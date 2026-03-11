¿El ‘no a la guerra’ perjudica a la economía catalana?

Junts per Catalunya anunció esta semana una batería de propuestas para adaptar los Presupuestos de la Generalitat a las consecuencias de la guerra de Irán. Lo que no quedaba tan claro es que, a continuación, iban a acusar al presidente Pedro Sánchez de agravar la economía catalana por su postura contraria al ataque de Estados Unidos e Israel. Pero así lo dijo este miércoles en el Parlament la presidenta del grupo, Mónica Sales, en la sesión de control a Salvador Illa: “Esta guerra [de Irán] puede provocar tres daños a Catalunya (…) segundo, la posición de Pedro Sánchez, ignorando que Catalunya, por su peso económico, es quien más sufrirá sus consecuencias…”.

El partido de Carles Puigdemont trata de moverse en la ambigüedad en este asunto, aunque alguno de sus dirigentes corrió a ponerse del lado de Donald Trump apenas se supo del bombardeo de Teherán. Por ejemplo, el ex vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que se dirigió al mismo presidente norteamericano con este mensaje (lo traduzco del inglés original): “Señor presidente Donald Trump, un breve recuerdo: Catalunya no es España. La claridad reconforta mucho en épocas turbulentas.” Puigneró también ridiculizó a la presentadora turca que agradeció en su televisión la posición de Pedro Sánchez en un tuit con la palabra “Españistán”, que pretende ridiculizar a España pero, indirectamente, es una burla a todos los países de Asia Central.

Otro dirigente juntista, el diputado Joan Canadell, también marcó distancias con el presidente español y apostó por una vía pro-Trump a la independencia. Estos mensajes están en línea con algunas personalidades del entorno del independentismo liberal o ultraliberal. No es la posición oficial de Junts, por supuesto, que más bien surfea la ola tratando de no apoyar ese ataque sin permiso de las Naciones Unidas, pero ha acusado a Pedro Sánchez de ponerse enfrente de Trump por interés político. A estas alturas de la legislatura, Junts no va a colocarse en la fotografía al lado del Gobierno español y de su presidente. Por eso, Mónica Sales utilizó en el pleno del Parlament el concepto “la desgraciada guerra de Irán”, que permite bastantes interpretaciones.

No le pasó por alto la indefinición a Salvador Illa, que empezó su respuesta con un “el Govern de Catalunya dice no a esta guerra”. No es muy distinta esa incomodidad de Junts de la del Partido Popular, o al menos, de su líder Alberto Núñez Feijoo: es difícil ponerse del lado de Trump cuando se pasa por el forro a la ONU y todo el derecho internacional, pero la urticaria principal sigue provocándosela el presidente español. En Junts, además, opera, como hemos visto, el eje independentista, que no ha impedido, en cambio, que tanto Esquerra como la CUP hayan condenado el ataque.

No está nada claro que Trump consiga el objetivo de derrocar el régimen de los ayatolas. Pero, por el momento, ya ha logrado dividir a los países europeos, ha agravado el enfrentamiento político en España y también ha hecho más grande la brecha entre independentistas en Cataluña.