El aeropuerto de Barcelona invierte más de 110 millones en obras antes de afrontar su gran ampliación

La compañía Aena impulsa un paquete de obras de calado en dos de las tres pistas del aeropuerto de Barcelona El Prat. Son trabajos que se centrarán, fundamentalmente, en mejorar la operativa para agilizar las maniobras de despegue en la pista cruzada y en la pista de mar. La inversión está aún por definir pero superará los 110 millones de euros y de manera directa no implica la posibilidad de ganar número de vuelos por hora ni tráfico de pasajeros. “Buscamos más eficiencia operativa y mejorar la seguridad operacional”, coinciden en destacar Eva Valenzuela, directora del aeropuerto, y Jaume Bauza, jefe de operaciones de la infraestructura. Se trata de un paso previo al proyecto de la gran ampliación del aeropuerto, que aún sigue en fase de espera y con el que sí se quiere buscar un crecimiento del tráfico mediante un alargamiento de la pista más cercana al mar y la construcción de una terminal satélite para descongestionar la T1.

Las intervenciones de más impacto que están ya programadas en el campo de vuelo del Josep Tarradellas tienen que ver precisamente con la pista de mar, que habitualmente es usada como rampa principal para dar salida a los vuelos. Es menester regenerar el asfalto de todo el tramo, de 2,6 kilómetros, en una operación que técnicamente se conoce como “recrecimiento”, y en la cabecera de la pista se diseña una intervención para ganar rapidez en la maniobra de aproximación de los aviones previa al despegue. Ahí, se construye una segundo carril de rodaje y se habilitan nuevas plazas de estacionamiento en espera. De las tres que hay actualmente se pasará a seis, lo que busca evitar, o por lo menos recortar, la habitual cola de aviones que se produce en la cabecera de la pista.

La directora del aeropuerto señala que esta intervención, que implica el coste principal de las obras, con una previsión de más de 100 millones de euros, está en fase de autorización ambiental. Si no hay demoras, se podría llevar a cabo como pronto durante el invierno de 2027. Si surgen trabas, la previsión es no tener que ir más allá de 2028.

Valenzuela y Bauza descartan que esta intervención sobre la pista de mar quede en desuso o vaya a ser revertida cuando llegue la hora de afrontar el gran proyecto de ampliación del aeropuerto, con el controvertido estiramiento de unos 500 metros de esa pista de mar en dirección a la laguna de la Ricarda.

Antes de todo eso, la actuación más inmediata se realizará en la pista cruzada, que solo se usa entre las once de la noche y las siete de la mañana, porque limita el número de operaciones pero ayuda a mitigar el ruido del sobrevuelo de aviones sobre las poblaciones vecinas. En esa pista se habilitará una salida rápida de aviones de la pista, con la que se reducirá el tiempo en tránsito desde el aterrizaje hasta la terminal.

El inicio de estas obras obliga a cerrar l pista cruzada y la pista principal durante once días, lo que implicará rebajar casi a la mitad la capacidad de vuelos por hora. Actualmente se están despachando 38 aterrizajes a la hora y 40 salidas, y se pasará a un máximo de 22 a la hora. la obra se hará durante el próximo mes de noviembre, cuando la demanda del aeropuerto baja.