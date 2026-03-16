Alícia Romero, consejera de Economía de Cataluña: “Si en abril no hay Presupuestos, la Generalitat sufrirá”

La titular de Hacienda advierte a ERC que si bloquea esta semana las cuentas dificultará subir salarios a profesores y ‘mossos’

Arranca una semana clave para la Generalitat. El próximo viernes ERC decide si permite que se tramiten los Presupuestos para 2026 en el Parlament o bien los bloquea de forma definitiva. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero (Caldes d’Estrac, Barcelona, 49 años) les tiende la mano para incorporar sus demandas a las cuentas, pero les advierte de que no hay margen de negociación fuera de ellas.

Pregunta. Si no hay Presupuestos de la Generalitat, ¿se podrán cumplir los acuerdos alcanzados recientemente para subir el salario a los mossos y a los profesores?

Respuesta. Si no hay Presupuestos es muy difícil, porque hablamos de unos pactos con cifras muy importantes. Es muy complicado que, con una prórroga presupuestaria, y sin suplementos, se puedan cumplir estos acuerdos y muchos otros. Pero no solo eso. Los ciudadanos merecen saber por dónde va su Gobierno. Para nosotros, una prioridad es dar estabilidad a los sectores como maestros, mossos y médicos, que hacen un trabajo importante y refuerzan nuestro Estado del bienestar. Sin Presupuestos, esto peligra.

P. Pero cuando se firmaron esos acuerdos se dijo que no estaban en peligro. ¿Qué ha cambiado?

R. En la situación actual, es muy difícil. Y hay que ver si podemos contar con suplementos de crédito [más recursos aprobados por el Parlament]. En los meses de abril y mayo tendremos problemas para pagar nóminas y tendremos que hacer algún tipo de bloqueo de los recursos de los departamentos. La ley te obliga primero a afrontar las nóminas y después la deuda. Si faltan recursos, pasaremos el rastrillo por los departamentos para afrontar esas obligaciones.

P. ¿Y si ERC apoya esos suplementos de crédito, podría hacerlo todo?

R. No, perderíamos unos 1.500 millones de euros porque hay recursos que no pueden incorporarse. Pero yo quiero que ERC me apruebe los Presupuestos, que es lo responsable. Nuestro escenario es tener Presupuestos el 24 de abril. Nos apretaremos un poco hasta entonces, tendremos una cierta tensión en abril, pero podemos aguantar. Si el día 24 no hay Presupuestos ni suplementos, la Generalitat sufrirá y tendremos que restringir muchas de las actuaciones que los departamentos tenían previstas.

P. ¿Y qué pasará si la semana que viene ERC no retira la enmienda a la totalidad a los Presupuestos?

R. No me lo imagino. Hicimos unos acuerdos de investidura en agosto de 2024 que eran muy ambiciosos. Llevamos un año y medio trabajando con Esquerra y hemos generado y tejido unas confianzas y unas dinámicas de trabajo en el ámbito de las infraestructuras y la financiación. Me cuesta pensar que no retiren la enmienda para poder seguir negociando hasta el 24 de abril, cuando se producirá la votación definitiva. No imagino otra cosa. Sería una irresponsabilidad. En un momento de incertidumbre, que Cataluña tenga cuentas da un mensaje de estabilidad a los mercados internacionales.

P. Si no hay Presupuestos, ¿habrá elecciones en Cataluña?

R. Estamos en el escenario de que habrá Presupuestos. El ciudadano no entendería que, después de pactar una investidura, no haya Presupuestos ni en 2025 ni en 2026. Tenemos margen en la negociación porque hemos dejado algunas disposiciones adicionales abiertas para incorporar propuestas de ERC. Con los Comuns ya hemos cerrado un acuerdo.

P. ERC reclama un gesto del Gobierno central para la cesión del IRPF. ¿Puede haberlo?

R. No hay mejor garantía para el avance en la gestión tributaria, empezando por el IRPF, que el acuerdo de la Comisión Bilateral que se hizo en julio de 2025. Un documento certificado por los dos gobiernos en el que consta que el Ministerio de Hacienda y la consejería de Economía trabajarán en las modificaciones legislativas oportunas para que se pueda delegar el IRPF y el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña para que asuma esta gestión, a la que estamos preparando para que tenga músculo para hacerlo.

P. ¿Y esos trabajos pueden dar resultados antes del 24 de abril?

R. Ya dio resultados con una propuesta de modelo de financiación que nos aporta 4.700 millones más. Confiemos en que con la gestión tributaria pasará lo mismo, pero las cosas necesitan su tiempo. Continuamos trabajando y, sobre todo, el instrumento no está preparado. Y eso lo sabe ERC, que es consciente de que la agencia tributaria necesita hacer una transformación muy importante.

P. ¿Si no hay resultados es por el contexto electoral, que por ahora se cierra en junio en Andalucía?

R. No. También había otras elecciones, en Extremadura, cuando el Gobierno presentó la propuesta de financiación sabiendo que no tenía muchas comunidades a favor porque el PP, en general, está en contra de mejorar la financiación de las comunidades a pesar de que sus presidentas y presidentes quieren. El Gobierno ha sido valiente. Todos los esfuerzos deben dirigirse ahora a que se apruebe este modelo. Y convencer a Junts per Catalunya para que entre como mínimo en esta negociación del Gobierno. Lo inteligente es hacer política útil y entrar a negociar; en estos momentos, el Gobierno ha puesto 21.000 millones de euros sobre la mesa, eso no se puede despreciar. No sabemos si tendremos otra oportunidad.

P. ¿Qué se guarda en la manga para esta semana?

R. Hasta el viernes todo es posible, pero le hemos dicho a ERC que el tablero de juego es Cataluña. No podemos hablar en nombre del Gobierno de España.

P. ¿Y se ve aprobando Presupuestos con Junts?

R. No, porque no está en el tablero del juego, está en un rincón y ha decidido que no hace política útil. Nuestros socios prioritarios son Comuns y ERC.

Alícia Romero, consejera de Economía y Finanzas, en el Palau de la Generalitat. Albert Garcia

P. Todavía no se ha aprobado la quita del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). ¿Eso puede retrasar la financiación?

R. Ya ha entrado en el Congreso. Espero que todos seamos responsables y votemos favorablemente a esta reducción del 20% de la deuda del FLA. Y el modelo de financiación no tiene retraso, siempre nos dijeron que sería entre finales de marzo y principios de abril. Esperemos que se convoque el Consejo y después se apruebe en el Consejo de Ministros y entre en el Congreso. Espero que en abril eso esté despejado, es un compromiso del Gobierno de España.

P. Desde ERC se ha propuesto incluso la retirada de los Presupuestos para presentarlos de nuevo cuando se cierre este ciclo electoral. ¿Eso es posible?

R. Me sorprende que ERC esté pendiente de lo que pasa en otras comunidades, ya que aspiran a la soberanía en un sentido amplio. Cataluña tiene que hacer su camino.

P. Han tenido varios encontronazos con la patronal Fomento del Trabajo. ¿Los empresarios vuelven a sentirse más cómodos con Junts?

R. La relación es cordial. Tenemos unos socios de investidura que nos reclaman que cumplamos algunas de las medidas acordadas, como los límites a la compra especulativa. Nosotros cumplimos nuestros acuerdos. Las relaciones son buenas, pero fue desacertado por su parte hacer una nota de opinión de la financiación antes de que el president se lo contara. Pero eso está superado.

P. ¿Qué les dicen las empresas sobre el contexto económico actual?

R. Que por ahora seamos prudentes y no generemos alarmismo. Vamos a ver qué decide el Gobierno de España, porque en todo caso debemos completar esas medidas.