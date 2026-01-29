15 regalos personalizados para impresionar a tu pareja en San Valentín

Guía de regalos para sorprender a tu persona favorita con una caja de recuerdos hecha a mano, una lámina con fotografías o vuestra canción favorita

El Día de los Enamorados está a la vuelta de la esquina y ha llegado el momento de pensar en el regalo idóneo para tu persona favorita. Para que te sea más fácil la búsqueda, desde EL PAÍS Escaparate ya hemos elaborado un listado con ideas de regalos para hombres y otro con propuestas para mujeres.

Sin embargo, algunas personas prefieren los regalos personalizados porque son más especiales, ya que tienen un valor sentimental. Es más, son únicos e irremplazables y están pensados para guardarlos con cariño y recordarlos toda la vida. Si prefieres regalos así, sigue leyendo porque también hemos creado una guía con regalos personalizados para sorprender a tu pareja el próximo 14 de febrero.

Set de dos copas de vino

Estas copas de vino son el accesorio que necesitáis para acompañar cualquier celebración o cena romántica en casa. La personalización se realiza mediante grabado láser a partir de los diseños predefinidos de la web de Wanapix o, incluso, tienes la opción de crearlo desde cero para que sea más especial.

Incluye dos copas altas, con la boca ligeramente más estrecha que su cuerpo, y un tallo largo y elegante para darle un toque de sofisticación a cada brindis. Tienen capacidad para 45cl y están hechas de cristal de Bohemia, que es apto para el lavavajillas.

Lámpara Spotify con foto

¿Cuál es vuestra canción especial? Ahora podréis escucharla siempre que queráis solo con escanear el código desde la app de Spotify. Asimismo, esta lámpara personalizada es el regalo perfecto porque te permite unir en un mismo objeto un detalle simbólico, como es la música, junto a vuestra fotografía favorita.

Según la decoración de vuestro hogar, puedes escoger entre la base de plástico con luces multicolor o la base de madera con luz blanca. Para encenderla, solo tienes que conectar el cable usb que viene incluido.

Bola de corazones con fotos

Siguiendo con los regalos fotográficos, esta bola te permite añadir dos fotos distintas. Lo mejor es que son intercambiables, por lo que puedes sustituirlas por otras diferentes cuando quieras. El interior de la bola está compuesto por un líquido con purpurina en forma de corazones rojos, lo que la convierte en un adorno ideal para una cena romántica.

Caja sorpresa con momentos especiales

Si te gustan los regalos hechos a mano, esta caja sorpresa es todo lo que necesitas. Puedes personalizarla como quieras: con fotos, cartas o dibujos. Igualmente, incluye ocho accesorios distintos para ayudarte a completarla.

Está pensada para convertirse en un regalo especial, de esos que emocionan y se recuerdan con cariño para siempre.

Camiseta con collage de fotos

Sorprende a tu pareja con esta camiseta con texto personalizable y un collage con vuestras fotos favoritas. La camiseta es negra, por lo que combina con cualquier prenda de ropa, y puedes elegir si prefieres las imágenes estampadas en blanco y negro o a color.

Para que las fotos se conserven en buen estado, se debe lavar siempre del revés a 30º y no se recomienda plancharla por encima del dibujo.

Llavero en forma de carrete de fotos Kodak

Llavero personalizado con diez fotos y un diseño que simula la tira de un fotomatón, inspirado en los carretes analógicos de Kodak. Es desplegable y solo tienes que tirar de la pestaña que sobresale en el lateral para sacar el rollo y visualizar todas las fotografías. Además, para hacerlo más especial, se pueden grabar los nombres a color.

Está fabricado con una carcasa de plástico resistente en el exterior y un rollo de acetato transparente en el interior garantizando una gran durabilidad. Se trata de un detalle práctico, bonito y original.

Taza de cerámica con foto

Si buscas un regalo práctico, esta taza de cerámica personalizable con foto es justo lo que necesitas. La cerámica es de alta calidad y la impresión de la fotografía también. Se puede meter en el microondas, pero no en el lavavajillas.

Además, si deseas endulzarla, pagando seis euros más puedes rellenarla con chocolatinas: dos barritas Kinder, dos mini Kinder Bueno, dos schoko-bons de chocolate negro y dos de chocolate blanco.

Lámpara con luces led, cuatro fotos y un mensaje especial

Crea una lámpara única con esta placa personalizada a la que puedes añadirle cuatro fotografías distintas y un mensaje especial. Fabricada con metacrilato transparente de 3 mm de grosor y una base de madera natural, combina elegancia y funcionalidad. Se trata de un regalo con valor emocional que, al mismo tiempo, sirve como decoración.

Gracias a su impresión UV de alta definición, las imágenes y texto se ven con un contraste excelente. Es fácil de montar, solo debes encajar la placa en su base y conectar el cable usb incluido para disfrutar de una iluminación suave y envolvente.

Lámina enmarcada

Si prefieres un regalo que se pueda colgar en la pared, esta lámina enmarcada es muy sencilla, elegante e ideal para decorar cualquier habitación, la entrada o el salón. Solo debes seleccionar las imágenes que quieres que aparezcan y elegir entre varios estilos, según tus preferencias.

Galletas Tosta Rica personalizadas con foto

Un regalo de lo más original. ¿Te imaginas desayunar cada mañana unas galletas con vuestra foto y un mensaje romántico? Este pack incluye 60 galletas que pueden personalizarse con un diseño auténtico, a partir de una fotografía o un logo, además de poder añadir una frase o dedicatoria.

Se recomienda utilizar imágenes con una buena resolución, enfocadas en primeros planos y con un buen contraste entre luces y sombras.

Calcetines divertidos

Unos calcetines llenos de amor. Personalízalos con la foto que quieras impresa en unos corazones repartidos por todo el calcetín. Utilizan tejidos de alta calidad que garantizan durabilidad, resistencia y comodidad.

“Producto estupendo, llegó rapidísimo y el contacto con la vendedora fue súper fácil. La impresión es muy nítida y los colores vibrantes. Tela muy suave que no se deforma al ponerlos. Fue para un regalo y salió perfecto. Para repetir”, indica, satisfecho, un comprador.

Felpudo personalizado con vuestros nombres

Este regalo está pensado para decorar vuestro hogar. Elige entre dos tamaños distintos (60 x 33 x 1,5 cm. o 70 x 40 cm. x 1,5 cm) y personaliza el felpudo a tu gusto con los nombres de cada uno.

Está fabricado con fibra de coco, que es un material duradero y resistente. Por otro lado, la parte de la base de la alfombra está confeccionada con PVC antideslizante para asegurar la adherencia al suelo.

Cartel de madera

Fabricado en madera resistente, mide 39 cm x 59 cm y está pensado para decorar la entrada de vuestra casa o una zona exterior. Asimismo, está diseñado con unas frases predeterminadas y tiene una franja vacía para que puedas añadir vuestros nombres. A la hora de colgarlo, en la parte de atrás tiene unos agujeros para colocarlo donde más te guste.

Fotografía convertida en acuarela

Bonito, emotivo e ideal para decorar. Este póster ilustrado personalizado lo tiene todo para ser el regalo perfecto. Solo tienes que subir la fotografía y se transformará en una ilustración única. Para un acabado elegante y duradero, se imprime en papel satinado de 240 g/m².

Manta con foto impresa a gran tamaño

Un regalo divertido y práctico disponible en ocho tamaños distintos. Con esta manta personalizada ya no pasaréis frío en el sofá o en la cama: es suave y cálida y está fabricada con franela antialérgica y anti-pilling de 300 gramos por m². Utiliza tecnología de impresión HD para que las fotos se vean nítidas.

Preguntas frecuentes sobre regalos personalizados para San Valentín

¿Por qué elegir un regalo personalizado?

San Valentín es una oportunidad para celebrar el amor y compartir momentos especiales juntos. Un regalo personalizado es la mejor opción para el Día de los Enamorados porque es un reflejo de vuestra historia, algo único que simboliza vuestra relación y que solo tiene sentido para la persona que lo recibe.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de enero de 2026.

