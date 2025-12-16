16 regalos útiles y prácticos para los manitas y fans del bricolaje

Lista con los mejores regalos para los manitas de la familia.

Herramientas, organizadores y bancos de trabajo para sorprender a los manitas de la familia estas Navidades

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y acertar con los regalos no es sencillo. Sobre todo, si queremos sorprender a esa persona especial con algo que se ajuste a su personalidad.

Si la persona en la que estás pensando es la encargada de arreglar siempre aquello que se estropea en casa o, simplemente, es muy fan del bricolaje, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado esta guía con regalos útiles y prácticos hechos a su medida.

Taza divertida para el manitas de la familia

Con una frase graciosa en inglés: If you can’t fix it, no one can (“si tú no puedes arreglarlo, nadie puede”), es el regalo perfecto para la persona que siempre se encarga de arreglarlo todo en casa. Incluye un marcador blanco para poder personalizarla con su nombre.

Taza divertida. Cortesía de Amazon

Guantes con luces led

Guantes sin dedos diseñados para actuar como linterna. Cuentan con luces led en el dedo índice y el pulgar para una iluminación precisa. Asimismo, su practicidad permite prescindir de ayudantes, por lo ya no tendrás que ayudarle sujetando una linterna mientras trabaja.

Están fabricados con un tejido elástico y correas de velcro extendidas. Son suaves y transpirables sin ejercer presión para un uso cómodo y flexible.

Ahora con un 19% de descuento.

Guantes con luces led. Cortesía de Amazon

Juego de herramientas 12 en 1

El regalo perfecto para viajeros y amantes de las escapadas a la montaña, ya que incluye las herramientas básicas más utilizadas: martillo multiusos y cúter con diez cuchillas extra, envueltos en una caja de regalo ideal para la ocasión.

Martillo multiusos. Cortesía de Amazon

Brazalete magnético para bricolaje

Seguro que alguna vez se ha quejado de haber perdido pequeños objetos mientras trabajaba o ha protestado porque todo el tiempo se le caen al suelo. Con esta muñequera ya no volverá a suceder porque los tornillos, clavos y brocas se quedarán pegados al imán.

Ahora con un 14% de descuento.

Brazalete magnético. Cortesía de Amazon

Medidor láser

Mini medidor de cinta láser recargable. Su puerto de carga universal de tipo C permite cargarlo con el mismo cable que otros dispositivos inteligentes y su cuerpo pequeño y compacto se adapta perfectamente a la mano, por lo que brinda un agarre cómodo.

Se puede guardar en el bolsillo y llevar a todas partes. Además, por su diseño ligero, las mediciones se pueden realizar con una sola mano. En el caso de no ser capaz de medir un objeto, mostrará un signo que indica que no lo puede medir o que los resultados medidos estarán sesgados.

Medidor láser. Cortesía de Amazon

Bolígrafo multiusos

Sorpréndele con un bolígrafo multiusos de uso diario. Este bolígrafo multiherramienta incluye nueve funciones muy útiles: bolígrafo, nivel de burbuja, escala, destornillador de cabeza ranurada y en cruz, abrebotellas, soporte para teléfono móvil y lápiz óptico de pantalla táctil. Además, está fabricado con aluminio muy resistente para que le dure mucho tiempo.

Bolígrafo multiusos. Cortesía de Amazon

Herramientas magnéticas de recogida telescópica

Este juego de herramientas magnéticas incluye dos barras de recogida magnética de 1,5 lb y 20 lb, dos espejos de inspección; uno redondo y otro cuadrado, y una linterna led extensible telescópica.

La linterna y los espejos de inspección se pueden ajustar con una rotación de 360° y son plegables para utilizarlos en espacios estrechos que son difíciles de alcanzar y ver. Se pueden usar para encontrar tuercas, pernos, tornillos y otras piezas metálicas.

Herramientas telescópicas. Cortesía de Amazon

Linterna flexible

Las características de rotación de 360° y longitud ajustable permiten enfocar la luz donde sea necesario y llegar fácilmente a lugares estrechos y oscuros. Se puede expandir de 16 a 55 cm y su luz led súper brillante incluye un potente imán para poder recoger con precisión objetos metálicos de zonas difíciles de alcanzar.

Está construida en aleación de aluminio de grado militar, resistente y ligero. La caja de regalo incluye la linterna magnética y cuatro pilas de repuesto para poder empezar a utilizarla cuanto antes.

Ahora con un 25% de descuento.

Linterna magnética flexible. Cortesía de Amazon

Juego de destornilladores

Incluye 140 puntas con múltiples modelos (cabeza de ciruela, cabeza Phillips, cabeza pentagonal, estrella, triple ala, triangular...) Igualmente, viene con cuatro puntas largas que le ayudarán a quitar tornillos más profundos y algunas puntas de destornilladores de uso común también están equipadas con 2-3 puntas del mismo tipo como repuesto.

Cada punta de destornillador está marcada con un número de modelo para una fácil identificación y se coloca en una ranura de almacenamiento magnética, que puede almacenar varios accesorios de forma segura. La caja está hecha de plástico ABS y material PP, que es sólido y duradero, con hebillas firmes.

Set de destornilladores. Cortesía de Amazon

Navaja multiusos

Esta herramienta multifunción 15 en 1 incluye: un cuchillo, una sierra, un raspador de pescado, un removedor de anzuelos, unas tijeras, un abridor de botellas, un destornillador plano, un destornillador de estrella, un rompehielos, una lima metálica, un limpiador de uñas, una aguja, un sacacorchos y un llavero.

Fabricada en acero inoxidable fiable con un acabado de oxidación negro duradero y mango de aluminio. Para que sea fácil llevarla a cualquier parte, viene con una funda de nailon con una trabilla para el cinturón.

Ahora con un 30% de descuento.

Navaja multiusos. Cortesía de Amazon

Juego de alicates

Set de herramientas para quitar clavos. Incluye un alicate de corte frontal con una apertura máxima de 15 mm (ideal para cortar alambre, clavos y otros materiales) y dos tipos de sacaclavos de acero Cr-V (un sacaclavos de cabeza recta y otro de cabeza curva para quitar clavos en diferentes ángulos). El mango antideslizante de TPR de diseño ergonómico garantiza la seguridad y comodidad durante el uso.

Set de alicates. Cortesía de Amazon

Mesa de trabajo

Banco de trabajo universal con gran estabilidad gracias a sus patas de goma. Está formado por un tablón vertical con agujeros, un estante inferior y un cajón muy espacioso para guardar algunas herramientas.

Es la mesa perfecta para trabajar, tanto si se dedica al bricolaje como aficionado o como profesional. Tendrá las herramientas ordenadas y a la vista, siempre listas para empezar a trabajar.

Banco de trabajo. Cortesía de Amazon

Caja de herramientas 3 en 1

Taller apilable con tres unidades separadas para almacenamiento personalizable. Las bandejas organizadoras interiores y los compartimentos de la tapa mantienen las piezas pequeñas y los accesorios ordenados y al alcance.

Está equipado con ruedas de 17 cm y un mango telescópico para una movilidad suave, asegurando que pueda transportar sus herramientas sin esfuerzo de un sitio a otro. Se le puede añadir un candado para asegurarse de que las herramientas están seguras.

20% de descuento, ahorra 9,05 euros.

Caja de herramientas 3 en 1. Cortesía de Amazon

Bolsa de herramientas

Bolsa resistente y duradera para que pueda transportar sus herramientas de forma sencilla. Su asa es extra acolchada para que no se haga daño en las manos al cogerla e incluye una correa de hombro ajustable y cómoda para que pueda colgársela. Es de gran capacidad y cuenta con una cremallera doble. Asimismo, los bolsillos exteriores e interiores de diferentes tamaños le permitirán almacenar objetos personales, accesorios y pequeñas herramientas.

Bolsa de herramientas. Cortesía de Amazon

Gafas de seguridad

Gafas de protección ocular con sellado completo alrededor de los ojos y ventilación superior e inferior. También tiene una cinta elástica para un ajuste seguro. Garantizan protección para diversos trabajos contra humos, productos químicos e impactos de fragmentos como astillas de metal, virutas de madera, polvo o serrín.

Estas gafas de policarbonato ofrecen una gran durabilidad y resistencia a impactos, cuentan con filtro UV, interior antivaho y protección anti arañazos. Son aptas para equipos eléctricos de desbroce, recorte, corte, siega, lijado, carpintería y trabajos en madera.

Gafas de seguridad. Cortesía de Amazon

Organizador de herramientas de pared

Organizador completo para mantener ordenada la mesa de trabajo. Incluye tres tableros perforados y 25 fijaciones versátiles, como ganchos y soportes. Es ideal para organizar tornillos y pequeños accesorios en cualquier taller o garaje. Está diseñado con una sólida estructura de acero para asegurar durabilidad con el paso del tiempo y una gran capacidad de carga.

Organizador de herramientas de pared Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre regalos para personas manitas

¿Cuáles son los regalos más útiles?

Dependerá de las necesidades de cada persona, pero los regalos más útiles son aquellos que incluyen herramientas multiusos o luces led.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

