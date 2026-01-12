Pradas, ante la jueza de la dana: “Si llego a saber lo de la comida de Mazón, le llamo más veces”

La exconsejera, principal investigada en la causa, participa en un careo en el juzgado de Catarroja con el que fuera mano derecha del ‘president’

Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior y principal investigada en la causa de la dana —la catástrofe que dejó 230 muertos en 2024 en Valencia— ha asegurado este lunes en el juzgado de Catarroja que el día de la desgracia no sabía que el expresidente Carlos Mazón se encontraba en el restaurante El Ventorro, donde participó en un almuerzo de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana mientras se inundaba parte de la provincia de Valencia. “Yo no sabía lo de la comida. Si lo llego a saber, le llamo más veces”, ha expresado. Así lo confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

La exdirigente, que participa en un careo en el juzgado con el que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ha explicado que no pudo informar al expresidente en lo peor de la crisis. ”Hablé con Cayetano García [entonces secretario autonómico de Presidencia] a las 19.43 horas, dado que no pude contactar con el president a las 19.36. Valoré el confinamiento que debía conocer el president“, ha relatado. Ha detallado también que “rebatió” sobre un posible confinamiento a la población. “Hasta las 19.43 horas informé que se valoraba enviar la alerta [mensaje masivo a móviles] sobre la rotura de la presa de Forata”, ha asegurado, en alusión a esta infraestructura en Yátova (Valencia) que, de haberse desbordado, podría haber causado 8.000 muertos. “Cuando Cuenca me dijo de no confinar, pensé que me persuadían desde Presidencia”, ha resumido.

Las llamadas de la discordia

El día de la tragedia, Pradas trató de contactar sin éxito con Mazón a mediodía para informarle sobre las alertas hidrológicas en la comarca valenciana de La Ribera, según Pradas. “Quería comunicar esto al presidente, pero no me cogió el teléfono”, ha admitido. Y, por eso, llamó a Cuenca. “Me dijo que centralizara todo en él porque el president estaba de actos”.

Conforme arreciaba la desgracia, Cuenca se presentó como la correa de transmisión de los mensajes del entonces barón popular, según la investigada. Pese a los whatsapps que lo desmienten, Cuenca ha contestado que “no tenía intención de ordenar o impulsar ningún tipo de medida”.

Emocionada, Pradas ha contado que, a partir de las 19.00 horas, “el pánico fue absoluto” por la posible rotura de la presa de Forata. “No me atreví a echar la culpa a nadie. Estuve sola como consejera, hasta las 20.28 horas que llegó Mazón al Cecopi”, ha indicado en alusión al organismo en L’Eliana (Valencia) que coordinó la crisis y desde donde se envió el Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos habían muerto.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ordenó en diciembre el careo para aclarar si el que fuera mano derecha de Mazón dio órdenes a la entonces consejera sobre la gestión de la desgracia. En sus dos declaraciones como testigo, en las que tenía la obligación de decir la verdad, Cuenca sostuvo ante la jueza en diciembre que no dio instrucciones a Pradas sobre la posibilidad de confinar a la población. Sin embargo, los whatsapps aportados por esta última a la instructora revelan que Cuenca transmitió a Pradas en lo peor de la catástrofe: “Salo, de confinar nada”, indicó, y que la exconsejera le informó a las 16.28 sobre el hallazgo de un muerto en Utiel. El exjefe de gabinete justificó ante la magistrada que estos mensajes, que desmontaban su estrategia de defensa, estaban “descontextualizados”.

En pleno careo, la letrada de la Administración de Justicia ha afeado a Cuenca que su tesis de que el día de la dana no dio instrucciones a Pradas no queda sustentada por los whatsapps que Pradas entregó en el juzgado. La mano derecha de Mazón borró su móvil antes de devolverlo a la Generalitat el pasado enero. La exconsejera ha contrapuesto esta actitud a la suya. “Me quedé mi móvil y di órdenes expresas de que no lo resetearan”, ha comentado.

Con pancartas de “Ni olvido ni perdón” y al grito de “sinvergüenzas” y “asesinos”, una treintena de víctimas de la catástrofe han recibido a Cuenca y a Pradas este lunes a las puertas del juzgado de Catarroja.