La mano derecha de Mazón borró su móvil antes de devolverlo a la Generalitat

Un informe que se ha incorporado al juzgado que investiga la dana revela que José Manuel Cuenca “reseteó” su teléfono. La información del terminal era clave para analizar los datos que cruzó con Mazón y la exconsejera Pradas durante la desgracia

José Manuel Cuenca, quien fuera mano derecha y jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón, borró su móvil antes de devolverlo a la Administración valenciana el pasado enero, según un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información autonómica. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se ha incorporado a las pesquisas de la dana que investiga la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra, donde Cuenca ha declarado como testigo dos veces.

El teléfono asignado a la mano derecha de Mazón —un iPhone 14 Pro Max— “fue reseteado antes de su entrega [...], por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados. Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante”, reza el informe. “Este terminal tuvo instalado WhatsApp, pero no se puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación”, añade el documento, que precisa que el móvil estuvo activo hasta el pasado 9 de diciembre.

La información que Cuenca almacenó en su teléfono es crucial para la investigación de la desgracia. La instructora decidió el pasado diciembre citar de nuevo a la mano derecha de Mazón a declarar en el juzgado como testigo —una condición que le obliga a decir la verdad— tras analizar los mensajes de WhatsApp durante la catástrofe aportados en un acta notarial por la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Las comunicaciones entre ambos afloran que Presidencia de la Generalitat manejaba información desde mediodía del día de la riada de la gravedad de la crisis. Y que Cuenca no jugó un papel secundario, como sostuvo en el juzgado ante la instructora, donde se presentó como un mero periodista, sino que fue protagonista al dar instrucciones a Pradas, máxima responsable de la emergencia, sobre cómo gestionar la tragedia que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. “Salo, de confinar nada por favor. Calma”, llegó a decirle a Pradas las 19.54.

Cuenca, que fue destituido en diciembre por el sucesor de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, participará este lunes en el juzgado de Catarroja en un inusual careo con Pradas. La jueza Ruiz Tobarra ordenó esta diligencia tras analizar el rosario de “inexactitudes” del que fuera mano derecha del expresident. La sombra de Mazón llegó a decirle a la instructora en su segunda declaración como testigo que los mensajes aportados por Pradas al juzgado estaban “descontextualizados”. Y se negó a entregar su teléfono “para proteger su intimidad”. Después, matizó que no podía recuperar sus comunicaciones porque eliminó los mensajes y carecía de copia de seguridad.

Tras mostrar una actitud desafiante, Cuenca accedió a que el juzgado preguntara a la Generalitat si se podían recuperar sus comunicaciones con Mazón. Y que después se le preguntara al expresident si accedía a entregar esta información. Como Mazón es aforado —tras su destitución mantiene el acta de diputado en las Cortes Valencianas— solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la instructora.