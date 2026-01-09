Feijóo admite ante la jueza de la dana que no recibió información “en tiempo real” de Mazón de la desgracia

El líder del PP, que declara como testigo, carga ante la instructora contra el Ejecutivo y admite que no sabía dónde estuvo el expresident el día de la catástrofe

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este viernes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ―que dejó 230 muertos en 2024― que no fue informado en tiempo real por el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón de la catástrofe, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.

El jefe de la oposición ha comparecido por videoconferencia ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que el pasado diciembre acordó su citación como testigo, una condición que obliga a decir la verdad. La instructora quería saber qué información intercambió el dirigente con el expresidente valenciano durante esa jornada. Feijóo proclamó dos días después que Mazón le reportó “en tiempo real” la magnitud de la riada.

“No recibí información ni la pedí. Todos los responsables del Gobierno central no hicieron valoraciones en el Congreso que nos permitiera alertarnos”, ha afirmado. Núñez Feijóo se ha conectado desde su despacho en el Congreso de los Diputados. La jueza aceptó esta posibilidad, que evita la incómoda foto del líder conservador a las puertas del juzgado en una causa que indaga la mayor catástrofe natural del siglo.

En su intervención, que ha durado cinco horas, el popular ha asegurado: “tengo información desde el martes [el día de la riada] a las 20.59 horas, creo recordar. Me preocupa lo que pueda estar pasando en Valencia y me pongo en contacto con Mazón. Y, también, con el señor Emiliano García-Page [presidente de la Junta de Castilla-La Mancha] y Juanma Moreno [presidente de la Junta de Andalucía]”.

A preguntas de la jueza, el político, que ha precisado encontrarse solo en su despacho, ha admitido que sus comunicaciones sobre la dana en Valencia se redujeron a los wasaps que intercambió con Mazón. Y ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “El Gobierno de España no informó al jefe de la oposición de ninguna incidencia”. La magistrada ha matizado que preguntaba por el Ejecutivo autonómico, que es la administración competente en la gestión de emergencias. El mandatario ha insistido después en esta idea, con el matiz de que -a su juicio- la Generalitat carecía de medios para encarar la crisis.

El testigo ha reconocido que no conoció la existencia ni el “funcionamiento” del Cecopi, el órgano que gestionó la crisis en L’Eliana (Valencia) y desde donde se envió el Es Alert, el mensaje masivo a móviles para informar de la magnitud de la tragedia. Una notificación que, según la instructora, se remitió tarde y mal. El líder de la oposición ha admitido que no sabía dónde estaba Mazón a las 20.09 horas, dos minutos antes del envío de la alerta. Y desconocía su almuerzo en restaurante El Ventorro, donde el exjefe del Consell pasó casi cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana.

El dilema de los fallecidos

La declaración ha abordado también uno de los asuntos más controvertidos de la gestión de la riada: el hallazgo de fallecidos. Núñez Feijóo ha indicado que se enteró de que había muertos el día de la dana a las 23.25 horas, cuando el presidente valenciano le informó por wasap sobre las víctimas de Utiel. Una afirmación que choca con la comparecencia del pasado noviembre de Mazón en la comisión de investigación en el Congreso, donde, pese a tener la obligación de decir la verdad, aseguró que nadie le informó de que había muertos hasta el día siguiente.

Interpelado por su experiencia en la gestión de emergencias, el líder del PP ha admitido que nunca se ha enfrentado a la coordinación de una crisis de la dimensión de la dana de Valencia de 2024. Y ha puesto como ejemplo en su currículum en la coordinación de catástrofes, el accidente del Alvia, que en 2013 dejó 80 muertos tras el descarrilamiento de un tren a la altura de Santiago de Compostela. Núñez Feijóo ocupaba entonces la presidencia de la Xunta de Galicia. “Los ferrocarriles son de competencia estatal y los incendios se coordinaron con la Unidad Militar de Emergencias (UME)”, ha precisado.

El popular ha defendido que el Gobierno debió asumir la “emergencia nacional” de la dana. Y la instructora le ha replicado que la responsable del plan de la crisis estaba en manos de la principal imputada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. El dirigente ha precisado que Mazón le informó de que iba a remodelar su Ejecutivo. El cambio se saldó con la salida de Pradas del gabinete valenciano un mes después de la riada.

Los días posteriores a la dana, según el testigo, Mazón le informó que la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estuvieron preocupados por la posible rotura de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) que, de haberse desbordado, podría haber causado 8.000 muertos. Y ha restado importancia al contenido de sus wasaps con Mazón, donde instaba al entonces barón valenciano a ganar el relato sobre la desgracia. “Con liderar la comunicación me refería a trasladar toda la inormación a los ciudadanos [...]. La información es fundamental”, ha remarcado.

El dirigente ha defendido que Mazón le recomendó que “era conveniente que las gestiones sobre la crisis se desarrollaran desde Valencia”, y, por eso, no se declaró la emergencia nacional.

Sobre su relación con Mazón, que dimitió el pasado noviembre tras el aluvión de críticas por su papel en la dana, Núñez Feijóo ha reconocido que habló con el exjefe del Consell tras el funeral de Estado, donde el president fue abucheado por las víctimas. Y que el entonces barón popular le informó de sus planes de dimisión. Una decisión en la que Núñez Feijóo no intervino, según ha admitido ante la instructora.

Al comparecer como testigo, Feijóo ha tenido que responder a las preguntas de todas las partes: jueza, fiscal, acusaciones particulares y populares y las defensas de los dos investigados: los abogados de la exconsejera Pradas y del exdirector general de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso.

Con la citación de Núñez Feijóo, la instructora trata de aclarar unas declaraciones que el dirigente hizo dos días después de la letal gota fría, cuando aseguró en Valencia que estuvo en contacto con Mazón “en tiempo real” desde el día previo a la riada. Una aseveración que quedó desmontada por los wasaps que Núñez Feijóo cruzó con su entonces homólogo valenciano y que fueron aportados a la causa por el propio mandatario. Los mensajes muestran que la primera comunicación entre ambos el 29 de octubre de 2024, jornada de la desgracia, se registró a las 19.59 y no el día de antes, como aseguró el líder del PP. En sus mensajes, el dirigente se limitó a pedir a su entonces homólogo valenciano que controlara el relato informativo.

El líder del PP aportó en el juzgado en la tarde de Nochebuena los mensajes que recibió de Mazón y días después aceptó enviar también a la instructora los wasaps que él había enviado al entonces president, para que tuviera la secuencia completa.

Fuentes del PP sostienen que, en su declaración, Núñez Feijóo “ha dejado claro que recibió información en tiempo real desde que la pidió, el martes a las 19.59 horas, lo que lo convierte en el primer líder nacional en interesarse por la situación en Valencia”. Añaden que el dirigente “ha vuelto a ratificar que, desde ese momento, la información fue continua, como acreditan las 23 comunicaciones que intercambió con Mazón la noche del 29 de octubre de 2024”. Las mismas fuentes señalan que, el día de la desgracia, los valencianos no recibieron información de organismos estatales, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La declaración del mandatario popular inaugura las comparecencias de 2026 en la causa de la dana. Cerca 70 testigos desfilarán por el juzgado en los próximos meses. Cayetano García, ex asesor de Mazón; o José Miguel Basset, el que fuera jefe de los bomberos que se hizo célebre por ordenar la retirada de a sus efectivos a las 15.00 del barranco del Poyo declararán ante la instructora en las próximas semanas.