Feijóo declara ante la jueza de la dana para aclarar qué le contó Mazón “en tiempo real” de la tragedia

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia, en octubre de 2024, tras la dana.

El calendario de declaraciones de la investigación judicial de la dana de Valencia de 2024 arranca el año con la comparecencia este viernes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la causa, Nuria Ruiz Tobarra, citó el pasado diciembre al dirigente en calidad de testigo, una condición que obliga a decir la verdad. El objetivo: aclarar la información que recibió de Carlos Mazón “en tiempo real” el día de la dana.

Núñez Feijóo deberá explicar por qué dos días después de la dana de 2024, cuando visitó el Cecopi ―el órgano que gestionó la crisis― aseguró que fue informado por Mazón “en tiempo real”. Los wasaps aportados por el propio mandatario al juzgado revelan que la primera comunicación entre ambos se registró a las 19.59 horas. “Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo”, escribió Núñez Feijóo a su entonces homólogo en Valencia. Los siguientes mensajes no se produjeron hasta una y media después y el resto a las once de la noche.

La decena de mensajes cruzados entre ambos no solo contradicen la aseveración de Núñez Feijóo, sino que confirman que, cuando el líder del PP se comunicó por primera vez con Mazón, este ni siquiera había llegado al Cecopi. El entonces barón popular salía de un almuerzo de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro de Valencia.

Los mensajes afloran también que el exjefe del Consell mintió en la comisión de investigación del Congreso, donde tenía la obligación de decir la verdad. Mazón sostuvo en esta cámara que se enteró de la existencia de muertos de madrugada del día siguiente. Los wasaps que intercambió con Feijóo confirman que el entonces president informó a su jefe a las 23.25 del día de la dana de la aparición de víctimas mortales. “No lo han hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, presi. Van a ser decenas, seguro”, reportó Mazón.

Con la comparecencia del líder popular, que se produce a raíz de la petición de la mayoritaria entidad de damnificados Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, la jueza trata de indagar también los datos que la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, reportó a Mazón durante la crisis. En el punto de mira de este flujo informativo, se encuentra el envío del ES-Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió a los terminales.

El presidente del PP declarará en el juzgado de Catarroja por videoconferencia. La jueza accedió a esta petición, que ampara el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La norma contempla que diputados y senadores pueden comparecer por medios telemáticos desde su despacho oficial. El PP evita así la incómoda foto de su máximo representante desfilando por el juzgado. Una causa que indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Rosa Álvarez, que preside la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que agrupa a familiares de 90 fallecidos y que ha propiciado la declaración como testigo de Núñez Feijóo, se muestra muy crítica con la comparecencia del mandatario. “Ya sabemos por los wasaps que aportó [Núñez Feijóo] la tarde Nochebuena que ha estado mintiendo 14 meses. Su testimonio dependerá de los mensajes con Mazón. No tendrá repercusión judicial, pero sí lo retratará como persona y político que aspira a gobernar nuestro país, aunque sea a costa de tejer relatos ficticios”, critica Álvarez a este diario.

El abogado Manuel Mata, que representa a la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), también carga contra el comportamiento del líder popular. “La preocupación de Núñez Feijóo en la dana fue nula. Ni se interesó por el número real de víctimas ni profundizó sobre cómo solventar la situación. Tampoco se ofreció a contactar con el Gobierno”, lamenta este letrado. Mata reprocha que el mandatario se interesara, tal y como revelan los wasaps que intercambió con Mazón, por ganar el relato comunicativo de la gestión de la tragedia.