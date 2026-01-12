Lluvias en Galicia y viento en el norte marcan el inicio de una semana fría en toda la Península

Los días estarán marcados por el paso continuo de frentes atlánticos que cruzarán la Península de oeste a este

El tiempo de este lunes estará marcado por la llegada de un frente atlántico que afectará de lleno al noroeste de la Península y dejará un ambiente más suave en buena parte del país. La influencia de una borrasca situada al norte de las islas británicas traerá nubes, viento y lluvias persistentes en el oeste de Galicia, con acumulados importantes a lo largo del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de España quedará en una situación más estable.

En el oeste de Galicia se espera la situación más adversa del día con avisos naranja (riesgo importante) por vientos costeros y precipitaciones. Las lluvias serán en algunos momentos intensas, con acumulados importantes a lo largo de la jornada. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha afirmado que en el resto de Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura también lloverá, aunque de forma menos continua. En el resto de la Península y en Baleares predominarán las nubes altas, y un ambiente más suave, con temperaturas que podrán alcanzar los 18 grados en zonas del Mediterráneo.

La semana estará marcada por el paso continuo de frentes atlánticos que cruzarán la Península de oeste a este. Dejarán lluvias frecuentes, sobre todo en el norte y el oeste, mientras que en la costa mediterránea serán más escasas. El viento soplará con fuerza en el norte, lo que dejará olas muy altas, y las temperaturas irán bajando poco a poco, con un ambiente más frío a partir del jueves.

El martes llegará otro frente que dejará lluvias en gran parte del norte, el oeste y el centro peninsular, de nuevo más abundantes en Galicia y en el oeste. En zonas de montañas volverá a nevar a partir de unos 1.400 metros. Seguirán el viento fuerte y el mal estado del mar en el noroeste, mientras que las temperaturas empezarán a bajar.

El miércoles será un día más tranquilo, con lluvias débiles solo a primeras horas en el oeste y bancos de niebla en zonas cercanas a ríos. Las noches serán más frías y podrán aparecer heladas puntuales en el norte del país.

El jueves entrará un nuevo frente que volverá a dejar lluvias en el norte, el oeste y el centro de la península, con más frío y heladas en zonas del interior. De cara al viernes y el fin de semana podrían seguir llegando frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias más repartidas, nieve en zonas altas y un ambiente ya claramente invernal, con heladas más extendidas.

En Canarias, el martes se esperan lluvias, más abundantes en las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura, con posibilidad de tormentas. El miércoles aún lloverá, y en los días siguientes las precipitaciones quedarán más limitadas al norte de las islas, con temperaturas sin grandes cambios.