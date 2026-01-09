La borrasca ‘Goretti’ pone en alerta a catorce comunidades y Melilla por viento, nieve y lluvia

El viernes amanece con avisos meteorológicos en catorce comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla por fenómenos adversos como fuertes vientos, temporal costero, nevadas, lluvias y nieblas. Solo Extremadura, la Comunidad de Madrid y Canarias quedan al margen de estas alertas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La situación viene marcada por la borrasca Goretti, nombrada por el servicio meteorológico francés, que ha empezado el jueves y afectará a la Península y a Baleares hasta el sábado. “En España, sus efectos quedarán restringidos al extremo norte, donde dará lugar a un importante temporal marítimo, con olas que podrán superar los seis metros”, explica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, que añade que el episodio también dejará “vientos intensos en el norte y el este de la Península y lluvias especialmente en el tercio norte”. Del Campo destaca que en los próximos días se irá retirando la masa de aire ártico que ha afectado al país, lo que favorecerá un ascenso de las temperaturas.

Las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco están bajo aviso naranja por riesgo importante de temporal marítimo, mientras que en Huesca, Lleida y el Pirineo navarro la alerta del mismo nivel responde a nevadas.

La agencia prevé precipitaciones en buena parte del territorio peninsular y balear debido al paso de un frente atlántico asociado a Goretti, situada entre el paso de Calais y los Países Bajos, junto a una masa de aire frío posterior. Los cielos estarán nubosos o cubiertos y las lluvias serán más abundantes en el norte y noroeste, donde podrían ser fuertes y persistentes, con tormentas ocasionales en el Cantábrico y el Pirineo occidental. En el resto del país, las precipitaciones serán en general débiles y poco probables en la fachada mediterránea, donde se espera una apertura progresiva de claros a lo largo del día.

La nieve será otro de los elementos destacados del episodio. La Aemet estima que la cota bajará de los 1.200–1.600 metros al inicio del día hasta los 500–700 metros en la mitad norte peninsular. Entre el viernes y el sábado se esperan nevadas en cotas de entre 800 y 1.000 metros en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde las acumulaciones podrían ser importantes, especialmente en zonas de montaña y en el entorno de los Picos de Europa.

El viento también será fuerte en algunas zonas. La entidad predice rachas muy fuertes en zonas altas del tercio oriental, en la mitad norte, en la ribera del Ebro, en los litorales del noreste y en Baleares, así como viento intenso en las costas cantábricas. Predominará el flujo moderado de componente oeste, con intervalos fuertes en litorales peninsulares y Baleares.

Además, existe probabilidad de bancos de niebla matinales, más persistentes en áreas de montaña y en zonas altas orientales de la meseta sur, lo que podría complicar la visibilidad en algunos puntos.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el extremo norte peninsular y en áreas montañosas de la mitad norte y del tercio oriental, mientras que subirán en el centro y en la mitad sur. Las mínimas bajarán en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, y subirán en el resto del país, con ascensos más acusados en el sur. Se esperan heladas débiles en los principales sistemas montañosos y en las cumbres de Tenerife, y moderadas en el Pirineo.

En Canarias, el tiempo será más estable, con cielos poco nubosos tendiendo a nubosos. La Aemet también prevé mayor nubosidad en el norte y este de La Palma, donde no se descartan lluvias débiles. El alisio soplará de forma moderada.

Comunidades más afectadas

En Aragón, las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza están bajo aviso amarillo por viento, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. En el Pirineo oscense, el nivel de alerta sube a naranja a partir del mediodía por nevadas que podrían dejar hasta 20 centímetros de espesor en 24 horas. La Aemet prevé que las mayores acumulaciones se concentren en el Pirineo más occidental, por encima de los 1.000 a 1.200 metros, con probabilidad de ventisca. El aviso se mantendrá también durante el sábado.

En Cantabria, el litoral permanece todo el día en aviso naranja por temporal costero. Se esperan rachas muy fuertes de viento, especialmente a partir de la tarde, con cielos nubosos o cubiertos. No se descartan brumas y nieblas dispersas en zonas altas, así como lluvias y chubascos que comenzarán en el litoral por la mañana y podrían ser localmente persistentes. La cota de nieve bajará de los 1.400 metros hasta situarse entre los 800 y 900. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte, mientras que las mínimas apenas variarán. El viento soplará del oeste y noroeste, flojo a moderado en el interior y fuerte en la costa.

En Cataluña, el aviso naranja se concentra en el Valle de Arán, en Lleida, por acumulaciones de nieve que pueden alcanzar los 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 a 1.200 metros, con probabilidad de ventisca. La alerta continuará el sábado. En Barcelona y Tarragona rige el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y predominio del viento de componente oeste.

En Navarra, el Pirineo navarro está en aviso naranja por nevadas de hasta 20 centímetros en 24 horas, a partir de los 800 a 1.000 metros, con riesgo de ventisca en cotas altas. El aviso se prolongará hasta el sábado. Además, la vertiente cantábrica y la Ribera del Ebro permanecen en aviso amarillo por viento y precipitaciones. Las lluvias pueden ser persistentes en el noroeste durante la segunda mitad del día, mientras que en la Ribera se esperan rachas muy fuertes de viento. El cielo estará nuboso o cubierto, con posibles claros en la mitad sur a primeras horas. La cota de nieve descenderá de los 1.200 a los 800 metros y no se descartan heladas débiles en el Pirineo.

En Galicia, la Aemet ha activado avisos naranja en las costas de A Coruña y Lugo por fuerte temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de entre cinco y seis metros. En el entorno de Estaca de Bares y mar adentro se esperan vientos del oeste o suroeste de entre 62 y 74 kilómetros por hora, fuerza 8. Pontevedra mantiene aviso amarillo por mala mar. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas dispersas en zonas altas, y lluvias persistentes a primeras horas en el interior de Pontevedra. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros.

En el País Vasco, los avisos naranja afectan al litoral de Gipuzkoa y Bizkaia por vientos del oeste de entre 62 y 74 kilómetros por hora, con rachas puntuales de hasta fuerza 9, y mar combinada del noroeste de entre seis y ocho metros. Además, se esperan precipitaciones persistentes en Gipuzkoa durante la segunda mitad del día y rachas muy fuertes de viento tanto en la costa como en la Rioja Alavesa.

En Asturias, el litoral occidental y oriental se encuentra en aviso naranja por vientos del oeste de entre 62 y 74 kilómetros por hora y mar combinada del noroeste de cinco a seis metros. En la Cordillera y los Picos de Europa rige aviso amarillo por nevadas, con acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas a partir de los 900 a 1.000 metros, especialmente en la parte oriental. Este aviso también continuará durante el sábado.

Sábado: menos inestabilidad, pero aún con viento y mala mar

El sábado se abrirá paso una tendencia hacia un tiempo más estable, aunque, como advierte Del Campo, “todavía con vientos intensos y temporal marítimo que ya tenderán a remitir”. Las lluvias seguirán siendo persistentes en Galicia y en las comunidades cantábricas, mientras que en otros puntos de la mitad norte podrán aparecer de forma más débil y dispersa.

La nieve continuará afectando a las zonas de montaña. Según la agencia, nevará a partir de los 500 a 700 metros en los Pirineos y de los 800 a 1.000 metros en la Cordillera Cantábrica, en una jornada marcada por temperaturas más bajas y la presencia de heladas en áreas elevadas.

Domingo: lluvias generalizadas y ascenso térmico

El domingo, la llegada de un nuevo frente volverá a dejar precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, Castilla y León y Extremadura, sin descartar lluvias también en zonas de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. “Este día subirán las temperaturas y solo nevará en cumbres, a partir de 1800 metros”, señala el portavoz.