Las ciudades españolas mejoran su calidad del aire, pero están lejos del nuevo límite de dióxido de nitrógeno para 2030

Las ciudades españolas han reducido de forma significativa la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO 2 ), pero están lejos de cumplir con los nuevos niveles de este tipo de polución aprobados por la Unión Europea para 2030, unos valores más acordes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque todavía por transponer en España. Según los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, todas las urbes principales han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la UE para NO 2 .

Como detalla Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción, el límite en vigor ahora mismo en España es de 40 microgramos por metro cúbico (μg/m3) como media anual, el nuevo máximo aprobado en la UE es de 20 y la recomendación de la OMS es de 10. “La directiva europea dice que hay que cumplir con el límite de 20 antes de 2030, pero no hace falta esperar al 1 de enero de ese año”, recalca este especialista en calidad del aire. “Si lo cumplimos en 2027, mejor, porque este contaminante ocasiona cada año miles de muertes prematuras en España”.

Como reconoce Ceballos, en los últimos años se ha producido una reducción significativa del dióxido de nitrógeno que se respira en las urbes del país. “Afortunadamente, este contaminante cada vez tiene menos presencia en el aire de las ciudades porque se ha producido una renovación muy importante del parque automovilístico hacia vehículos que emiten muchos menos óxidos de nitrógeno y porque ahora mismo se venden más vehículos de gasolina que diesel, al contrario de lo que ocurría antes de la pandemia”, comenta el ecologista, que asegura que el último incumplimiento por estos niveles de NO 2 en una ciudad española se produjo en Barcelona en 2022.

No obstante, a pesar de esta evidente mejora, los niveles anuales de 2025 siguen bastante por encima de las recomendaciones de la OMS y de los nuevos niveles europeos. Según los datos aportados por Ecologistas en Acción, los niveles más elevados de concentración de dióxido de nitrógeno en 2025 se han registrado en las estaciones de Plaza Elíptica de Madrid (32 μg/m3), Avenida Juan XXIII de Málaga (31), Granada Norte (30), y Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia (29). Por detrás están Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta en Valencia (26), Torneo en Sevilla, María Díaz de Haro en Bilbao y Oeste en Vigo (25). Los niveles más bajos se han registrado en la Avenida de Soria de Zaragoza (21), Avenida de Cantabria en Burgos (21), y Arco de Ladrillo en Valladolid y Piscina Municipal de Santa Cruz de Tenerife (20). Estas dos últimas se han quedado sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030.

Ecologistas en Acción recalca que “las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no están emplazadas en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa".

La organización ecologista reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización. Además, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, la organización ecologistas también pide “políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas”.

“Vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, la mayoría de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales, además de resultar inoperantes las hasta ahora aprobadas”, destaca también Ecologistas en Acción, que exige la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.