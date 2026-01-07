La borrasca ‘Goretti’ causará un temporal marítimo en el norte peninsular al final de la semana

Entre este jueves y viernes se formará la borrasca Goretti que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “experimentará una ciclogénesis explosiva”, es decir, que se intensificará en poco tiempo. Si bien este fenómeno impactará sobre todo en otras partes de Europa occidental, en España, según las predicciones, generará un temporal marítimo en el norte peninsular, con viento y lluvias.

La agencia meteorológica ha aclarado en su cuenta de X que, a pesar de “lo espectacular” del término, “nada explota” en la ciclogénesis explosiva, sino que es “un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida, dando lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta”.

La entidad ha recuperado una publicación en la cual advertía de que la expresión puede sonar “sensacionalista” y “morbosa”, aunque aclara que es un término técnico, “empleado por meteorólogos y predictores para caracterizar cómo y cuánto una borrasca se profundiza”, es decir, la presión se hace más baja en su centro a medida que pasa el tiempo.

“Una borrasca es un sistema de bajas presiones donde los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj”, según explica la misma comunicación de la agencia. Esta aclara que “las borrascas se profundizan o se disipan con el tiempo”, y que “el proceso de formación y profundización se le llama ciclogénesis”, que es la formación de un ciclón. Las borrascas son un tipo de ciclón, y cuando se profundizan muy rápidamente (cae la presión en su centro de forma súbita) se habla de que han sido afectadas por un proceso de ciclogénesis súbita o explosiva, aclara la Aemet.

Météo-France ha llamado Goretti a la que se aproxima y ya es el séptimo fenómeno climático con nombre propio de la temporada 2025/2026. Las últimas fueron Francis y Emilia. Esta medida se toma para mejorar la comunicación en la prevención de riesgos y para evitar que la denominación de borrasca se asocie a catástrofes, al igual que el término dana, ya que algunas de ellas pueden no tener impacto negativo.

El programa europeo Storm Naming, del Grupo Suroeste, que reúne a los servicios meteorológicos de España, Bélgica, Francia, Portugal, Luxemburgo y Andorra, es quien ha acordado la lista de nombres. Para designarlos se emplea una selección de 20 nombres prefijada y acordada entre todos los países del grupo, que alterna denominaciones femeninas y masculinas.