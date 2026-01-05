El temporal pulveriza el paseo marítimo de Matalascañas en Huelva

El oleaje de la borrasca Francis ha pulverizado el paseo marítimo de la macrourbanización de Matalascañas en Almonte (Huelva), al destrozar la infraestructura de 4,3 kilómetros por numerosos puntos y arrasar con tres chiringuitos permanentes de la playa. Una quincena de vecinos ha sido desalojada ante el peligro de que la marea destruya los cimientos de sus casas y provoque derrumbes. La falta de arena que arrastra esta parte del litoral pegada al parque nacional de Doñana ha sido acuciante durante la última década, pero este temporal le ha dado la puntilla al paseo marítimo de este núcleo de población en el que veranean unas 150.000 personas.

Los graves destrozos son una muestra patente de cómo junto a la falta de arena, el cambio climático no perdona y cada vez se come más bocados de la costa española. La solución planteada es retranquear el paseo marítimo de Matalascañas por completo, lo que implicaría una inversión que rondaría los 600 millones, según cálculos del Ayuntamiento de Almonte.

“Temo que mi edificio colapse y los cimientos no aguanten, porque el agua sigue arriba del todo y sigue dando. Año tras año las mareas horadan y se llevan más y más arena. Somos muchísimos vecinos afectados y la solución del Ministerio es retranquear el paseo, pero todo el pueblo está construido hacia la primera línea”, comenta angustiada Raquel Cazcón, vecina de un inmueble con tres plantas en la macrourbanización. La peor noticia este lunes es que los destrozos en la estructura del paseo han sido muy graves, pero aún puede empeorar la situación porque en los próximos días se avecina otra marea alta con la borrasca aún sin remitir, alerta el alcalde de Almonte, Francisco Bella (independiente).

Destrozos en el paseo marítimo de Matalascañas, en Almonte (Huelva). ALBERTO DÍAZ (EFE)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) estudió a finales de 2018 la carencia de arena de Matalascañas y dictaminó que le hacían falta 700.000 metros cúbicos de arena para soportar los temporales, una actuación que se ha retrasado siete años hasta que finalmente comenzó hace una semana. “El paseo se ha caído entero y retranquearlo puede ser la solución, pero será dentro de 10 años porque implica la ejecución, cambiar usos urbanísticos, modificar el PGOU, expropiaciones millonarias y pleitos. Le pido al Ministerio que actúe con emergencia ahora y luego plantee la segunda solución”, exige el regidor almonteño. De momento, el Consistorio ha puesto en marcha una ventanilla única de atención ciudadana, una medida de emergencia para dar respuesta a los vecinos damnificados.

Bella culpa a los espigones de Juan Carlos I en Huelva y al de Mazagón, construidos hace décadas, de la falta de arena que antaño aportaban los ríos a Matalascañas con 300.000 metros cúbicos de arena al año, aportes que se frenaron en seco, creando otra playa antes inexistente junto a Huelva capital. “Llevamos ocho años de retraso, la costa se ha quedado desvalijada, y los jardines del paseo marítimo caerán todos esta semana. El tema es muy complicado y no entiendo cómo el Miteco no está en la emergencia, ojalá tuviéramos tiempo para plantear el retranqueo del paseo. Ahora nos arriesgamos a un problema ambiental gordo de vertidos, porque el temporal ha tirado abajo la tapia de la depuradora”, advierte el alcalde sobre el peligro de que el mar arrase también con esta infraestructura hídrica.

Retranquear el paseo marítimo de 4,3 kilómetros supondría derribar unos 200 edificios en primera línea de playa, algunos chalés pero también edificios altos con cientos de vecinos. Mientras, en la playa de El Portil, más hacia el oeste de la costa onubense, el temporal también ha destrozado grandes partes de la playa al llevarse mucha arena.

Desperfectos ocasionados por la borrasca Francis en Matalascañas, en Almonte (Huelva). PSOE DE ALMONTE (PSOE DE ALMONTE)

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Miteco, aclara que en cuanto finalice el temporal rematarán el aporte de arena a la playa y recrecerán los espigones con un coste de seis millones de euros “como actuación paliativa” hasta el próximo junio. El dirigente avanza la necesidad de la obra estructural para retranquear el paseo marítimo: “Tenemos que cambiar nuestra forma de entendernos con el mar, que se eleva de nivel y cada vez ocupa más superficie y solo se puede resolver con actuaciones estructurales para hacer un nuevo paseo menos expuesto a los embates del mar y darle capacidad de respuesta mediante un ensanche de playa”, precisa.

Sobre el cambio de mentalidad necesario para afrontar el sacrificio que conlleva, Morán remata: “El cambio climático tiene consecuencias y significa cambio. Lo más complicado es el cambio cultural que implica vivir en un planeta distinto del de nuestros padres. Nos obliga a renunciar al modelo de nuestra relación con el medio a lo largo de generaciones, y eso a las familias les supone un impacto más allá del económico (…) Estamos viviendo ya en un planeta distinto del que nuestros abuelos conocieron”.