El PSOE recurre ante el Constitucional la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP

El PSOE acude de nuevo ante el Tribunal Constitucional por los movimientos del PP en el Senado. Esta vez, presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por la mayoría absoluta de los populares que, entre otras cosas, abre una vía para acudir a los tribunales contra el Congreso, limita los tiempos de intervención de los ministros, y establece que los jueces y magistrados no tengan la obligación de acudir a las comisiones de investigación.

En un comunicado difundido este lunes, los socialistas explican que han dado el paso al considerar que esta reforma se llevó a cabo “de forma irregular” en su procedimiento mediante supuestas “correcciones técnicas” aprobadas por el PP que no se debatieron ni se votaron en el Pleno de la Cámara alta. Desde el PSOE inciden en que denunciaron en su momento que las quince correcciones constituían “nuevas enmiendas presentadas y admitidas fuera del plazo”. Y recalcan que estas alteraciones “desnaturalizan el procedimiento parlamentario” y “menoscaban” los derechos de los grupos de la oposición.

Ahora, la formación recurre ocho preceptos del nuevo Reglamento al entender que vulneran la Constitución y “alteran de forma sustancial el equilibrio institucional y el correcto funcionamiento del procedimiento legislativo entre Congreso y Senado”. En concreto, cuestiona los artículos que permiten que una comisión de la Cámara alta convierta en ley un texto procedente de la Cámara baja sin votación en Pleno, en los casos en los que ya se han rechazado enmiendas o vetos y ningún grupo ha solicitado su elevación. Para los socialistas, esta previsión “simula” un procedimiento de delegación legislativa en comisiones sin el acuerdo previo del Pleno, algo que, a su juicio, entra en abierta contradicción con el artículo 75.2 de la Constitución y con el propio Reglamento del Senado.

El PSOE también impugna los preceptos que introducen la figura del denominado “veto presunto”, “equiparando el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del Pleno a la aprobación formal de un veto constitucionalmente previsto”. La formación defiende que esta equiparación “contradice de forma directa” el artículo 90 de la Constitución y la doctrina consolidada del propio Constitucional.

De igual forma, el recurso del Grupo Socialista se dirige contra el nuevo artículo 108.6 del Reglamento, que habilita la interposición de conflictos de atribuciones por una supuesta demora injustificada del Congreso en la tramitación de iniciativas del Senado. En este punto, el partido sostiene que el Reglamento “no puede ampliar por sí mismo los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni invadir la autonomía normativa y funcional del Congreso de los Diputados”.

Así las cosas, desde el PSOE insisten en que esta nueva reforma reglamentaria “abona el conflicto institucional permanente que en esta legislatura ha propiciado el PP” con su mayoría absoluta en el Senado. En el marco del comunicado, los socialistas recuerdan que este es el tercer recurso que presentan en esta legislatura ante el Constitucional tras la correspondiente reforma del Reglamento de la Cámara Alta impuesta por la mayoría absoluta del PP. Según recalcan, el primer recurso se presentó en 2023 y se saldó con una sentencia que “daba la razón a los socialistas y que ha obligado a restituir los artículos reformados”. “A esta sentencia le siguió en junio de 2025 una nueva reforma del Reglamento que, a su vez, fue recurrida por los socialistas tres meses después, recurso que ha sido admitido a trámite el pasado mes de noviembre por el Constitucional”, añade el partido.