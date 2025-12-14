El mejor regalo de esta Navidad pueden ser estas zapatillas calefactables de Amazon

Estos 4 modelos de zapatillas calefactables tienen una puntuación media de al menos 4 estrellas sobre 5 en Amazon

Llega la época del año en la que se juntan dos cosas que son urgentes de solucionar: el frío y los regalos de Navidad. Con diciembre comienzan los meses más fríos del año y, para ello, todos tratamos de hacernos con un buen abrigo de plumas, unos guantes calefactables o unas buenas botas de senderismo que nos protejan del frío y de la lluvia. Debido al mal tiempo, muchas veces puede dar pereza salir de casa a comprar regalos y prefieres pedirlos por internet, aunque en casa, si no tenemos la chaqueta, el pijama o el calzado adecuados para no pasar frío, por mucho que subamos la calefacción no habrá forma de quitarnos la sensación del cuerpo.

Si eres de los que siempre tiene los pies helados o si justamente la persona para la que estás pensando un regalo del amigo invisible siempre comenta que lo pasa fatal cuando tiene los pies fríos, un modelo de esta selección de zapatillas calefactables para andar por casa puede ser un regalo perfecto, original y muy útil para tu amigo, familiar o incluso para ti mismo.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los cuatro modelos de zapatillas calefactables mejor valorados de Amazon para que puedas decidir fácilmente cuál te encaja mejor.

Zapatillas calefactables cerradas de color negro

Este modelo de zapatillas destaca porque tiene un interruptor incorporado para ajustar por separado la temperatura de la planta y del empeine. Se calientan muy rápido, son extremadamente cómodas ya que cuentan con una espuma viscoelástica y funcionan con baterías de 7,4 V, por lo que tienen un buen rendimiento y son muy seguras para llevar puestas durante un rato largo sin problema.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas calefactables anchas de color gris

Este modelo también tiene un interruptor para activar la calefacción de las baterías que llevan incorporadas. Tiene tres niveles diferentes de calor: alto, medio y bajo. Se calientan en cuestión de 30 segundos y pueden durar hasta 6 horas de uso ininterrumpido. Si sueles trabajar sentado o pasas muchas horas frente al ordenador, te permiten mantener el calor sin cables y sin preocuparte demasiado porque se descarguen en cuestión de minutos.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas calefactables con forma de bota baja

Estas son para ti si prefieres algo que cubra por encima del tobillo. Al igual que el modelo anterior, permite regular la temperatura de tres modos diferentes y lo mejor es que, con su cable USB, puedes hacerlo directamente desde un ordenador portátil o con una powerbank. Además, el interior es de felpa suave y la suela de PVC hace que caminar con ellas sea muy cómodo.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas calefactables estilo pantufla de color marrón

Este modelo es el más ligero y acolchado, con un empeine de felpa que ya por sí solo aporta mucho calor incluso si no están encendidas. Funcionan por USB, se calientan rápido y pueden alcanzar una temperatura máxima de 65º. Son ese tipo de pantuflas que te pones para estar en casa cualquier día y que, si en un momento sientes demasiado frío, las puedes encender y vuelves a sentir los pies calentitos en cuestión de segundos. Además, su suela está hecha con material antideslizante para evitar resbalones o accidentes.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Sirven para exteriores?

En general, están diseñadas para interiores. Algunos modelos permiten salir un momento al portal o a la terraza, pero no son calzado para caminar por la calle.

¿Pesan mucho estas zapatillas calefactables?

Las baterías modernas son bastante ligeras. Notarás un pequeño peso extra, pero no es algo incómodo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de diciembre de 2025.

