Ángel García Colín, el gestor sonriente

Jamás levantaba la voz, evadía las discusiones con ironías, replicaba en los desacuerdos echando el cuerpo atrás y abriendo los brazos

Álex Grijelmo
Álex Grijelmo
Ángel García Colín se ha ido sin perder el buen humor. Quienes acaben de asociar en este momento su nombre con su recuerdo, por haberlo conocido, imaginarán en primer lugar su calva tempranera y su sonrisa frecuente, y después su conversación llena de chistes y chascarrillos. Los repetía a menudo, pero no por ello dejaban de ser graciosos.

Nacido en Durango en 1959, pero en la realidad leonés de Cistierna, ha muerto en Madrid este sábado a los 66 años, como consecuencia de un cáncer. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco y doctor por la Complutense, su carrera profesional transcurrió casi siempre en una actividad paralela al periodismo: la publicidad, la mercadotecnia y la gerencia de medios informativos. Pero en esas tareas fue siempre un periodista más, capaz de entender las lógicas a la larga de quienes dirigen los medios y complementarlas sin violencia con las necesidades a la corta de quienes los gestionan.

Trabajó desde 1992 para cabeceras del Grupo Prisa como EL PAÍS, As o Cinco Días, y fue pieza fundacional y decisiva de Gestión de Medios Impresos (GMI), sociedad creada en 1999 por esa empresa editora y que abarcaba diarios como El Correo de Andalucía, Odiel, Jaén o El Día de Valladolid, así como, más adelante, los diarios bolivianos La Razón, Extra y El Nuevo Día. También ejerció, simultáneamente, un papel impulsor y de creador de sinergias en la empresa Gestión de Medios de Prensa, donde coordinó la colaboración de Prisa con las sociedades editoras de periódicos como Canarias 7, El Punt, Diario de Burgos, Diario Palentino, Gaceta Regional de Salamanca, El Progreso de Lugo, Segre, Diario de Avisos, Diario del Alto Aragón y Diario de Noticias de Navarra, para los cuales Prisa elaboraba el innovador suplemento semanal La Mirada, entre otros productos.

Antes había trabajado, desde 1987, en Prensa Española (actual Vocento, editor de Abc), y también pasó por la Editorial Católica (que entonces publicaba el diario madrileño Ya). Se incorporó a Prisa en Gerencia de Medios (GDM), la primera central publicitaria española de ventas multimedia, como director gerente de medios impresos. Desde ese puesto promovió el desarrollo de la comercialización de prensa local y regional, así como de diversas revistas. Después desempeñó los cargos, entre otros, de director general corporativo de Gestión de Medios Impresos (GMI), director general de PRISA Revistas y director de Relaciones Institucionales y director Comercial y de Marketing de PRISA Noticias. Tras dejar el grupo en 2021, fue nombrado vicepresidente de Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL).

Ángel García Colín disfrutó de la vida junto con su esposa, Montse, y su hijo, Guillermo. Y también con todos sus compañeros, ya se tratase de jefes o subordinados. Jamás levantaba la voz, evadía las discusiones con ironías, replicaba en los desacuerdos echando el cuerpo atrás y abriendo los brazos, signo de una voluntad de armisticio que formaba parte de su esencia personal.

Y en el terreno profesional se mostró sobre todo eficaz: conseguía mejorar los productos mediante una influencia discreta, obtenía patrocinios y publicidades difíciles como quien camina sin darse importancia, manejaba una agenda interminable. Fue capaz de montar por encargo de Prisa el periódico El Día de Valladolid (actualmente propiedad del grupo Promecal), en no más de tres semanas, y contribuir a su exitoso despegue. Y además, creando buen ambiente.

La palabra “afable” —persona agradable en la conversación y en el trato— parece inventada para él. En efecto, Ángel García Colín fue un gestor afable y un conocedor profundo de la materia prima que manejaba, el perfil de ejecutivo con el que habrán soñado muchos periodistas.

Sobre la firma

Álex Grijelmo
Álex Grijelmo
Doctor en Periodismo, y PADE (dirección de empresas) por el IESE. Estuvo vinculado a los equipos directivos de EL PAÍS y Prisa desde 1983 hasta 2022, excepto cuando presidió Efe (2004-2012), etapa en la que creó la Fundéu. Ha publicado una docena de libros sobre lenguaje y comunicación. En 2019 recibió el premio Castilla y León de Humanidades
