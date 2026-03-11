Tres niños resultan heridos mientras hacían un experimento químico en una escuela de Porqueres (Girona)

Dos de ellos han sido trasladados al Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona y un tercero al Trueta de Girona

Tres niños, de nueve años, han resultado heridos de diversa consideración la mañana de este miércoles al sufrir un accidente mientras estaban haciendo un experimento en el exterior de la escuela l’Entorn de Porqueres (Girona). Dos de ellos -un niño y una niña- han resultado heridos de gravedad, ambos trasladados al hospital barcelonés Vall d’Hebron y un tercero -un niño- ha sido herido de levedad, y es atendido en el hospital Josep Trueta de Girona. Los niños, estudiantes de tercero de primaria, han resultado afectados después de que una botella reventase, según fuentes policiales. “La escuela es segura, ha sido un hecho puntual”, ha asegurado el alcalde del municipio, Francesc Castañer, desplazado hasta el lugar.

Sobre las 10.49 horas, el 112 ha recibido la llamada del centro educativo que alertaba del accidente y los servicios de emergencias se han activado de inmediato y han acudido a la escuela, ubicada en la calle Montseny, 15 de Porqueres. El menor con quemaduras de más consideración ha sido evacuado en estado grave en helicóptero al hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Un segundo menor también grave ha sido trasladado al mismo centro en ambulancia y el tercero, con heridas leves ha sido trasladado al Hospital Trueta de Girona en ambulancia. Se han activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha escrito en redes sociales que todo el equipo de emergencias ya estaba alertado y atendiendo a los heridos, ha deseado una rápida recuperación a los niños y ha agradecido la rapidez con que han actuado los docentes y los cuerpos de emergencias.

Hace tres años también se produjo un incidente similar, esta vez en Verges (Baix Empordà), cuando una profesora y un alumno de 2º de ESO instituto escuela Francesc Cambó i Batlle resultaron heridos con quemaduras de diversa consideración mientras realizaban un experimento químico, que consistía en mezclar alcohol, bicarbonato sódico, azúcar y arena y prenderle fuego con un encendedor.

En septiembre de 2022, 18 personas resultaron heridas, entre ellas diez niños, en una explosión mientras el mediático físico Dani Jiménez -conocido por difundir la ciencia a los más pequeños en la cadena pública catalana-realizaba, ante 300 espectadores, un experimento químico en un centro cultural de Girona.