La familia de Rocío San Miguel resalta los diálogos y la diplomacia que han propiciado su liberación

La familia de Rocío San Miguel, una abogada y activista de reconocido prestigio que hace unos días fue liberada tras más de dos años en una cárcel de Venezuela, ha querido reconocer este sábado “el valor de la diplomacia, la intermediación y el diálogo como vías efectivas para la resolución de situaciones complejas y de alta sensibilidad humana”. A través de un comunicado de su hermano, el único portavoz autorizado por San Miguel y su familia, han manifestado lo siguiente: “En primer lugar, deseamos expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al Gobierno del Reino de España, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, así como a los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas gestiones han sido determinantes para que se produjeran estas excarcelaciones”.

San Miguel acaba de ser liberada por una medida de gracia otorgada a una serie de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. Delcy Rodríguez lo ha sustituido como presidenta y negocia con Washington en varios frentes en esta nueva etapa de cambio y reacomodo del poder en Venezuela. La familia ha puesto mucho énfasis en que nadie, en este momento, puede hacer declaraciones en su nombre, salvo su hermano, José Manuel San Miguel. “Se emite con el propósito de aclarar, de manera responsable, precisa y veraz, diversas informaciones que han circulado en medios de comunicación y redes sociales, muchas de ellas provenientes de voceros no autorizados, respecto a su excarcelación ocurrida el 8 de enero de 2026 y su actual permanencia en la ciudad de Madrid, España”, se lee en el comunicado.

En el comunicado se recalca que San Miguel confía en que se produzcan mas excarcelaciones en los próximos días, después de que Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, dijera que van a salir a la calle un “importante número de presos”. “Rocío San Miguel mantiene la esperanza firme de que todas las personas que se encuentran privadas por razones políticas en Venezuela puedan recuperar su libertad, y que estos pasos formen parte de un proceso amplio de reconciliación nacional. Nuestra aspiración, como familia, es que se alcance una libertad plena en este caso y en todos los casos similares”, dice la familia.

La familia explica el estado procesal en el que se encuentra. “Es importante aclarar, con absoluta responsabilidad jurídica, que no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial. La ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión”.

San Miguel tiene doble nacionalidad, la española y la venezolana. Se trata de la mayor experta en el mundo castrense chavista, muy reconocida y celebrada. España ha jugado un papel fundamental en liberación, según la familia. “En relación con su presencia en España, informamos que la misma se produjo por intermediación directa del Gobierno español, en especial gracias a las gestiones sostenidas durante más de un año por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Rocío San Miguel ha expresado su profundo agradecimiento. Esta situación no constituye un destierro, ni una renuncia a sus derechos, sino parte de los acuerdos humanitarios y diplomáticos alcanzados para viabilizar su excarcelación”.

Durante su encierro por su participación en una supuesta trama para atentar contra la vida de Maduro -un caso que las organizaciones humanitarias consideran que no tiene credibilidad-, ha habido mucha preocupación por la salud de San Miguel. Sobre eso, la familia manifiesta: “Podemos informar que se encuentra en buen estado general, continuando actualmente con su proceso de rehabilitación en el hombro, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en abril de 2025 y nuevamente en octubre de 2025. A la fecha, sigue un esquema médico de recuperación y terapia, con evolución satisfactoria”.