Illa y Junqueras defienden el acuerdo ante sus bases: “Es el mejor modelo de financiación de la historia”

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en una reunión extraordinaria en el Consell Nacional del partido, tras el anuncio de acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña.

Los líderes de ERC y PSC, Oriol Junqueras y Salvador Illa, han defendido este sábado ante sus bases el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica. Ambos lo han hecho paralelamente en los Consejos Nacionales extraordinarios que han convocado los dos partidos tras el anuncio de acuerdo el pasado jueves en la Moncloa, por el que Cataluña dispondrá de 4.700 millones de euros extra. “Es el mejor acuerdo de financiación autonómica de la historia, sin paliativos”, ha apostillado el president Illa en su intervención. Tras una defensa a capa y espada del pacto, su camino hacia el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y su posterior aprobación en el Congreso se presenta arduo.

Primero, por el rechazo de partidos clave cómo Junts y la oposición frontal del PP. Y en segundo lugar, por una segunda ronda de negociaciones que ERC quiere forzar para tratar de sumar otros 4.000 millones de euros mediante el sistema de financiación de las competencias propias de la Generalitat. Es justo en este punto en el que el que este sábado ha incidido el líder republicano durante su intervención. En su discurso, ha asegurado que en Cataluña la cesión sobre el IVA se elevará un 22% respecto a otras comunidades autónomas, cuya recaudación pasará del 50% al 55%. Con ello, la cifra rozaría el 80%.

Junqueras ha asegurado que este aspecto es clave porque Cataluña cuenta con competencias que el resto de comunidades no tiene -a excepción del País Vasco, que está fuera del régimen común-, como la gestión de los Mossos d’Esquadra o de las prisiones. “Este acuerdo será relevante, ya no por las cifras, sino por el modelo. Está pactado que la financiación de las competencias propias de Cataluña puedan hacerse con un traspaso adicional del porcentaje del IVA. Esperamos que este acuerdo se complemente con el desbloqueo del 100% de la recaudación del IRPF”, ha señalado el líder republicano.

En ese sentido, Junqueras ha llamado a su cumplimiento si tanto el Govern como el Ejecutivo de Pedro Sánchez piden sentarse a negociar presupuestos. “Estamos construyendo un modelo de financiación que va mucho más allá del acuerdo del jueves”, ha añadido. Para los republicanos, el hecho de raspar más recursos supone poder dotar al modelo de cierta “singularidad” para tratar de seducir a los neoconvergentes, que ya han asegurado que presentarán una enmienda a la totalidad al no ser un “concierto a la vasca”.

A pesar de que Junqueras ha celebrado el pacto ante los suyos como un “buen acuerdo”, ha asegurado que no acaba aquí, por lo que todavía no se dan las condiciones para negociar los presupuestos de la Generalitat, prorrogados desde 2023. “Este acuerdo debe enmarcarse en otros que se producirán en las próximas semanas, como la condonación de la deuda de 17.000 millones derivados del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)”, ha apostillado.

ERC, un socio incómodo para Illa

Según el president, el acuerdo supone un ejercicio de transparencia, eficiencia y capacidad normativa, no solo en Cataluña, sino en toda España. En su discurso, Illa ha evitado referirse a esa segunda fase de acuerdo que propone ERC, pero ha agradecido a los republicanos ser un socio “incómodo” por su capacidad de negociación al haber cumplido con los compromisos adquiridos. “Es un acto de valentía y de realismo político”, ha dicho. Illa también se ha referido a la al principio de ordinalidad y ha felicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al presidente Sánchez, por su “arduo y complejo trabajo”.

“Es ensordecedor el silencio de aquellos que no hace tantos días decían que no íbamos a ser capaces de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica”, ha señalado. Ha asegurado que este es un acuerdo con el que “nadie pierde” y salen beneficiadas todas las comunidades autónomas.

El presidente de la Generalitat de Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, interviene en el Consell Nacional Extraordinario del PSC tras el acuerdo de financiación autonómica. Alberto Estévez (EFE)

Según él, el nuevo modelo es un compromiso con la mejora de los servicios públicos. “No es dinero para las comunidades autónomas. Es dinero para los ciudadanos de cada comunidad autónoma”, ha aseverado. “Un nuevo modelo de financiación que mejora los servicios públicos es también un nuevo modelo de convivencia”, ha dicho, y ha asegurado que “no hay nada más antipatriótico que negar recursos a los ciudadanos”. “Nosotros queremos que le vaya bien a todo el mundo, pero Cataluña tiene también derecho a liderar y a proponer un nuevo modelo de financiación”, ha zanjado.

Sobre la tramitación de este nuevo modelo y los apoyos necesarios para sacarlo adelante, ha dicho que “será difícil”, pero afirma que en democracia los ciudadanos tienen la última palabra. Así, ha criticado a aquellos que se oponen al acuerdo. “¿Qué habéis hecho vosotros para resolver esta cuestión que decís que tiene que mejorarse? ¿Qué ha hecho el Partido Popular cuando ha tenido ocasión?“, ha preguntado en alusión a las críticas que han aflorado tras el acuerdo en la Moncloa. Además, ha señalado a aquellos que, según él, “se han refugiado delante de propuestas que son imposibles y que saben que son imposibles”.