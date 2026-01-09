El PP en bloque rechaza la propuesta de financiación: “No puedes negociar con uno lo que es de todos”

La nueva —y pretendida futura— tarta de la financiación autonómica ya ha sido diseccionada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes. Con el pastel sobre la mesa, la dirección del PP y sus presidentes autonómicos ya han mostrado su negativa tajante a la iniciativa impulsada por el Gobierno central para actualizar la ley que regula el sistema (Lofca), caducado desde 2009. Génova rechaza el modelo aun cuando la norma prevé que se destinen 21.000 millones adicionales para los territorios, con un 70% de ese montante para Ejecutivos del PP, que gobiernan en 11 de las 17 comunidades.

“En política, las formas son el fondo. No puedes negociar con uno lo que es de todos”, ha asegurado el vicesecretario de Política Territorial del PP, Elías Bendodo, en rueda de prensa en A Coruña. El dirigente popular ha asegurado que la clave del rechazo del PP pivota entre dos ejes: la reunión mantenida por el presidente Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras, este jueves en La Moncloa para sellar un acuerdo bilateral, y los criterios aplicados en el modelo de Hacienda. “El tema no es la cantidad, sino cómo lo va a repartir. Es un mal modelo y un mal planteamiento”, ha afirmado Bendodo antes de reprochar a Montero un cambio de posición respecto a su etapa como consejera en la Junta: “El mayor patrimonio de un político es su palabra”.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular llevaban años reclamando la actualización de la ley del sistema de financiación autonómico, obsoleto desde hace más de una década. Tras la larga espera, la propuesta del Gobierno ha sido presentada justo al inicio de un 2026 en el que los populares arrancan el año inmersos en una férrea ofensiva férrea contra el presidente Sánchez, antes del carrusel de elecciones autonómicas y con Vox más fuerte que nunca. También un día después de Junqueras escenificase un nuevo acuerdo con el Ejecutivo central en La Moncloa, en el que el líder de ERC anticipó algunas pinceladas del acuerdo de financiación, que supondría para Cataluña 4.700 millones de euros para Cataluña además de la inyección global adicional de 21.000 millones. Todos los territorios saldrían ganando, según el Ejecutivo, con un 70% del total destinado a las regiones del PP. Pero, con todos esos ingredientes sobre la mesa y una vez conocidas ya las líneas maestras del futuro sistema, la respuesta de Feijóo y de sus barones vuelve a ser la misma que ayer —y antesdeyer—: no rotundo.

El anuncio de la ministra Montero ha pillado a Feijóo en su despacho del Congreso declarando por videoconferencia como testigo en el juicio de la dana. Y a su partido, en la víspera de uno de los grandes actos que el PP celebra cada año: la reunión interparlamentaria que junta a diputados y senadores nacionales junto a los parlamentarios autonómicos y la ejecutiva en una ciudad española. En esta ocasión, la 28 edición, el Partido Popular ha convocado a los suyos en el mismo inicio del año, este fin de semana en A Coruña, para mostrar músculo frente a Sánchez y armarse ante el ciclo electoral que arranca el próximo 8 de febrero en Aragón. En A Coruña, durante la presentación del acto, el vicesecretario de Política Territorial ha reafirmado su rechazo a la propuesta de Hacienda. “Montero ha corroborado lo que dijo ayer Junqueras: que se cumple el principio de ordinalidad, el que lo tienen que tienen más, que sigan teniendo más. Los principios de igualdad y solidaridad no se cumplen”, ha expresado Bendodo.

A los barones populares se suma el socialista Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido la convocatoria de elecciones generales ante lo que considera “un día muy doloroso”. “Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esa España que ellos quieren romper, antes que eso prefiero que hablen los españoles”, ha mantenido. “Yo no voy a participar bajo ningún concepto del intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España, solo por interés personal. Hoy he tenido que escuchar por primera vez argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable, al menos desde posiciones progresistas. Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto”, ha manifestado al cargar contra la propuesta presentada por Montero. Fuentes del Gobierno autonómico resaltan el carácter político de esta posición, puesto que Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo sistema, alcanzando casi un 14% más en 2027 respecto a lo que recibiría con el modelo vigente.

Salvar las disensiones

La posición en contra de la propuesta del Ejecutivo central permite al PP salvar las disensiones entre sus propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Porque entre los 11 territorios hay diferencias en las reclamaciones debido a las distinta especificidades y características de los territorios. No es lo mismo lo que pide Andalucía, que Baleares o que Galicia. Hay quienes demandan que se ponga el foco en la población, otros piden poner la lupa en la mayor aportación a la caja común y otros en el envejecimiento de sus habitantes, entre otros criterios.

La disparidad de demandas entre comunidades siempre ha existido. Pero en esta legislatura cobra un cariz especial, ya que afecta directamente a la unidad de un partido, el PP, que gobierna en la mayoría de las autonomías (11 de 17). Esas grietas se han hecho patentes durante su mandato. Por ejemplo, en febrero pasado, los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y de Aragón, Jorge Azcón, reactivaron el grupo que firmó la llamada Declaración de Santiago en 2021, en la que ocho comunidades de distinto signo político se unieron para reclamar que la distribución de recursos se calcule teniendo en cuenta que está condicionada, según su criterio, por la despoblación, la dispersión y el envejecimiento. Una iniciativa impulsada por el entonces presidente de la Xunta, Feijóo. En el otro lado se sitúan Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, conocidas como las infrafinanciadas. Y un tercer grupo con la Comunidad de Madrid y Baleares, que presionan para dar mayor peso a la población.

Consciente de las disensiones, Montero había presionado al PP hasta hoy exigiéndoles que fuesen ellos quienes le presentasen un modelo común para actualizar el modelo. Los populares se lo reclamaban a ella de vuelta como titular de Hacienda. La iniciativa ha llegado. Pero las posturas seguirán enfrentadas.