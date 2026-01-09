Feijóo rectifica ante la jueza de la dana y dice que no recibió información de Mazón de la desgracia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (derecha), junto al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en diciembre de 2024, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana.

El líder del PP, que declara como testigo, carga ante la instructora contra el Ejecutivo y admite que no sabía dónde estuvo Mazón el día de la catástrofe

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este viernes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana –que dejó 230 muertos en 2024- que no fue informado por el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón de la catástrofe, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.

El jefe de la oposición ha comparecido por videoconferencia ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que el pasado diciembre acordó su citación como testigo, una condición que obliga a decir la verdad. La instructora quiere saber qué información intercambió el dirigente con el expresidente valenciano durante la desgracia. Feijóo proclamó dos días después que Mazón le reportó “en tiempo real” la magnitud de la riada.

“No recibí información ni la pedí. Todos los responsables del Gobierno central no hicieron valoraciones en el Congreso que nos permitiera alertarnos”, ha afirmado. Núñez Feijóo se ha conectado desde su despacho en el Congreso de los Diputados. La jueza aceptó esta posibilidad, que evita la incómoda foto del líder conservador a las puertas del juzgado en una causa que indaga la mayor catástrofe natural del siglo.

En su intervención, que se desarrolla desde las 9.30, el popular ha asegurado: “tengo información desde el martes [el día de la riada] a las 20.59 horas, creo recordar. Me preocupa lo que pueda estar pasando en Valencia y me pongo en contacto con Mazón. Y, también, creo recordar con el señor Emiliano García-Page [presidente de la Junta de Castilla-La Mancha] y Juanma Moreno [presidente de la Junta de Andalucía]”.

A preguntas de la jueza, el político, que ha asegurado encontrarse solo en su despacho, ha admitido que sus comunicaciones sobre la dana en Valencia se redujeron a los wasaps que intercambió con Mazón. También, ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “El Gobierno de España no informó al jefe de la oposición de ninguna incidencia”. Ante esta afirmación, la magistrada ha precisado que se refería al Ejecutivo autonómico, que es la administración competente en la gestión de la emergencia.

El jefe de la oposición ha reconocido que no conoció la existencia ni el “funcionamiento” del Cecopi, el órgano que gestionó la crisis en L’Eliana (Valencia) y desde donde se envió el Es Alert, el mensaje masivo a móviles para informar de la magnitud de la tragedia. Una notificación que, según la instructora, se remitió tarde y mal, cuando la mayoría de los desparecidos habían muerto. Y ha admitido que no sabía dónde estaba Mazón a las 20.09 horas, dos minutos antes del envío de la alerta.

El dilema de los fallecidos

Ha indicado también que se enteró de la existencia de fallecidos el día de la dana a las 23.25 horas, cuando el presidente valenciano le informó sobre las víctimas de Utiel. Una afirmación que choca con la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de la tragedia en el Congreso, donde, pese a tener la obligación de decir la verdad, proclamó que se percató de que había muertos al día siguiente.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos ha pedido antes del inicio de la sesión la suspensión de la comparecencia para instar a Núñez Feijóo a su declaración presencial.

Con la citación de Núñez Feijóo, la instructora trata de aclarar unas declaraciones que el dirigente hizo dos días después de la letal gota fría, cuando aseguró en Valencia que estuvo en contacto con Mazón “en tiempo real” desde el día previo a la riada. Una aseveración que quedó desmontada por los wasaps que Núñez Feijóo cruzó con su entonces homólogo valenciano y que fueron aportados a la causa por el propio mandatario. Los mensajes muestran que la primera comunicación entre ambos el 29 de octubre de 2024, jornada de la desgracia, se registró a las 19.59 y no el día de antes, como aseguró el líder del PP. En sus mensajes, el dirigente se limitó a pedir a su entonces homólogo valenciano que controlara el relato informativo.

El trasiego de mensajes también hace aflorar las mentiras de Mazón. El expresidente aseguró en el Congreso de los Diputados –donde tenía la obligación de decir la verdad- que se enteró de la existencia de muertos al día siguiente. La noche de la tragedia, a las 23.25, Mazón reportó a su jefe en el PP: “No lo han hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, presi. Van a ser decenas, seguro”.

El líder del PP aportó en el juzgado en la tarde de Nochebuena los mensajes con Mazón y días después aceptó enviar también a la instructora los wasaps que él había enviado al entonces president, para que tuviera la secuencia completa.

La declaración de Núñez Feijóo inaugura las comparecencias de 2026 en la causa de la dana. Cerca 70 testigos desfilarán por el juzgado en los próximos meses. Cayetano García, ex asesor de Mazón; o José Miguel Basset, el que fuera jefe de los bomberos que se hizo célebre por ordenar la retirada de a sus efectivos a las 15.00 del barranco del Poyo, génesis de la catástrofe al inundar poblaciones como Paiporta o Catarroja; declararán ante la instructora en los próximos meses.