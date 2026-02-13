Bidones ocultos en garajes para abastecer narcolanchas. Detenidas 44 personas de una trama que daba apoyo logístico al narcotráfico

La Guardia Civil ha detenido a 44 personas relacionadas con una organización que daba apoyo logístico a narcotraficantes. La trama se dedicaba a almacenar combustible en garajes con los que abastecía a las narcolanchas. Los investigadores se han incautado de más de 16.000 litros de este material en una operación que se ha desarrollado en las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Ceuta.

El aumento de narcolanchas atracadas en la zona de la ría Carreras de Isla Cristina (Huelva) para abastecerse de combustible levantó la sospecha de la Guardia Civil. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta los garajes de distintas viviendas de la provincia onubense donde la organización almacenaba bidones de gasolina, una situación que ponía en peligro a los residentes de esos bloques, según fuentes oficiales. En los registros realizados en las localidades de Isla Cristina, Ayamonte, Lepe, Cartaya y Villablanca, los agentes se incautaron de 16.250 litros de combustible.

Los miembros de la organización cargaban las garrafas en furgonetas que llevaban a las zonas en las que estaban atracadas las narcolanchas. Precisamente, dos de los miembros que conducían uno de estos vehículos cargados de combustible embistieron a uno de los coches de la Guardia Civil que los perseguía. En otras ocasiones, abandonaban las furgonetas con las garrafas a bordo, a pesar del riesgo de explosión, inciden las fuentes.

En los 17 registros que los agentes han llevado a cabo en distintos puntos de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y de Ceuta, se han intervenido dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico. Además, y vinculadas con las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas, los investigadores han bloqueado 35 cuentas bancarias y requisado otros 101 vehículos, 12 embarcaciones, 24 inmuebles.

El narcotráfico no solo genera un riesgo para la seguridad, sino que también está provocando graves consecuencias en zonas naturales de la costa andaluza, un problema que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha reconocido que “cada vez va a peor”, principalmente por los desechos plásticos, como petacas y bidones de combustible, vertidos de gasolina y narcolanchas abandonadas. Precisamente, el balance de daños está pendiente del informe que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) emitirá por los posibles delitos medioambientales que han sido detectados en las distintas guarderías. A ellos se les sumarán los delitos por pertenencia a organización criminal, los delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad pública.

La causa está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Ayamonte, ante quien han pasado a disposición los 44 detenidos en una operación que continúa abierta, indican las mismas fuentes.