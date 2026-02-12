Hachís, marihuana, cocaína y armas de guerra: cae un grupo de narcos que intentó disparar a la policía en El Ejido

Uno de los sospechosos quiso cargar un fusil de asalto para disparar a los agentes al ser sorprendido con la droga, pero se le atascó y fue reducido antes de que consiguiera apretar el gatillo

El pasado lunes, la Policía Nacional preparó un amplio operativo para interceptar un transporte de hachís en El Ejido (Almería, 91.440 habitantes). Era el momento clave de una operación desarrollada durante meses centrada en una organización que cultivaba marihuana, movía grandes cantidades de hachís y traficaba con cocaína. En el registro a una de las guarderías —almacén de droga—, uno de los sospechosos intentó cargar un fusil de asalto para disparar a los agentes, aunque se le atrancó y fue finalmente reducido sin consecuencias. “También había una pistola Glock con balas en la recámara y dispuesta para disparar directamente apretando el gatillo”, relata José Antonio Roca, jefe de la comisaría de El Ejido. Los delincuentes —fueron detenidas cinco personas, cuatro de ellas almerienses— pensaban que estaban siendo atracados por otra banda delictiva y querían responder con balas. Se les han intervenido 2,5 toneladas de hachís y otra de marihuana, además de pequeñas cantidades de cocaína y casi 100.000 euros en metálico.

“Hoy día, la mitad de grupos criminales se centra en el tráfico de drogas y la otra mitad en intentar robarles la mercancía. Es una de las razones por las que hay tantas armas”, explica a EL PAÍS Antonio María Delgado, comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Almería, que subraya que en lo que va de año se han incautado 17 armas y que durante siete meses de 2025 la cifra ascendió hasta 112. Además del fusil de asalto con el que intentaron responder —un CETME de calibre 7,62 y origen nacional—, estos delincuentes tenían también una pistola de ocho milímetros (además de la Glock) y un rifle, así como varias escopetas y chalecos antibalas. “Nos esperábamos armas largas, de caza, porque sabíamos que el núcleo oriundo de la zona las tenía, pero no pensábamos que también nos encontraríamos armas de guerra”, señala el comisario sobre el arsenal decomisado.

La investigación había arrancado el pasado mes de septiembre cuando agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Judicial en El Ejido consiguieron información sobre la venta de pequeñas cantidades de hachís y marihuana. Poco después, tras la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar —celebrada en diciembre en Almería—, tomó impulso. Aquel encuentro sirvió para dar prioridad a El Ejido para las investigaciones policiales porque, entre otros aspectos, lo tiene todo para facilitar la labor a los grupos criminales: el mayor término municipal de España, invernaderos en espacios laberínticos y una enorme infraestructura de transporte para camuflar sustancias ilegales entre mercancía legal —como pimientos o tomates— camino de Europa.

Parte del material intervenido en El Ejido (Almería) durante la operación contra el narcotráfico incluida en el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Europa Press

Con el apoyo de efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Almería, los investigadores empezaron a tirar del hilo de las pistas que tenían. Vigilaron propiedades —coches, viviendas o naves industriales— y contratos de alquileres, así como transportes, citas, alojamientos. Poco a poco consiguieron identificar a los responsables de la banda que vendía a pequeña escala y que, se descubrió, también lo hacía a una mayor. Cultivaban marihuana en distintos invernaderos para venderla en la zona, pero también para hacerlo a gran escala en Europa y, así, financiar la compra de fardos de hachís para aumentar el negocio y la rentabilidad. Este llegaba por vía marítima a través de narcolanchas procedentes del norte de África, pero también envasado al vacío en maletas y macutos por carretera a través de las fronteras portuarias desde Marruecos. Además, el grupo traficaba —aunque en menores cantidades— con cocaína.

Parte de la droga se vendía en El Ejido y municipios cercanos, además de la capital almeriense. Pero la mayoría se transportaba en vehículos hacia Centroeuropa, sobre todo Francia. Fue uno de esos portes el que sirvió para explotar la operación después de que los investigadores comprobaran que iba a ocurrir: tanto por el uso de un vehículo de gran capacidad como por la presencia de una de las personas relevantes en el organigrama de la organización. Es ahí cuando un importante operativo policial dio el golpe, arrestando a los cinco responsables de la banda —cuatro de ellos pertenecientes a un clan familiar asentado en la barriada de Matagorda— que han pasado a disposición judicial imputados por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.

Como resultado del trabajo policial, se han intervenido 2,5 toneladas de hachís y una de marihuana, además de diversas partidas de cocaína que sumaban casi medio kilo y unos 100.000 euros en efectivo. “La operación envía un mensaje muy claro: las organizaciones criminales no tienen ni van a tener espacio en nuestra provincia”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.