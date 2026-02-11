La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados en una maleta en Málaga

Los especialistas han realizado un retrato robot de la víctima, que se cree fue madre, tenía unos 40 años y tenía tanto el pelo como los ojos oscuros

La sorpresa fue mayúscula. En abril de 2023, Bartolomé Gallego, jardinero de una urbanización recién construida a las afueras de Benahavis (Málaga, 9.244 habitantes), observó un extraño objeto en los límites del recinto. Al acercarse se llevó un susto: era el cráneo de una persona. Poco después, la Guardia Civil acordonaba el lugar, ubicado cerca de Marbella, y encontraba, allí mismo, una maleta con más restos óseos. Cerca había también ropa de mujer y un par de fregonas. Desde entonces los investigadores han intentado identificar a la víctima, sin suerte. Y tras elaborar un retrato robot, han decidido solicitar la colaboración ciudadana para intentar ponerle nombre y apellidos.

Los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo del caso removieron cielo y tierra para identificar los restos. Tenían claro que eran de una mujer que, según los indicios recogidos, había tenido una muerte violenta. Sin embargo, no había forma de saber quién era ella exactamente a pesar de las pesquisas realizadas y las comprobaciones en las bases de datos de personas desaparecidas en Málaga y las provincias cercanas. Entonces solicitaron el apoyo de especialistas forenses y de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Estos, con ayuda de tecnología, han conseguido realizar una reconstrucción facial y el diseño de un retrato robot que, esperan, puedan facilitar conocer la identidad de la mujer.

La información recabada hasta ahora ha permitido conocer que la víctima tenía unos 40 años y que falleció entre los años 2020 y 2023. Los estudios realizados por los antropólogos también indican que, además de tener un aparente buen estado de salud, era de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros y piel blanca. “Se cree que tuvo un hijo y era una mujer con el pelo oscuro y los ojos oscuros también”, explica Gonzalo López, portavoz de la Guardia Civil. En la zona donde se encontraron los huesos en la maleta había también varios discos de una radial, pero los investigadores comprobaron que eran recientes y que no estaban relacionados porque la mujer había sido asesinada con anterioridad.

A partir de todos esos datos, los especialistas han podido elaborar un retrato robot, que este miércoles han difundido para comprobar si alguna persona puede ayudar a identificarla. “Cualquier información, por mínima que pueda parecer, podría resultar de utilidad para el esclarecimiento del caso”, subrayan fuentes de la Guardia Civil, que destacan que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes puede ponerse en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga a través de dos vías: el correo electrónico ma-pj-personas@guardiacivil.org o bien el teléfono 952 07 15 20.