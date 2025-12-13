Cae una organización que introducía hachís en Andalucía con helicópteros
La Guardia Civil detiene a seis personas relacionadas con las aeronaves, que aterrizaban en una zona aislada de Níjar (Almería), desde donde se distribuía la droga hacia Europa
Por tierra, mar y, también, aire. La Guardia Civil ha detenido a seis personas que se dedicaban a introducir hachís en la costa andaluza mediante helicópteros. La organización se había especializado en realizar viajes a poca altura con aeronaves cargadas con casi una tonelada de la sustancia estupefaciente, que más tarde era distribuida a distintos países de Europa por carretera. La operación, denominada Giro y realizada en las provincias de Almería, Málaga y Murcia, ha servido para incautar 657 kilos de hachís, cinco armas de fuego y uno de los aparatos usados por la trama. A los arrestados se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
El grupo de delincuentes realizaba los vuelos clandestinos desde el norte de Marruecos. Cargaban los helicópteros —de distintos modelos— con entre 500 y 900 kilos de hachís, distribuidos en fardos. Luego volaban a baja altura, cerca del mar, “para pasar inadvertidos a los radares”, según han explicado fuentes de la Guardia Civil. Realizaban el trayecto desde el norte del país africano hasta Almería, de unos 250 kilómetros, en alrededor de dos horas. Aterrizaban en una zona desértica y aislada del término municipal de Níjar (31.816 habitantes), donde rápidamente escondían tanto la aeronave como la mercancía en una nave. Desde allí eran transportados en coches y furgonetas hacia distintos almacenes, conocidos como guarderías. Finalmente, más tarde, los fardos eran ya distribuidos por carretera hacia distintos puntos de Europa. “La operación se repetía una y otra vez”, explican desde el Instituto Armado.
La investigación la inició la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga. Los agentes habían detectado que varias personas sospechosas realizaban desplazamientos a altas horas de la madrugada entre la provincia malagueña y Almería. Todo apuntaba a que estaban realizando algún tipo de tráfico de drogas, así que decidieron seguirles de cerca. Así averiguaron que estas personas tenían una estrecha colaboración con quienes enviaban “constantes envíos de droga” desde Marruecos en helicóptero. Siempre por vía aérea y con destino a espacios solitarios del término municipal de Níjar.
Finalmente, los investigadores realizaron el registro de una finca ubicada en el municipio almeriense, donde encontraron 657 kilos de hachís distribuidos en 25 fardos. De manera paralela se practicaron entradas en otras viviendas y almacenes de otras localidades de la provincia de Almería, además de Málaga y Murcia. Encontraron uno de los helicópteros, así como cinco armas largas de fuego, varios vehículos y 2.900 euros en efectivo, entre otros efectos. Los agentes arrestaron también a seis personas, a quienes se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
La operación, impulsada por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, ha contado también con la colaboración del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), así como la Unidad Central Operativa (UCO) y el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, además de la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía de Suecia.
Hace tan solo un mes, también la Guardia Civil detenía a otras ocho personas para desmantelar otra organización criminal que se dedicaba a introducir hachís desde Marruecos mediante drones artesanales, ensamblados por los propios delincuentes en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules. En la operación, denominada Ruche, se llegaron a intervenir ocho de estos aparatos, que tenían capacidad para volar trayectos de más de 200 kilómetros. El grupo llegaba a enviar de una vez hasta a diez de estos drones hasta territorio norteafricano, donde eran cargados con hachís y volvían hasta la zona de Tarifa y Vejer de la Frontera. Allí liberaban los paquetes con una baliza para su localización, donde era recogida. Luego era almacenada para su distribución posterior. En la actuación policial también se incautaron 150 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Entrevista política en torno a una mesa: “La once nos pone en un pie de igualdad”
Elecciones presidenciales de Chile 2025, en vivo | Kast y Jara se disputan la segunda vuelta
Tadej Pogacar: “Vale más la primera París-Roubaix que el quinto Tour de Francia”
Muere a los 86 años Abraham Quintanilla, padre y representante de la cantante Selena
Lo más visto
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
- Los 50 mejores libros de 2025
- CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes