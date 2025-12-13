Cae una organización que introducía hachís en Andalucía con helicópteros

Por tierra, mar y, también, aire. La Guardia Civil ha detenido a seis personas que se dedicaban a introducir hachís en la costa andaluza mediante helicópteros. La organización se había especializado en realizar viajes a poca altura con aeronaves cargadas con casi una tonelada de la sustancia estupefaciente, que más tarde era distribuida a distintos países de Europa por carretera. La operación, denominada Giro y realizada en las provincias de Almería, Málaga y Murcia, ha servido para incautar 657 kilos de hachís, cinco armas de fuego y uno de los aparatos usados por la trama. A los arrestados se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

El grupo de delincuentes realizaba los vuelos clandestinos desde el norte de Marruecos. Cargaban los helicópteros —de distintos modelos— con entre 500 y 900 kilos de hachís, distribuidos en fardos. Luego volaban a baja altura, cerca del mar, “para pasar inadvertidos a los radares”, según han explicado fuentes de la Guardia Civil. Realizaban el trayecto desde el norte del país africano hasta Almería, de unos 250 kilómetros, en alrededor de dos horas. Aterrizaban en una zona desértica y aislada del término municipal de Níjar (31.816 habitantes), donde rápidamente escondían tanto la aeronave como la mercancía en una nave. Desde allí eran transportados en coches y furgonetas hacia distintos almacenes, conocidos como guarderías. Finalmente, más tarde, los fardos eran ya distribuidos por carretera hacia distintos puntos de Europa. “La operación se repetía una y otra vez”, explican desde el Instituto Armado.

La investigación la inició la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga. Los agentes habían detectado que varias personas sospechosas realizaban desplazamientos a altas horas de la madrugada entre la provincia malagueña y Almería. Todo apuntaba a que estaban realizando algún tipo de tráfico de drogas, así que decidieron seguirles de cerca. Así averiguaron que estas personas tenían una estrecha colaboración con quienes enviaban “constantes envíos de droga” desde Marruecos en helicóptero. Siempre por vía aérea y con destino a espacios solitarios del término municipal de Níjar.

Finalmente, los investigadores realizaron el registro de una finca ubicada en el municipio almeriense, donde encontraron 657 kilos de hachís distribuidos en 25 fardos. De manera paralela se practicaron entradas en otras viviendas y almacenes de otras localidades de la provincia de Almería, además de Málaga y Murcia. Encontraron uno de los helicópteros, así como cinco armas largas de fuego, varios vehículos y 2.900 euros en efectivo, entre otros efectos. Los agentes arrestaron también a seis personas, a quienes se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La operación, impulsada por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, ha contado también con la colaboración del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), así como la Unidad Central Operativa (UCO) y el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, además de la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía de Suecia.

Hace tan solo un mes, también la Guardia Civil detenía a otras ocho personas para desmantelar otra organización criminal que se dedicaba a introducir hachís desde Marruecos mediante drones artesanales, ensamblados por los propios delincuentes en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules. En la operación, denominada Ruche, se llegaron a intervenir ocho de estos aparatos, que tenían capacidad para volar trayectos de más de 200 kilómetros. El grupo llegaba a enviar de una vez hasta a diez de estos drones hasta territorio norteafricano, donde eran cargados con hachís y volvían hasta la zona de Tarifa y Vejer de la Frontera. Allí liberaban los paquetes con una baliza para su localización, donde era recogida. Luego era almacenada para su distribución posterior. En la actuación policial también se incautaron 150 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo.