Golpe a la marihuana en Almería: intervenidas dos toneladas y siete armas de fuego en una operación policial con 15 detenidos

Medio centenar de agentes de la Policía Nacional tomaron este martes, desde primera hora, los barrios de El Puche y Pescadería, cerca de la alcazaba de Almería. Este miércoles se han conocido los primeros datos de la operación, que se saldó con la incautación de dos toneladas de marihuana sin procesar, siete armas de fuego, 15 kilos de cogollos y 15 personas detenidas. Todo ello tanto en esta zona de la capital almeriense como en los municipios de Roquetas de Mar y Gérgal, donde la actuación policial se realizó de manera paralela.

El dispositivo arrancó a primera hora de la mañana ante la atenta mirada de numerosos vecinos, que veían sus calles llenas de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Unidad de Intervención Policial (UIP) cuando aún no había amanecido. El objetivo de la operación —denominada Socorro y bajo la dirección judicial del juzgado de Instrucción número 6 de Almería— era dar un “golpe demoledor al crimen organizado” en la provincia, según un comunicado emitido por la Policía Nacional, donde destacan que la actuación ha permitido “desarticular una estructura criminal dedicada al narcotráfico y a la tenencia ilícita de armas”.

El trabajo policial se centró en medio centenar de viviendas particulares y garajes colindantes donde se sospechaba que se cultivaba marihuana, en parte gracias a los datos de consumo eléctrico facilitados por Endesa. Un equipo de la compañía, de hecho, participó también, escoltado, en el operativo, donde se hallaron unos 250 enganches ilegales a la red, según han informado fuentes de la empresa eléctrica. Finalmente, se localizaron cultivos en 15 inmuebles. En sus registros se encontraron envasadoras al vacío, útiles para el cultivo bajo techo de marihuana, herramientas especializadas y materiales diversos destinados a la preparación y venta de droga. También 500 metros de cable utilizado para las conexiones fraudulentas.

Como resultado, además, los agentes intervinieron dos toneladas de marihuana en proceso de transformación —es decir, las plantas sin separar aún la parte que se seca y se destina a la venta— y 15 kilos de cogollos, además de varias tabletas de hachís y 25.000 euros en efectivo. También se incautaron siete armas de fuego, lo que evidencia, según fuentes policiales, “la elevada peligrosidad del grupo desarticulado y su capacidad para emplear la violencia en defensa de su actividad criminal”.

En total fueron detenidas 15 personas, todas integrantes, supuestamente, de la red criminal desmantelada. De momento no han pasado a disposición judicial, aunque se espera que lo hagan en las próximas horas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Tanto esta operación como otras recientes “son golpes contra las mafias que atentan contra la seguridad ciudadana”, según ha señalado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ha puesto en valor el trabajo de la Policía Nacional y Guardia Civil contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en la provincia.

La provincia almeriense es, de hecho, territorio habitual de plantaciones de marihuana. El clima, el laberinto de invernaderos y la presencia de numerosos clanes dedicados a este cultivo, hacen que las operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil se repitan con frecuencia. Los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) revelan que en todo el año pasado se incautaron en Almería más de 71.000 plantas y 1,1 toneladas de marihuana ya lista para envasar. Según Endesa, el 42% de la energía defraudada en la provincia de Almería hasta el pasado mes de octubre corresponde a enganches ilegales ligados al cultivo de marihuana y supera los diez millones de kilovatios hora.