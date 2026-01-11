Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
En directo

Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump firma una orden ejecutiva para bloquear que los tribunales confisquen fondos del petróleo venezolano

Venezuela ha liberado hasta ahora a 16 presos políticos | Familiares de los detenidos denuncian la muerte en custodia de un policía acusado de traición a la patria

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva por la que declara una “emergencia” para impedir que los tribunales o posibles acreedores se incauten de los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano retenidos en cuentas bancarias del Departamento del Tesoro. La orden “bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución o cualquier otro proceso judicial contra” fondos que estén en cuentas del Gobierno estadounidense y procedan de las ventas del petróleo venezolano.En Venezuela, otros tres presos políticos han sido excarcelados. Según recoge Efe citando a organizaciones no gubernamentales y opositores, han sido: Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano. Foro Penal ha confirmado 16 excarcelados hasta el momento y el fallecimiento en custodia de un policía detenido en diciembre por traición a la patria.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

Publicaciones nuevas
El País
El País

Las familias de los presos políticos en Venezuela pasan la tercera noche en espera de excarcelaciones

Los familiares de presos políticos en Venezuela pasan este sábado la tercera noche en espera de excarcelaciones, luego de que el jueves las autoridades anunciaran la liberación de un “número importante” de estos detenidos, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas.

Una veintena de personas pernoctan en las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, donde han orado por la liberación de todas estas personas que, aseguran, están injustamente presas. (Efe)

El País
El País
Del asalto en Caracas al reparto del petróleo: siete días que sacudieron al mundo

Ataque de EE UU en Venezuela

Del asalto en Caracas al reparto del petróleo: siete días que sacudieron al mundo

Jesús Sérvulo GonzálezMaría Martín

Venezuela ha vivido una semana de vértigo desde la intervención militar de Estados Unidos el pasado sábado en Caracas para derrocar y capturar al presidente Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, hasta la reunión del viernes en la Casa Blanca entre Trump y las mayores petroleras del orbe para repartirse la industria venezolana del crudo. Este es el relato de los siete días que han cambiado la historia de Venezuela, pero también del mundo.

Lee aquí la información completa.

El País
El País
Trump impone su ley

Donald Trump

Trump impone su ley

Macarena Vidal Liy

La escena en la Sala Este de la Casa Blanca este viernes era casi la de una corte medieval. En el centro un emperador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eufórico, tras la operación militar de su país en la que se secuestró en Caracas a Nicolás Maduro, y rodeado de sus principales asesores. A su alrededor, empresarios de las grandes multinacionales petroleras, llegados de todo el mundo para rendirle pleitesía y aspirar a un pedazo en el reparto del sector energético de Venezuela. “Es algo histórico”, le aseguró su secretario de Estado, Marco Rubio. “Una operación magnífica”, le felicitó su vicepresidente, J.D. Vance. “Ha dado esperanza a la gente de Venezuela”, declaró Ryan Lance, de Conoco Phillips. “Gracias por lo que ha hecho”, dijo Bryan Sheffield, de Parsley Energy.

Lee aquí la información completa.

El País
El País

Qué ha pasado en las últimas horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden por la que declara una “emergencia” para impedir que los tribunales o posibles acreedores se incauten de los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano retenidos en cuentas bancarias del Departamento del Tesoro. La orden “bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución o cualquier otro proceso judicial contra” fondos que estén en cuentas del Gobierno estadounidense y procedan de las ventas del petróleo venezolano.

En Venezuela, otros tres presos políticos han sido excarcelados. Según recoge Efe citando a organizaciones no gubernamentales y opositores, han sido: Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano.

Foro Penal ha confirmado 16 excarcelados hasta el momento y el fallecimiento en custodia de un policía detenido en diciembre por traición a la patria.

Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la última hora de este domingo, 11 de enero, sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la detención del expresidente del país Nicolás Maduro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_