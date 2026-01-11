Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump firma una orden ejecutiva para bloquear que los tribunales confisquen fondos del petróleo venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa al presidente Donald J. Trump durante una reunión con ejecutivos del sector del petróleo y el gas en la Casa Blanca, en Washington, este viernes.

Venezuela ha liberado hasta ahora a 16 presos políticos | Familiares de los detenidos denuncian la muerte en custodia de un policía acusado de traición a la patria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva por la que declara una “emergencia” para impedir que los tribunales o posibles acreedores se incauten de los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano retenidos en cuentas bancarias del Departamento del Tesoro. La orden “bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución o cualquier otro proceso judicial contra” fondos que estén en cuentas del Gobierno estadounidense y procedan de las ventas del petróleo venezolano.En Venezuela, otros tres presos políticos han sido excarcelados. Según recoge Efe citando a organizaciones no gubernamentales y opositores, han sido: Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano. Foro Penal ha confirmado 16 excarcelados hasta el momento y el fallecimiento en custodia de un policía detenido en diciembre por traición a la patria.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.