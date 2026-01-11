Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump firma una orden ejecutiva para bloquear que los tribunales confisquen fondos del petróleo venezolano
Venezuela ha liberado hasta ahora a 16 presos políticos | Familiares de los detenidos denuncian la muerte en custodia de un policía acusado de traición a la patria
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva por la que declara una “emergencia” para impedir que los tribunales o posibles acreedores se incauten de los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano retenidos en cuentas bancarias del Departamento del Tesoro. La orden “bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución o cualquier otro proceso judicial contra” fondos que estén en cuentas del Gobierno estadounidense y procedan de las ventas del petróleo venezolano.En Venezuela, otros tres presos políticos han sido excarcelados. Según recoge Efe citando a organizaciones no gubernamentales y opositores, han sido: Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano. Foro Penal ha confirmado 16 excarcelados hasta el momento y el fallecimiento en custodia de un policía detenido en diciembre por traición a la patria.
Las familias de los presos políticos en Venezuela pasan la tercera noche en espera de excarcelaciones
Los familiares de presos políticos en Venezuela pasan este sábado la tercera noche en espera de excarcelaciones, luego de que el jueves las autoridades anunciaran la liberación de un “número importante” de estos detenidos, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas.
Una veintena de personas pernoctan en las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, donde han orado por la liberación de todas estas personas que, aseguran, están injustamente presas. (Efe)
Venezuela ha vivido una semana de vértigo desde la intervención militar de Estados Unidos el pasado sábado en Caracas para derrocar y capturar al presidente Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, hasta la reunión del viernes en la Casa Blanca entre Trump y las mayores petroleras del orbe para repartirse la industria venezolana del crudo. Este es el relato de los siete días que han cambiado la historia de Venezuela, pero también del mundo.
La escena en la Sala Este de la Casa Blanca este viernes era casi la de una corte medieval. En el centro un emperador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eufórico, tras la operación militar de su país en la que se secuestró en Caracas a Nicolás Maduro, y rodeado de sus principales asesores. A su alrededor, empresarios de las grandes multinacionales petroleras, llegados de todo el mundo para rendirle pleitesía y aspirar a un pedazo en el reparto del sector energético de Venezuela. “Es algo histórico”, le aseguró su secretario de Estado, Marco Rubio. “Una operación magnífica”, le felicitó su vicepresidente, J.D. Vance. “Ha dado esperanza a la gente de Venezuela”, declaró Ryan Lance, de Conoco Phillips. “Gracias por lo que ha hecho”, dijo Bryan Sheffield, de Parsley Energy.
Qué ha pasado en las últimas horas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden por la que declara una “emergencia” para impedir que los tribunales o posibles acreedores se incauten de los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano retenidos en cuentas bancarias del Departamento del Tesoro. La orden “bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución o cualquier otro proceso judicial contra” fondos que estén en cuentas del Gobierno estadounidense y procedan de las ventas del petróleo venezolano.
En Venezuela, otros tres presos políticos han sido excarcelados. Según recoge Efe citando a organizaciones no gubernamentales y opositores, han sido: Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano.
Foro Penal ha confirmado 16 excarcelados hasta el momento y el fallecimiento en custodia de un policía detenido en diciembre por traición a la patria.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la última hora de este domingo, 11 de enero, sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la detención del expresidente del país Nicolás Maduro.
