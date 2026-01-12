El grito de “ICE out” contra la Administración Trump llega a los Globos de Oro

El actor Mark Ruffalo, junto a su pareja la actriz Sunrise Coigney, lleva el pin con la frase "Be good" en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Mark Ruffalo o Wanda Sykes son algunos de los asistentes que portan pines con frases como “Be good” para criticar las acciones del Gobierno estadounidense

Las protestas contra la Administración Trump tras el asesinato de Renee Good en manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaron a la gala de los Globos de Oro 2026. Tras el asesinato de una mujer en Minéapolis a manos del ICE, cientos de manifestaciones han tomado las calles y este domingo actores y directores que acudieron a la ceremonia llevaron pines con frases como “ICE out” o “Be good” (en referencia a la mujer que murió, llamada Renée Good).

Mientras Mark Ruffalo caminaba por la alfombra roja, un periodista de USA today le preguntó: “Mark, ¿qué es ese pin?“, a lo que el actor respondió: ”Es por Renée Nicole Good, que fue asesinada”. “Tenemos un vicepresidente que miente sobre lo que está sucediendo” y “Esto ya no es normal, no sé cómo podría estar callado, y me siento un poco asqueado”, han sido algunas de sus declaraciones, en las que también criticó las acciones del Gobierno estadounidense en Venezuela.

Judd Apatow , director de Lío embarazoso o Virgen a los 40 fue otro de los que apuntaron contra la Administración Trump: “Creo que ahora estamos en una dictadura”. A sus palabras se sumó Kleber Mendoça Filho, quien, tras ser premiado por El agente secreto (Mejor película de habla no inglesa), afirmó: “Es un momento muy importante en la historia para hacer películas, en EE UU y en todo el mundo”.

Wanda Sykes declaró a Variety que el mensaje “es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE, algo muy triste”. La actriz y escritora agregó: “Sé que hay gente manifestándose hoy y necesitamos hacer que nuestra voz se oiga. Necesitamos terminar con este Gobierno deshonesto porque es horrible lo que están haciendo a las personas”. También llevaron pines Natasha Lyonne, Jean Smart o Ariana Grande, algunos en la alfombra roja y otros dentro del salón donde tuvo lugar la gala.

La campaña ha sido organizada por un grupo de profesionales del entretenimiento y respaldada por la ACLU —la Unión Estadounidense de Libertades Civiles—, tras una semana de fuertes protestas en Estados Unidos por el asesinato de Renée Good y las numerosas redadas contra inmigrantes en distintos puntos del país.