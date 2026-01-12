Última hora de la actualidad política, en directo | Feijóo protagoniza un acto político en Barcelona

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza este lunes un acto de inicio del curso político de 2026 en Barcelona, tras las últimas novedades sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, negociado por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC. En el acto, que tendrá lugar a mediodía en un hotel, Núñez Feijóo estará acompañado del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en Madrid con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, para abordar, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países ante diversas cuestiones de la agenda europea. La reunión tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa con motivo de la visita a España del jefe del Ejecutivo de Grecia, que también será recibido este lunes por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. El actual contexto internacional, con acontecimientos como la operación de Estados Unidos en Venezuela, la aspiración estadounidense de hacerse con Groenlandia o las negociaciones para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania, se prevé que estén muy presentes en la conversación entre los dos jefes de Gobierno.

