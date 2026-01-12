Última hora de la actualidad política, en directo | Feijóo protagoniza un acto político en Barcelona
Sánchez recibe a su homólogo griego para analizar intereses comunes de la agenda europea
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza este lunes un acto de inicio del curso político de 2026 en Barcelona, tras las últimas novedades sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, negociado por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC. En el acto, que tendrá lugar a mediodía en un hotel, Núñez Feijóo estará acompañado del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en Madrid con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, para abordar, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países ante diversas cuestiones de la agenda europea. La reunión tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa con motivo de la visita a España del jefe del Ejecutivo de Grecia, que también será recibido este lunes por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. El actual contexto internacional, con acontecimientos como la operación de Estados Unidos en Venezuela, la aspiración estadounidense de hacerse con Groenlandia o las negociaciones para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania, se prevé que estén muy presentes en la conversación entre los dos jefes de Gobierno.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El PP no va a dar demasiadas oportunidades a una negociación para explorar un acuerdo sobre un modelo de financiación autonómica. Explorar, no acordar, para escuchar y contraponer propuestas. Tampoco 2026 parece que vaya a ser el año en el que PP y PSOE puedan abordar la reforma del sistema, que no se renueva desde 2009 a pesar del pacto escrito, una ley, que recogía la revisión quinquenal de lo acordado. Eso debía haber ocurrido en 2013.
El consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, cree que tienen margen para lograr el apoyo de Junts cuando la financiación autonómica se tenga que votar en el Congreso, según ha manifestado esta mañana en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya: “Paciencia, creo que hay tiempo y espero honestamente que a la hora de la verdad se pueda contar con su apoyo”.
El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un “cambio de rumbo político” en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber “conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías”.
Feijóo reúne hoy a la cúpula del PP en Barcelona con el foco puesto en la vivienda y la financiación
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere arrancar el año poniendo el foco en los principales problemas de los españoles y presentando su alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez por todo el país. Por ello, tras la Interparlamentaria que los populares celebraron el fin de semana en La Coruña, el PP reunirá este lunes a su Comité de Dirección en Barcelona para, sobre todo, centrarse en la vivienda.
La financiación autonómica también estará sobre la mesa. Así lo explicaron fuentes del PP, señalando que la intención del partido es celebrar esta reunión en Barcelona, ciudad que consideran la “zona cero de la crisis” de la vivienda, tanto por los altos precios que dificultan el acceso a la misma como por la okupación. De este modo, Feijóo busca presentar su alternativa de Gobierno y sus soluciones por todo el país con el objetivo de que “la agonía del sanchismo acabe cuanto antes”, tal y como apuntó el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. (Servimedia)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a sus ministros a finales de año que activaran las medidas sociales dependientes de sus departamentos que no exigieran aprobación parlamentaria. Con ello, Sánchez pretende mantener en marcha la actividad legislativa del Gobierno pese la gran dificultad que está encontrando para conseguir los apoyos necesarios para aprobar nuevas leyes en el Congreso. De momento, y a la espera de saber qué medidas concretas quieren impulsar desde La Moncloa, hay varias iniciativas que no requieren pasar por el Parlamento y que tienen un marcado carácter sociolaboral. Afectan tanto a ministerios socialistas como a los que dirigen ministros de Sumar y están en distintas fases para su aprobación. Entre estas medidas se encuentran la regulación del registro horario en las empresas, las nuevas normas para la jubilación flexible o los cambios en la regulación del salario mínimo, entre otras.
Buenos días. Arrancamos la narración de la jornada política. Este lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto de inicio del curso político de 2026 en Barcelona, tras las últimas novedades sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, negociado por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC. En el acto, que tendrá lugar a mediodía en un hotel, Núñez Feijóo estará acompañado del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.
Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en Madrid con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, para abordar, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países ante diversas cuestiones de la agenda europea.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.