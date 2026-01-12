Feijóo lanza en Cataluña su plan de vivienda y soslaya los detalles del acuerdo de financiación entre el Gobierno y ERC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes en Barcelona a su comité de dirección para dar inicio al nuevo curso político en plena polémica por el acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica entre el Gobierno y ERC. Feijóo ha aprovechado la ocasión para presentar su propio Plan Integral de Vivienda y ha evitado bajar al detalle sobre el modelo de financiación expuesto la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El líder popular se ha limitado esta vez a la crítica política del pacto fraguado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder republicano, Oriol Junqueras. “Es inaceptable que Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como ministro de Hacienda. España tiene que ser un proyecto común. Es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde debe decidirse el modelo de financiación”, ha apostillado.

Sin una mención explícita al principio de ordinalidad ni a la intención de ERC de forzar una segunda ronda de negociaciones para dotar a Cataluña de cierta “singularidad” mediante la recaudación de la totalidad del IRPF, Feijóo ha reprobado a Sánchez por, a su juicio, sostener el nuevo modelo de financiación sobre “más carga fiscal”. “Detrás de este modelo hay la finalidad de reponer en otras comunidades autónomas impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el IRPF o el de Sucesiones y Donaciones. Todo para que Sánchez se quede un tiempo más en La Moncloa y para que los separatistas financien su plan de independencia”, ha criticado.

Aunque Feijóo no ha concretado una alternativa al sistema de financiación acordado en Moncloa, sí que ha lanzado una promesa si llega a gobernar: vincular las transferencias que reciben los gobiernos autonómicos en materia de financiación a la cantidad de vivienda que promuevan. Es decir, a más oferta, mayor inyección y capacidad de gasto para las comunidades autónomas y ayuntamientos. Para ello, el líder popular ha puesto sobre la mesa una batería de medidas con el objetivo de dinamizar el mercado inmobiliario y “recuperar las clases medias”. “Es una forma distinta de entender la financiación de las comunidades autónomas. Las reglas serán claras: mientras se prolongue la crisis de vivienda, habrá más financiación y capacidad de gasto para los ayuntamientos que trabajen por ello”, ha sostenido.

La ofensiva de Feijóo en materia de vivienda contempla habilitar el uso de remanentes de los ayuntamientos para favorecer la oferta que, según el líder popular, ascienden a 22.000 millones de euros en el conjunto de España. “Si los alcaldes quieren gastarlos, que habiliten más suelo y más vivienda”, ha dicho. Además, también ha propuesto una reducción del IVA del 10% al 4% a los jóvenes que compren una primera vivienda, la bonificación del IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años, una ley contra la ocupación ilegal que dote de seguridad jurídica a los propietarios y nueva Ley del Suelo que proporcione seguridad jurídica a los planes urbanísticos.

El PP ha añadido otra decena de medidas para dar una respuesta a la crisis de vivienda en Cataluña donde, según él, hay una mayor cuota de dificultad de integración de la inmigración y un mayor índice de ocupación ilegal. Los populares pretenden reducir los procesos burocráticos para la construcción de vivienda mediante la aplicación del “silencio administrativo positivo” -si hay una demora en la concesión de licencias de obra, se den por aprobadas automáticamente-, y una movilización masiva de suelo público disponible. “Todo el suelo disponible público que tengan las administraciones queremos dedicarlo al alquiler de vivienda con un precio un 30% por debajo del mercado”, ha afirmado Feijóo.

Los populares tampoco han mostrado complicidad con las patronales catalanas, que han valorado el acuerdo del sistema de financiación como “insuficiente”. Para Feijóo, el pacto ha ido demasiado lejos, pero al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien reclama la recaudación y gestión de todos los impuestos que se generan en Cataluña, no le termina de convencer.