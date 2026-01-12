Ir al contenido
Cataluña
Financiación autonómica

Oriol Junqueras pide cita a Carles Puigdemont para hablar de financiación

La aprobación del modelo depende, entre otras cosas, de que los siete diputados de Junts voten a favor

Oriol Junqueras Carles Puigdemont
Àngels Piñol
Àngels Piñol
Barcelona -
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, ha realizado este lunes una firme defensa del acuerdo sobre financiación, que comportaría a Cataluña unos ingresos adicionales de 4.700 millones de euros, y ha explicado que ha pedido cita al expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, para abordar el tema. La aprobación del modelo depende, entre otras cosas, de que los siete diputados de Junts voten a favor.

“Le he dicho que me dé cita para ir a verlo, que escoja el día”, ha revelado en declaraciones a Catalunya Ràdio apuntando que desearía hablar, además de la financiación, de su posible retorno y de la recaudación del IRPF. Junqueras ha señalado que no hay alternativa posible a la suya porque el concierto al que aspira Junts no podría prosperar. El republicano ha deslizado, sin citar a Junts, que si quieres convencer a alguien, en general, es mejor “no insultarlo demasiado.”

“Cuando quieres convencer a partidos políticos en el Congreso de que te voten algo que te va bien, en general es mejor no faltarles al respeto, no decir que lo del ‘café para todos’ es una vergüenza, no decir que a ellos no les toca café”, ha asegurado Junqueras. Por su parte, el consejero de Presidencia del Govern, Albert Dalmau, ha asegurado que tienen margen para lograr el apoyo de Junts cuando la financiación autonómica se tenga que votar en el Congreso, según ha manifestado este lunes en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya: “Paciencia, creo que hay tiempo y espero honestamente que a la hora de la verdad se pueda contar con su apoyo”.

Los líderes de ERC y PSC,Oriol JunquerasySalvador Illa, han defendido este sábado ante sus bases el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica. Ambos lo han hecho paralelamente en los Consejos Nacionales extraordinarios que han convocado los dos partidos tras el anuncio de acuerdo el pasado jueves en la Moncloa, por el que Cataluña dispondrá de 4.700 millones de euros extra. “Es el mejor acuerdo de financiación autonómica de la historia, sin paliativos”, ha apostillado elpresident Illa en su intervención. Tras una defensa a capa y espada del pacto, su camino hacia el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y su posterior aprobación en el Congreso se presenta arduo.

Sobre la firma

Àngels Piñol
Àngels Piñol
Redactora de la sección de Cataluña desde 1989. Antes fue corresponsal durante dos años en Tarragona. Licenciada en Ciencias de la información por la UAB y con estudios de Derecho en la UOC, se dedica a la información política desde 2009 y puntualmente cubre el Liceu. Ha sido redactora de sucesos, de deportes -cubrió 14 años el Barça- y de local.
Más información

Albert Dalmau financiación

El Govern insta a Junts a votar la financiación: “Espero que, a la hora de la verdad, se pueda contar con su apoyo”

Àngels Piñol / Guillem Fabo | Barcelona

Illa y Junqueras defienden el acuerdo ante sus bases: “Es el mejor modelo de financiación de la historia”

Sergi Llanas | Barcelona

