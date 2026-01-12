Oriol Junqueras pide cita a Carles Puigdemont para hablar de financiación

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, ha realizado este lunes una firme defensa del acuerdo sobre financiación, que comportaría a Cataluña unos ingresos adicionales de 4.700 millones de euros, y ha explicado que ha pedido cita al expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, para abordar el tema. La aprobación del modelo depende, entre otras cosas, de que los siete diputados de Junts voten a favor.

“Le he dicho que me dé cita para ir a verlo, que escoja el día”, ha revelado en declaraciones a Catalunya Ràdio apuntando que desearía hablar, además de la financiación, de su posible retorno y de la recaudación del IRPF. Junqueras ha señalado que no hay alternativa posible a la suya porque el concierto al que aspira Junts no podría prosperar. El republicano ha deslizado, sin citar a Junts, que si quieres convencer a alguien, en general, es mejor “no insultarlo demasiado.”

“Cuando quieres convencer a partidos políticos en el Congreso de que te voten algo que te va bien, en general es mejor no faltarles al respeto, no decir que lo del ‘café para todos’ es una vergüenza, no decir que a ellos no les toca café”, ha asegurado Junqueras. Por su parte, el consejero de Presidencia del Govern, Albert Dalmau, ha asegurado que tienen margen para lograr el apoyo de Junts cuando la financiación autonómica se tenga que votar en el Congreso, según ha manifestado este lunes en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya: “Paciencia, creo que hay tiempo y espero honestamente que a la hora de la verdad se pueda contar con su apoyo”.

Los líderes de ERC y PSC,Oriol JunquerasySalvador Illa, han defendido este sábado ante sus bases el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica. Ambos lo han hecho paralelamente en los Consejos Nacionales extraordinarios que han convocado los dos partidos tras el anuncio de acuerdo el pasado jueves en la Moncloa, por el que Cataluña dispondrá de 4.700 millones de euros extra. “Es el mejor acuerdo de financiación autonómica de la historia, sin paliativos”, ha apostillado elpresident Illa en su intervención. Tras una defensa a capa y espada del pacto, su camino hacia el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y su posterior aprobación en el Congreso se presenta arduo.