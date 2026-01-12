El Govern insta a Junts a votar la financiación: “Espero que se pueda contar con su apoyo”

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, cree que, para el partido de Puigdemont, es compatible defender el concierto económico y, a la vez, “no poner trabas a 4.700 millones para Cataluña”

El consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, cree que tienen margen para lograr el apoyo de Junts cuando la financiación autonómica se tenga que votar en el Congreso, según ha manifestado esta mañana en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya: “Paciencia, creo que hay tiempo y espero honestamente que a la hora de la verdad se pueda contar con su apoyo”.

Sobre la posición de los posconvergentes, muy beligerante con dicho pacto, Dalmau considera que es legítimo que quieran ir más allá y defender el concierto económico, y a la vez no torpedear el acuerdo suscrito por el Gobierno y Esquerra Republicana: “Es legítimo defender esto y no poner trabas a 4.700 millones para Cataluña”. Para Dalmau es un acuerdo “histórico” y “el patriotismo se defiende llegando a acuerdos entre diferentes y no bloqueando el país”.

El consejero ha cuestionado el propósito de Junts de salir del régimen común y se ha preguntado con qué votos lo lograrían. “¿Por qué no lo sacaron en décadas anteriores cuando había mayorías en Madrid que dependían de sus votos?”, se ha preguntado. Dalmau también ha cargado contra la mentalidad del “todo o nada”: “¿Sabe en qué ha quedado toda esta retórica y esta martingala? Nos ha llevado a la nada”.

Dalmau es optimista porque “queda tiempo para la tramitación parlamentaria” y por las declaraciones de algunos alcaldes de Junts a favor del acuerdo, e incluso de figuras importantes como el exconsejero de Economía Jaume Giró.

Desde Junts han objetado que ERC anunció que había llegado a un acuerdo para un concierto económico, equiparable al modelo vasco, y el consejero ha afirmado que el pacto no dice eso: “Es obvio que no es un concierto, lo sabe todo el mundo. El acuerdo lo han leído como yo, y dice lo que dice, y habla de un nuevo sistema de financiación para Cataluña y se ha pactado un nuevo sistema de financiación para Cataluña”, ha contestado a la pregunta si ERC también lo sabía. Dalmau también ha asegurado que con los republicanos sigue negociando el traspaso en la recaudación del IRPF.