Junts augura una difícil tramitación en el Congreso del nuevo modelo de financiación al no ser un ‘concierto a la vasca’

“¿Dónde está el concierto económico que se pactó con Salvador Illa?“. Así ha reaccionado Junts momentos después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado el acuerdo de financiación con el Gobierno tras su reunión de este jueves en La Moncloa con el presidente, Pedro Sánchez. Nada más conocerse el acuerdo que prevé inyectar 4.700 millones de euros extra en Cataluña, los neoconvergentes han evitado hacer declaraciones y se han limitado a publicar un vídeo en Telegram en el que tildan de “rebajas” las condiciones de dicho acuerdo y reafirman su posición contraria a aceptar cualquier propuesta que no sea un “concierto a la vasca”. Esta financiación fuera del sistema común quedó descartada desde el principio, y de hecho Junts se lo criticó a ERC ya cuando invistió a Salvador Illa, pero el partido de Carles Puigdemont lo ha recuperado como parte de su estrategia de marcar perfil frente al Gobierno de Sánchez.

El reproche de Junts está condicionado por lo que considera una “falta de transparencia” del Ejecutivo, ya que todavía no ha hecho públicas las balanzas fiscales, por lo que es difícil saber cual es el impacto real del acuerdo, según insinuó este miércoles su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que “todo el mundo gana”, en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria. El líder republicano ha reconocido que, a pesar del acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica, todavía no se dan las condiciones para que haya unos presupuestos generales del Estado, aunque ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea “útil”. También ha señalado que para negociar un proyecto de presupuestos es necesaria la reforma del modelo de financiación y también del modelo de recaudación.

A su juicio, si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos. Y sigue pendiente el compromiso de la recaudación del IRPF en Cataluña, ha recordado. A pesar de insistir que “en estos momentos no se dan las condiciones para que haya presupuestos”, ha querido dejar claro que ERC quiere que los haya y ha confiado en que el PSOE y otros partidos demuestren el mismo “compromiso” y la misma “voluntad”. Sobre la continuidad de la legislatura, ha estimado que la pregunta debería estar dirigida a Sánchez, pero ha señalado que para ERC es importante que siga en la medida en que sea “útil” para la sociedad y permita generar una riqueza compartida.

El expresidente de la Generalitat José Montilla también ha dado un toque de atención a Junts al advertirles de que “cuando todo va de todo o nada, normalmente lo que viene es nada”, en referencia a las condiciones de los de Carles Puigdemont para apoyar un nuevo modelo de financiación. Lo ha dicho pocas horas antes de la reunión entre Sánchez y Junqueras en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que ha defendido recursos adicionales para los gobiernos autonómicos para gestionar los servicios públicos sobre los que tienen las competencias. “Tenemos mucha autonomía en lo que respecta a la gestión, al gasto, pero no tenemos autonomía respecto al ingreso. La capacidad fiscal de las comunidades autónomas, excepto en las forales, es menos que la de un ayuntamiento”, ha sostenido el exdirigente socialista.

En este sentido, ha abogado por un modelo que contemple la “singularidad que responde a los elementos de carácter histórico” de Cataluña, sin copiar, ha dicho, los modelos forales. “Tiene que suponer más recursos, más capacidad normativa y avanzar sustancialmente en los temas que tienen relación con la gestión, la recaudación y la inspección del conjunto de tributos”, ha agregado. Montilla se ha referido a la reforma del modelo de financiación del año 2009 que él mismo lideró como presidente de la Generalitat y ha recordado que se hizo “en un momento de crisis económica muy dura, con la caída de los ingresos de todo el mundo”.

“A pesar de eso, en aquel momento se acordó la financiación que fuimos capaces de hacer. Ahora es obvio que estamos en un mejor momento económico y tendría que favorecer la posibilidad de, no digo ser generoso, sino de ser justo”, ha afirmado. Así, ha pedido “explicar sin complejos” lo que supone un modelo de financiación singular y que Cataluña “ha sido y seguirá siendo solidaria”, ante las críticas que dificultan la negociación.

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha ido más allá y ha acusado a Sánchez y Junqueras de pactar “su supervivencia”. En un mensaje en redes sociales el dirigente popular ha equiparado el acuerdo de Sánchez y Junqueras con lo pactado en 2009. “Zapatero, Montilla y ERC pactaron un modelo de financiación ‘singular’ y que respetaría el principio de ordinalidad ¿Os suena?. Sánchez y Junqueras han pactado su supervivencia como buenos trileros: malo para Catalunya y malo para toda España”, ha subrayado Fernández.

Los Comuns, en cambio, sí han valorado positivamente el acuerdo al suponer que es “imprescindible” para garantizar el Estado del Bienestar y para impulsar su pilar más fundamental: las políticas de vivienda. Su portavoz en el Parlament, David Cid, ha emplazado a Junts a estudiar en detalle la propuesta. “Llamamos a las fuerzas catalanistas a definir donde quieren situarse, si en un rincón o al lado de más recursos para Cataluña. Instamos a que valoren la propuesta en su justa medida”, ha subrayado Cid.