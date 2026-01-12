Ir al contenido
Economía
VIVIENDA

Sánchez anuncia una rebaja fiscal a los caseros que no suban el precio de la vivienda a los inquilinos

El presidente del Gobierno anticipa un nuevo paquete de medidas “urgentes y contundentes” para intervenir en los alquileres, que se aprobarán “en las próximas semanas”

Gorka R. Pérez
Gorka R. Pérez
Madrid -
Ir a los comentarios

El Gobierno trata de mantener el ritmo en la lucha contra la crisis de la vivienda. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un nuevo paquete de medidas dirigidas a aliviar el mercado del alquiler. Entre todas ellas destaca la bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que renueven los contratos de sus inquilinos sin subirles el precio del alquiler; así como la delimitación de los precios de los alquileres por habitaciones, que no podrán sumar en su conjunto más que el contrato de la vivienda al completo. “Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno”, ha defendido Sánchez.

Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez estarán recogidas en un real decreto-ley que se aprobará “en las próximas semanas”, según ha anunciado el jefe del Ejecutivo. El objeto de este real decreto será el de intervenir en el mercado del alquiler con medidas “urgentes y contundentes”, y de las que se espera que se beneficien “los tres millones de hogares que viven en alquiler en España”, indican fuentes del Ministerio de Vivienda.

La medida con potencial para lograr un mayor impacto sobre el mercado del alquiler es la bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que decidan renovar los contratos de los inquilinos sin subirles el precio. “De esta manera ganamos todos, ganan todos, ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios, ganan también los propietarios que no tienen que buscar otros arrendatarios ni, por tanto, renunciar a sus ingresos y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado porque asumimos nuestra responsabilidad que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente”, ha señalado Sánchez, informa Beatriz Olaizola.

Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez indican que los caseros que decidan acogerse a esta bonificación compensarán de esta forma el dinero correspondiente al alza que hubieran llevado a cabo, por lo que no resulta una medida perjudicial para ellos, ni que cercene sus ingresos. “Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno”, ha defendido Sánchez.

Lucha contra el fraude

La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, recoge que en aquellas zonas que se declaren tensionadas, los límites a las subidas se fijarán de acuerdo con el Índice de Referencia de Alquiler de Vivienda (IRAV), así como el precio del inmueble, que tendrá que estar sometido a los rangos que establece el Índice de Referencia de Precios de Alquiler (IRPA) para grandes tenedores y en los nuevos contratos. Sin embargo, quedan fuera los alquileres de temporada, y por habitaciones. Para tratar de corregir este vacío, el Gobierno ha anunciado que en el nuevo real decreto-ley determinará que “la renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda”.

Además, para tratar de hacer frente al fraude en los alquileres de temporada ―el ejemplo clásico es el de aquellos arrendamientos por una duración máxima de 11 meses―, Sánchez ha anunciado nuevas condiciones “estrictas” que compliquen esta actividad irregular. Sin especificar de cuáles se tratará, ha añadido que también “se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración”.

“Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y, por tanto, no vamos a permitirlo”, ha aseverado Sánchez. “En los últimos tiempos hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones, con el único objetivo de incrementar las rentas”, ha alertado el jefe del Ejecutivo.

Operación ambiciosa

Sánchez ha anunciado este nuevo paquete de medidas durante su intervención en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Este lunes han dado comienzo las obras para la creación del Nuevo Barrio de Campamento, “la operación más ambiciosa” que acometerá Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda, “en sus primeros años de vida”, según aseguran desde el ministerio. En las 211 hectáreas de las que estará compuesto, el Gobierno construirá 10.700 viviendas asequibles, en el que coexistirán tanto viviendas en régimen de alquiler como de compra. En ambos casos, su condición de protegidas será indefinida.

“El objetivo es construir un barrio que no sea una simple sucesión de bloques de viviendas, sino un verdadero espacio de convivencia y bienestar en el suroeste de Madrid. Hogares asequibles que mejoren la vida de sus inquilinos y, en paralelo, contribuyan a destensar una de las ciudades de España donde actualmente resulta más difícil acceder a una vivienda”, indican desde el ministerio.

Sobre la firma

Gorka R. Pérez
Gorka R. Pérez
Gorka R. Pérez - twitter
Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
