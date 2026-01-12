Sumar rechaza la fórmula de intervención de Sánchez en el mercado de la vivienda: “Es injusta e ineficaz”

Sumar se ha quedado “estupefacto” tras el anuncio este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el nuevo paquete de medidas dirigidas a intervenir el mercado del alquiler. Así se ha expresado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en una rueda de prensa en la que ha confirmado que el socio minoritario en el Ejecutivo “se ha enterado por la prensa” del real decreto-ley que se aprobará en las próximas semanas. Media hora antes, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado que la medida busca “premiar a los caseros”, y sume a cientos de miles de familias en la “incertidumbre y la angustia”. Bustinduy ha dejado claro que su formación no la apoyará.

Los de Yolanda Díaz creen que “el PSOE ha dado con la fórmula equivocada”. “No se está poniendo el foco en quien está sufriendo, que no son los propietarios, sino los inquilinos. Hay que protegerlos”, ha defendido la coordinadora del Movimiento Sumar, para la que la prórroga del alquiler “no puede ser una opción de los caseros, sino un derecho de los inquilinos”. Los dos socios de Gobierno mantienen un pulso con respecto a este tema. El socio minoritario del Ejecutivo presentó hace dos meses un decreto con medidas destinadas a intervenir el mercado inmobiliario que el PSOE no ha incluido en su propuesta.

Entre ellas, se incluía la prórroga automática de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año. “Por tanto, suman a cientos de miles de familias en una incertidumbre y angustia ante la perspectiva de que esos contratos de alquiler puedan aumentar de manera significativa sus costes”, según ha declarado el ministro, que ha ido más allá y ha recordado que su formación plantea poner el foco en los propietarios: “También planteamos prohibir la compra especulativa de viviendas y de gravar fiscalmente a quien tenga más de cuatro viviendas, porque en una situación como la que están viviendo las familias trabajadoras en España no pueden ser un bien de inversión, de acumulación o de especulación”.