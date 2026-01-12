La fundación de Aznar advierte al PP de que Sánchez puede volver a gobernar: “Sigue pensando en perder ahora para ganar después”

El duro editorial que FAES ha difundido este lunes contra Pedro Sánchez revela que la fundación del expresidente José María Aznar contempla la posibilidad de que el líder socialista se mantenga en el poder tras las próximas elecciones generales. Titulado La última carta, el texto advierte de que lo que llama “la fase terminal del sanchismo va a ser la más peligrosa” y que un “electorado renuente” puede “olvidar episodios penosos” una vez superado el ciclo de comicios autonómicos donde creen que el líder socialista ya ha descontado el golpe y “sacrificado a sus peones”. “Sigue pensando en perder ahora para ganar después”, avisan.

El editorial revela que, pese a los datos favorables de las encuestas, como la del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, la fundación de Aznar no confía hoy al 100% en que el líder del PP vaya a ser el próximo jefe del Ejecutivo. El texto acusa a Vox de ser “el salvavidas de Sánchez” al facilitar su estrategia de “miedo al coco” de la ultraderecha aunque se presente como su “enterrador”. El líder del partido ultra, Santiago Abascal, exige ahora entrar con una vicepresidencia y varias consejerías en el Gobierno extremeño, después de romper en 2024 todos los pactos de coalición autonómicos con el PP.

También parece preocupar a FAES que la situación de la economía y el “bombardeo” a la ciudadanía con “cifras de crecimiento económico” haga que los riesgos que a su juicio implica que el PSOE continúe en el poder tras las próximas elecciones escape “al radar” de la opinión pública. Esos riesgos, según la fundación de Aznar, abarcan desde regalar una “ventana de oportunidad” al “posterrorismo bilduetarra” para “poblar las calles del País Vasco de asesinos” hasta “la transformación del modelo territorial”.

El editorial asegura que el PSOE dejó de ser hace dos décadas “un pilar constitucional para cerrar un pacto fáustico con el nacionalismo, enajenando su alma nacional a cambio de perpetuarse en el poder”, obviando que fue el propio José María Aznar quien pactó con el nacionalismo catalán para ser investido presidente del Gobierno en 1996. Aquel acuerdo estableció un nuevo sistema de financiación autonómica: el PP ha aceptó elevar del 15% al 30% la cesión del IRPF.

También advierte FAES del peligro de que las “soflamas antitrumpistas” distraigan a la opinión pública, al tiempo que acusa al Gobierno de Sánchez de presumir de no haber reconocido el “pucherazo de Maduro” cuando fue el que propició “el exilio inducido del presidente electo. Fue el propio Edmundo González quien solicitó su traslado a España y quien agradeció públicamente al Gobierno de Sánchez las gestiones realizadas para lograrlo.