Jordi Sevilla lanza el lunes un manifiesto para “revitalizar” el PSOE y cambiar el rumbo de las políticas del Gobierno

Jordi Sevilla, exministro con José Luis Rodríguez Zapatero, anima a militantes y simpatizantes a “revitalizar” el partido y cambiar el rumbo de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez para volver a la socialdemocracia, de la que, a su juicio, se ha alejado. Su anunciado manifiesto echará a rodar este lunes a través de las redes sociales, y no con una presentación al uso, con el título Socialdemocracia21. La identidad de los firmantes del manifiesto, de unas nueve páginas de extensión, no es donde quiere poner Sevilla el foco sino “en las políticas”, a sabiendas de que la expectación dentro y fuera del partido está en buena parte en los nombres de quienes sustentan las tesis del autor. Planteamientos, asegura, “que no van contra nadie, sino a favor de huir del populismo y recuperar una socialdemocracia que nunca fue tan necesaria como ahora”. En estos términos se expresa Jordi Sevilla en el vídeo que difundirá para presentar el manifiesto, que ya es conocido por los críticos con Sánchez, firmantes y no firmantes.

Sevilla lamenta cómo es posible que los dos únicos partidos que celebran la Constitución cada 6 de diciembre, PSOE y PP, no son capaces de entenderse en nada. La necesidad de que se entiendan en cuestiones fundamentales es otra de sus reflexiones, sin atribuir más a uno que a otro la culpa de esa actitud. En su larga propuesta programática se incluyen, además, políticas socialdemócratas en un mundo en el que “Trump, Putin y Xi” intentan imponer la ley del más fuerte.

Otro de sus apartados girará en torno a los cambios en las políticas y también se centrará en el funcionamiento del partido. Por ejemplo, en la necesidad de que los partidos atajen conductas corruptas y que atenten contra la dignidad de las mujeres.

Las organizaciones políticas deben, en su opinión, ser cauces de representación política “y no sectas dogmáticas en torno a un líder carismático”. Sevilla emprende esta iniciativa para abrir el debate sobre políticas en todos los órdenes y no para promover el cambio del secretario general, aunque es consciente de que para algunos de sus compañeros de partido la prioridad es tumbar a Sánchez.

Ni él ni otros socialistas alejados de Sánchez comparten, sin embargo, ese criterio y no lo apoyan, en tanto en cuanto el PSOE siga al frente del Gobierno de España. Los liderazgos se decidirán en primarias y no ahora. Pero el interés de Sevilla no está en ese terreno. “Invitamos a militantes y simpatizantes a unirse a esta iniciativa dirigida a movilizar conciencias, revitalizar el partido y recuperar la ilusión en militantes y votantes”, defiende. Es su apuesta con la incógnita de cuál será la respuesta y el alcance.