El manifiesto de Jordi Sevilla pide un “cambio de rumbo político” en el PSOE, al que culpa del auge de la extrema derecha
El exministro socialista presenta en redes Socialdemocracia 21, una propuesta que evita el debate sobre el liderazgo
El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un “cambio de rumbo político” en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber “conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías”.
“Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado”, reza el escrito.
El manifiesto, publicado en las redes sociales de Jordi Sevilla, pero que aparece sin firmantes, se lanza desde la plataforma Socialdemocracia 21, que busca “ser un espacio de encuentro, no de exclusión”. “Un lugar para el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común”, detalla el mismo.
El documento llama “a quienes se sienten socialdemócratas dentro y fuera del PSOE, a quienes creen en una izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles, a quienes aspiran a una España cohesionada y justa, a sumarse a esta iniciativa cívica y política”.
Y defiende la creación de un proyecto que se sienta más “hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la guerra civil y la dictadura franquista”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.