El PSOE arremete contra Feijóo y le acusa de preocuparse de que Mazón “saliera guapo en la tele” en la tragedia de la dana

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y presidente del PP, declaró la semana como testigo ante la jueza que investiga la causa de la dana para explicar el intercambio de información con el expresidente valenciano Carlos Mazón el día que ocurrieron los hechos, el 29 de octubre de 2024. La instructora tiene en su poder los mensajes que ambos dirigentes intercambiaron, entre ellos uno en el que el líder popular recomienda a Mazón que lleve “la iniciativa de la comunicación”. Este domingo, el PSOE ha arremetido contra Feijóo por este asunto. La delegada del Gobierno en el Comunidad Valenciana y miembro de la Ejecutiva federal socialista, Pilar Bernabé, ha criticado que una persona que aspira a gobernar este país “tenga la frialdad en el día más catastrófico de la historia de los valencianos” de decir que “su principal preocupación fuera que Mazón saliera guapo en la tele”.

“Ahora entiendo por qué Mazón no quería enseñar los wasaps, porque toda España ahora sabemos qué tipo de persona es este señor que quiere gobernar el país”, ha dicho Bernabé, que ha reprochado: “Un señor que, en el momento más terrible, cuando nosotros aquí estábamos haciendo todo lo posible rescatando a miles de personas solo le preocupaba que Mazón saliera guapo en la tele”. Para Bernabé, “esta es la realidad de lo que representa Feijóo”, ha añadido.

A juicio de Bernabé, al presidente del PP “ya no le queda otra salida que marcharse” tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana en la que “dijo que mintió el 31 de octubre de 2024 cuando afirmó que estaba informado en tiempo real”. También ha recordado al respecto la frase que señaló el líder ‘popular’ de: “si os miento no solo os pido que me echéis del Gobierno, también que me echéis del partido”. “Pues ya está, ha mentido, que lo echen sus compañeros de partido y si no, pues nada, lo echaremos todos los españoles”, ha subrayado.

La delegada ha aprovechado para reclamar a los barones del PP que exijan a Feijóo que “no obligue a los presidentes de las comunidades autonómicas a decir ‘no’ a la mejor propuesta posible de financiación, que es lo que está pasando” porque “eso sería imperdonable”.

Las declaraciones de Bernabé coinciden con la clausura de la 28 Interparlamentaria del PP que se ha celebrado este finde semana en A Coruña. En ese encuentro, Feijóo se ha referido al modelo de financiación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acordado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, como una estrategia para “dilapidar la igualdad entre los españoles”. El líder de la oposición ha adelantado que la semana que viene se reunirá con los presidentes autonómicos del PP en Zaragoza para responder a este modelo.

Del mismo modo, Feijóo, durante un discurso de 45 minutos, ha pedido a los gallegos concentrar el voto en su partido para que el “cambio sea potente”. Un mensaje que marca la línea en las próximas citas electorales de 2026 en Aragón, Andalucía y Castilla y León. También

El discurso del líder de la oposición llega en un momento en el que el PP extremeño atraviesa días turbulentos, especialmente después de las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que advierte que su partido pedirá al futuro Gobierno del PP Extremadura una vicepresidencia y varias consejerías, proporcional a su representación en las elecciones de este diciembre. “Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos”, ha declarado el político en una entrevista en Okdiario.