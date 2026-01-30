15 experiencias para dos con las que triunfar en San Valentín más allá de las flores y los bombones

Regalar tiempo de calidad a tu pareja es una de las mejores apuestas de San Valentín.

Escapadas de fin de semana, viajes culinarios, parques temáticos y mucho más: planes para compartir y crear recuerdos juntos

Febrero es, por excelencia, el mes del amor. San Valentín, cada 14 de febrero, tiñe de romanticismo cada rincón. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos preparado distintas selecciones para facilitar la búsqueda del detalle perfecto: regalos para hombre, regalos para mujer y propuestas personalizadas, pero esta vez ponemos el foco en un aspecto realmente importante: el tiempo juntos.

Para quienes quieren huir de los clásicos de siempre y sorprender de verdad, regalar experiencias es una declaración de intenciones. Porque la vida se disfruta más cuando se comparte y porque no hay mejor plan que vivir algo especial con tu persona favorita. A continuación, 15 experiencias para dos que encajan con todo tipo de parejas. Todas tienen algo en común: funcionan como un auténtico flechazo.

Spa & relax

Nada como un momento de relax para mimar cuerpo y mente. Se pueden elegir entre más de 1.300 actividades para dos, desde circuitos termales y spas hasta masajes reparadores. Ideal para desconectar de la rutina.

Caja sorpresa, de Smartbox. AMAZON

Dos días con encanto

Una selección de más de 2.800 estancias en hoteles de tres y cuatro estrellas, casas rurales y masías con personalidad. Incluye una noche junto con un desayuno para descansar y salir del ajetreo del día a día.

Caja sorpresa, de Smartbox. AMAZON

Feliz degustación

Visitas a bodegas con cata, degustaciones de tapas, maridajes y más de 1.100 experiencias gastronómicas. La caja incluye una comida o una cena para disfrutar de un plan que conquista tanto el corazón como el paladar.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

Tres días en pareja

Escapadas de dos noches con desayuno en España o Europa. Hoteles de cuatro estrellas, palacetes y castillos entre más de 3.500 opciones. Ideal para un fin de semana que se recuerde durante mucho tiempo.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

Selección única (actividad a elegir)

Esta caja es una opción muy versátil para los que no se deciden del todo: desde bienestar y gastronomía hasta actividades de aventura. Más de 1.700 planes posibles para crear recuerdos compartidos.

Caja sorpresa, de Smartbox. AMAZON

Puy du Fou

Un viaje a través de la historia con dos entradas al parque temático. Ideal para los que busquen un plan diferente.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

Cena chic para dos

1.000 restaurantes de cocina de autor para los más gourmet que quieren subirse a un viaje culinario. Perfecto para una comida o cena con bebida donde tradición y vanguardia se unen.

Caja sorpresa, de Smartbox. AMAZON

Pura aventura

Su nombre lo dice todo: ideal para almas inquietas que llevan la adrenalina en las venas. Desde conducir un Ferrari hasta volar en parapente o iniciarse en el buceo. Más de 5.500 actividades para una, dos o más personas.

Caja sorpresa, de Smartbox. AMAZON

Tres días por Europa

Una selección de 1.350 hoteles repartidos por toda Europa para una escapada de dos noches con desayuno.

Caja sorpresa, de Smartbox. AMAZON

Cena con estrellas

Una experiencia gastronómica de la mano de chefs de renombre en 55 restaurantes seleccionados. Perfecta para quienes disfrutan descubriendo nuevos sabores y dejándose sorprender.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

Noche romántica

Hoteles de hasta cuatro estrellas para disfrutar de una noche especial que incluye desayuno y cena o detalle de bienvenida. Lo mejor es que tiene un amplio abanico de posibilidades a elegir entre más de 2.080 alojamientos.

Caja sorpresa, de Smartbox. AMAZON

Desconecta seis días

Cinco noches con desayuno en España o Europa. Hoteles, casas rurales y apartamentos entre 1.300 opciones pensadas para unas vacaciones románticas.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

El Rey León

Considerado como uno de los mejores musicales en Madrid, esta experiencia incluye dos entradas para el teatro Lope de Vega. Regalar cultura siempre es un acierto y este espectáculo sigue siendo la joya de la cartelera.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

Cinesa

Tres, dos, uno… acción. Dos entradas de cine con dos menús completos (bebida y palomitas) en más de 300 salas de toda España. Un plan para los más cinéfilos que nunca falla.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

Tour por el Santiago Bernabéu

Para madridistas de pura cepa, una apuesta segura. Dos entradas para adentrarse en el estadio y su museo y vivir el fútbol desde dentro.

Caja sorpresa, de Wonderbox. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los regalos de San Valentín

¿Por qué elegir una experiencia como regalo de San Valentín?

Porque su valor va más allá. Apostar por una experiencia es regalar tiempo de calidad, por descubrir planes nuevos y por crear recuerdos compartidos.

¿Tienen fecha de caducidad estas experiencias?

Todas las cajas de esta selección pertenecen a Smartbox y Wonderbox, dos compañías especializadas en cajas llenas de experiencias que ofrecen amplios periodos de validez para disfrutar del plan con total flexibilidad desde el momento de la compra.

Smartbox: validez de dos años.

Wonderbox: válido de tres años y tres meses.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.