‘La Oficina’ cobra vida: el nepotismo en las empresas mexicanas hecho comedia

Gaz Alazraki y Marcos Bucay buscan retratar, en esta versión de la clásica serie de la BBC, cómo es trabajar en una compañía familiar en México, con todos los guiños que solo podrían contarse desde el país

Los actores de La Oficina —la versión mexicana de la producción internacional del mismo nombre— tenían un correo electrónico de Jabones Olimpo, computadoras funcionales y sus propios cubículos de trabajo para el rodaje. Todo para reforzar la autenticidad de esta serie en formato de falso documental cuyas versiones se han convertido en íconos de la comedia, y que ahora, bajo la dirección de Gary Gaz Alazraki y Marcos Bucay, busca retratar cómo es trabajar en una empresa en México, con todos los elementos que solo podrían contarse desde el país.

Más que un remake, Alazraki ve el proyecto como un cover, es decir, una nueva interpretación de la serie creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, que se transmitió por la BBC en 2001. Esta vez, la historia transcurre en Aguascalientes y sigue a los empleados de una empresa de jabones y a su excéntrico gerente, mientras una cámara documenta el día a día de los trabajadores.

Parte del elenco de la serie 'La oficina'. Netflix

Para desarrollar los personajes, el productor que también ha estado a cargo de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos, contó que se hizo un trabajo previo junto con los integrantes del elenco para tratar de imaginar cómo serían las relaciones y tensiones dentro de la oficina. “Todos los actores hicieron tareas muy divertidas para definir cuáles eran sus obsesiones principales, cómo se presentan y cómo son en verdad, quiénes son sus aliados en la oficina y quiénes son sus enemigos. Todas las computadoras tenían internet y funcionaban a la perfección, los cajones estaban llenos de cosas de ellos. Con el tiempo, estos roles cobraban vida, empezaron a hacer sus correos de la oficina y se metían a tomar cursos de finanzas y de inversiones. Estaban ahí trabajando. Creo que eso fue incrementando la química del grupo y eso se verá en el show”, explicó Alazraki en entrevista con EL PAÍS.

La producción está disponible en Prime Video desde este viernes. Sin embargo, cuando se anunció que el proyecto estaba en marcha, el equipo recibió muchas críticas debido a lo queridas que son las versiones protagonizadas por Ricky Gervais y Steve Carell. Según recuerda Alazraki, la reacción cambió tras la publicación de los primeros avances, cuando el público se mostró más abierto a ver lo que esta versión tenía por ofrecer. “Yo creo que el estado de la comedia en México está por tener una explosión. Cuando salió el anuncio de que íbamos a hacer La Oficina, el hate que nos echaron… Estaba el miedo de que iba a participar alguien como Omar Chaparro y nos estaban criticando por falta de originalidad, de ideas frescas, de qué actores poner. Yo soy fiel creyente de que en la ausencia de muchas estrellas, hay mucho talento y muchos recursos. Solo hay que saber encontrarlos”, reflexionó.

Protagonizada por Fernando Bonilla, Édgar Villita Villa, Fabrizio Santini, Elena del Río, Alexa Zuart, Guillermo Quintanilla, Armando Espitia, Areli González, Juan Carlos Medellín, Alejandra Ley y Paola Flores, la producción apostó por un elenco amplio con perfiles muy distintos dentro de la comedia. Para cuando llegaron a la figura de Jerónimo Ponce, el personaje de Bonilla, los productores habían visto a cerca de 1.300 actores para llenar la oficina, pero finalmente se decidieron por el actor para dar vida al irreverente jefe, propenso a incomodar a quienes lo rodean. “Lo que este grupo de actores va a demostrar es que el talento que hay en México no tiene fondo, es muy rico. La mitad de los actores en este show da clases de comedia: Villita da clases de stand-up, Alexa Zuart se volvió famosa haciendo sus propios videos en redes sociales porque creía que nadie nunca le iba a dar una oportunidad, Fernando ha trabajado mucho en improvisación y queremos abrir una escuela de comedia juntos”, compartió Alazraki.

Fernando Bonilla en 'La oficina'. Netflix

Otra de las particularidades de la versión mexicana es que la empresa donde transcurre la historia es un negocio familiar, una decisión que, según Gaz Alazraki, les permitió abordar dinámicas laborales muy comunes en el país. “La presentamos como un negocio familiar porque —pues tengo daddy issues— pero siempre los puedes usar a tu favor”, bromeó. “Pero también porque en México no hay una gran cultura de pensar en que tu empresa termine en la lista de las mejores para trabajar. El sello de Great Place to Work le vale madre a muchos empresarios y la realidad de muchos empleados es que hay un techo muy claro para sus carreras. Además, en un negocio familiar hay algo muy propio: a ese jefe no lo puedes correr. Él viene con las escrituras. Y si la premisa del show es trabajar para el peor jefe del mundo, tener un jefe al que no pueden correr probablemente sea la peor experiencia”, mencionó.

Desde ese punto de partida, la serie busca llevar la comedia “godín” a un nuevo terreno, explorando con humor una cultura laboral en la que muchos espectadores podrán verse reflejados.