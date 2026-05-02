Yeraldine Bonilla, la número dos de Rocha Moya, asume la gubernatura de Sinaloa

Sinaloa tiene una nueva gobernadora. El Congreso del Estado norteño ha nombrado este sábado a Yeraldine Bonilla, hasta ahora secretaria de Gobierno, como mandataria interina. La número dos de Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia temporal el viernes, acorralado después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, asumirá inmediatamente el cargo de su exjefe.

Bonilla toma las riendas del Estado en un momento de estrés extremo. El hasta ahora gobernador morenista ha decidido hacerse a un lado mientras la Fiscalía General de la República (FGR) pone la lupa sobre su gestión y su campaña, ambas manchadas por la acusación de Estados Unidos. Esta semana, en un hecho sin precedentes en las relaciones entre México y Washington, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló formalmente a Rocha Moya de estar coludido con la facción de Los Chapitos.

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