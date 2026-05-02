Osasuna - FC Barcelona en directo, el partido de LaLiga en vivo
Los azulgrana pueden coronarse campeones de la liga si ganan hoy en Pamplona y el Madrid tropieza mañana contra el Espanyol
El FC Barcelona busca asaltar El Sadar para tener posibilidades de proclamarse campeón este domingo, aunque dependen de un tropiezo del Real Madrid ante el Espanyol para que eso pase. Flick recupera a Raphinha, que vuelve tras la lesión que contrajo en el parón de selecciones con la selección de Brasil, aunque sigue sin poder contar con Lamine Yamal, que se lesionó en el partido de los de Flick ante el Celta en el momento de lanzar un penalti. Osasuna por otro lado quiere seguir con opciones de disputar la Europa o Conference League la temporada que viene, y eso pasa dando la sorpresa frente a su afición.
El colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos, perteneciente al Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha, será el encargado de impartir justicia. El daimieleño acumula más de 110 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2020/21. Estará asistido en el VAR por Valentín Pizarro Gómez (Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid).
Fermín López ha generado este curso liguero más goles (6 dianas y 8 asistencias) en menos partidos (27) que en toda la pasada temporada (6 dianas y 5 asistencias en 28 encuentros).
El Barcelona es el único rival de LaLiga contra el que Alessio Lisci tiene pleno de derrotas como técnico en Primera División habiéndose enfrentado en al menos dos ocasiones: 2-3 con el Levante en 2022 y 2-0 con Osasuna en 2025.
Los culés suman 85 puntos a estas alturas del campeonato doméstico (28V 1E 4D). Solo el propio Barça en la campaña 2010/11 logró más puntos tras sus 33 primeros partidos de competición (88) en toda la historia de Primera División.
El cuadro de Pamplona ha marcado al menos un gol en cada uno de sus 37 últimos partidos de LaLiga en El Sadar (63 dianas). La última ocasión que terminó un encuentro como local sin hacer gol fue en mayo de 2024 durante la visita del Real Betis (derrota por 0-2).
El conjunto azulgrana perdió en su última visita a El Sadar (4-2 en 2024/25) y no encadena dos temporadas perdiendo frente a los rojillos desde una serie de seis entre los años 1961 (1961/62) y 1984 (1983/84).
Desde su último ascenso a Primera División (2018/19), Osasuna solo ha ganado dos de los 13 enfrentamientos que ha tenido en LaLiga contra el Barcelona (2E 9D), quedándose sin marcar en los dos últimos.
¡¡¡¡HANSI FLICK RECUPERA A ERIC GARCÍA!!!! El técnico alemán mete tan solo un cambio con respecto al triunfo frente al Getafe en la última jornada en el Coliseum, resolviendo la baja por sanción de Jules Koundé colocando a Eric García en el lateral. Gavi suma su segunda titularidad consecutiva y Roony Bardghji sigue siendo la alternativa para suplir la lesión de Lamine Yamal.
¡¡¡MOI GÓMEZ Y RAÚL MORO ENTRAN EN EL ONCE TITULAR!!!! La lesión en el sóleo de Víctor Muñoz y las molestias cervicales que ha arrastrado Aimar Oroz durante la semana obligan a Alessio Lisci a retocar el frente de ataque con Moi Gómez en el enganche y Raúl Moro en banda izquierda. No es el único cambio con respecto a la alineación presentada en el triunfo frente al Sevilla, volviendo Lucas Torró al doble pivote.
Por su parte, Hans-Dieter Flick comenzará con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Joan García - Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo - Gavi, Pedri - Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermín López - Robert Lewandowski.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Alessio Lisci pone en liza la siguiente alineación (4-2-3-1): Sergio Herrera - Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galán - Jon Moncayola, Lucas Torró - Rubén García, Moi Gómez, Raúl Moro - Ante Budimir.
Desde aquella semana fatídica de febrero, barrido en semifinales de Copa por el Atlético de Madrid (4-0 en el Metropolitano) y superado por el Girona en su visita a Montilivi (2-1), los blaugranas han apretado a fondo el pedal del acelerador con nueve triunfos consecutivos en el campeonato doméstico. Ese ritmo de puntuación ha sido una garantía para aferrarse a lo alto de la tabla clasificatoria, acariciando su segundo título de la temporada tras la Supercopa de España.
Con once puntos de distancia con respecto al Real Madrid, el Barcelona defiende con distancia el liderato en busca de su segundo título de LaLiga consecutivo. La ventaja es tan grande que esta misma jornada tiene la posibilidad de cantar el alirón a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato doméstico, justo antes del 'Clásico' en el Camp Nou. Sus cuentas pasan por ganar hoy ... y esperar a que no lo haga el Real Madrid mañana en su duelo contra el Espanyol.
Con la salvación prácticamente garantizada, el conjunto osasunista se debate entre coger anticipadamente las vacaciones o retarse para pelear por el desafío que rehuyó el curso pasado. Con hasta tres rivales directos en el camino (Getafe, Celta y Real Sociedad), tiene la posición de puestos europeos a tan solo dos puntos de distancia.
El triunfo por la mínima en el tiempo de descuento contra el Sevilla en la última jornada ha aflojado la cuerda de Osasuna, tomando aire y desmarcándose de la batalla por la permanencia. Con ocho puntos de ventaja con respecto al penúltimo clasificado, los rojillos ponen a prueba su ambición en la recta final de la temporada.
Un Barcelona líder de LaLiga busca en El Sadar pegar el zarpazo definitivo que le permita cantar este fin de semana el alirón en función de una combinación de resultados. Lo tratará de evitar Osasuna, virtualmente salvado, a ocho puntos de los puestos de descenso.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Club Atlético Osasuna y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!