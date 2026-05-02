Osasuna - FC Barcelona en directo, el partido de LaLiga en vivo

Los azulgrana pueden coronarse campeones de la liga si ganan hoy en Pamplona y el Madrid tropieza mañana contra el Espanyol

El FC Barcelona busca asaltar El Sadar para tener posibilidades de proclamarse campeón este domingo, aunque dependen de un tropiezo del Real Madrid ante el Espanyol para que eso pase. Flick recupera a Raphinha, que vuelve tras la lesión que contrajo en el parón de selecciones con la selección de Brasil, aunque sigue sin poder contar con Lamine Yamal, que se lesionó en el partido de los de Flick ante el Celta en el momento de lanzar un penalti. Osasuna por otro lado quiere seguir con opciones de disputar la Europa o Conference League la temporada que viene, y eso pasa dando la sorpresa frente a su afición.