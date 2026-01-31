18 ideas originales y baratas para regalar en San Valentín y quedar de lujo con tu pareja

Retos divertidos, dulces con forma de corazón y joyas a juego, en una selección de regalos románticos por menos de 25 euros

Celebrar el amor debe estar al alcance de todo el mundo. Por eso, ahora que se acerca San Valentín, es normal que queramos prepararle un regalo especial a nuestra persona favorita. Ya sean regalos personalizados o experiencias para dos, a la hora de regalar, lo que cuenta es la intención. Desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado este listado con una selección de productos que no superan los 25 euros.

Bola de corazones con fotos

Bola de nieve, de estrellas o de corazones. A la hora de personalizarla, te permite añadir dos fotos distintas y lo mejor es que son intercambiables, por lo que puedes sustituirlas por otras diferentes cuando quieras. El interior de la bola está compuesto por un líquido con purpurina en forma de corazones rojos, lo que la convierte en un adorno ideal para una cena romántica.

Bola de corazones con fotos intercambiables. Cortesía de Amazon

Pingüino de crochet

Un regalo tierno y adorable con un mensaje muy emotivo para que le demuestres tu amor: “una vez que un pingüino encuentra a su pareja, permanecen juntos para siempre. Tú eres mi pingüino”.

Asimismo, cada pequeño pingüino es único porque está hecho a mano por artesanos experimentados con hilo de algodón de alta calidad, por lo que, además, es muy suave y agradable al tacto.

Pingüino de crochet. Cortesía de Amazon

Pareja de tazas hilo rojo

¿Conoces la historia del hilo rojo? Cuenta una leyenda japonesa que las personas que están destinadas a estar juntas están conectadas por un hilo rojo que se mantiene en el tiempo y la distancia y nunca se rompe. Por eso, estas tazas están diseñadas para las parejas destinadas a estar juntas.

Tazas con diseño hilo rojo. Cortesía de Amazon

Caja con dulces personalizada

El regalo más dulce es esta caja con chucherías (golosinas de corazones o multicolor) y chocolatinas Kinder. Para que se convierta en un regalo más especial, la puedes personalizar con una fotografía y un texto escrito por ti en el que le demuestres tu amor.

Caja dulce personalizada. Cortesía de Amazon

Cuadro personalizado con luz

Personaliza este marco digital con vuestras fotos favoritas y un mensaje especial para convertir esta lámpara en el regalo perfecto. Asimismo, su base de madera y placa de metacrilato hacen que sea una pieza de decoración moderna ideal para cualquier mesita de noche.

Cuadro personalizado con luz led. Cortesía de Amazon

Pulsera con vuestros nombres grabados

Es muy habitual regalar joyas en San Valentín. Estas pulseras cuentan con diseños para ella y para él: de plata y adornada con diamantes brillantes para mujer y cordón de cuero negro con textura resistente para hombre. Además, puedes grabar vuestros nombres en el símbolo de infinito del centro para sellar vuestro amor.

Pulsera símbolo infinito. Cortesía de Amazon

100 citas juntos

¿Seréis capaces de completar los 100 retos para parejas? Se trata de un juego original creativo para salir de la rutina y realizar actividades románticas y divertidas, como besarse bajo la lluvia, recrear vuestra primera cita o preparar una lista de reproducción en común.

Solo tenéis que rascar el póster para descubrir las emocionantes posibilidades que os esperan. Está impreso a color en papel artístico y se ajusta perfectamente a cualquier marco de tamaño A2 para que lo podáis colgar en la pared.

Póster con 100 citas para parejas. Cortesía de Amazon

Pendientes y collar rosa eterna

La rosa eterna simboliza el amor para siempre e incluye un collar y unos pendientes empaquetados en una caja de regalo preciosa. El proceso único de fabricación permite que la rosa se conserve de tres a cinco años sin necesidad de riego ni mantenimiento.

Rosa eterna que no necesita mantenimiento. Cortesía de Amazon

Juego de té

¿A tu pareja le encanta el té? Entonces necesita esta selección de 60 bolsitas de té de hierbas y frutas. Contiene seis sabores distintos:

Jengibre y limón

Frambuesas y plátano

Hojas de menta, manzanilla y frambuesa

Con cerezas

Fresas y vainilla

Espino amarillo y melisa.

Surtido de té Loveland. Cortesía de Amazon

Caja regalo para mujer

Combina elegancia, practicidad y comodidad. Esta caja de regalo está cuidadosamente diseñada e incluye: una bola de baño, una taza, una máscara para los ojos, una vela de aromaterapia de cuatro onzas, una botella de sal de baño, un jabón hecho a mano y una tarjeta regalo con flores secas.

Regala una experiencia de spa desde casa. La vela de cuatro onzas con aroma a rosas está hecha de cera natural y puede arder uniformemente sin humo hasta 30 horas. Por otro lado, el jabón hecho a mano y las exquisitas sales de baño que lo acompañan emiten una agradable y duradera fragancia a rosas, proporcionando una lujosa y sublime experiencia de baño de burbujas para calmar la mente y relajar el cuerpo.

Caja regalo para mujer. Cortesía de Amazon

Taza graciosa mapache

Un regalo práctico y divertido. Esta taza graciosa con la frase “Eres lo mejor que mapachao” es perfecta para sacarle una sonrisa a tu persona favorita. Su diseño divertido transmite amor y alegría en cada sorbo, por lo que a partir de ahora los madrugones serán más llevaderos. Ha sido fabricada para resistir microondas y lavavajillas.

Taza graciosa mapache. Cortesía de Amazon

Tubo enorme con 50 bombones

Si estás cansado de las cajas de bombones en forma de corazón, esta es una forma original de regalar dulces. Este tubo enorme cuenta con 50 bombones de tres sabores distintos: avellana, trufa y capuchino para acompañar los momentos más especiales.

Tubo con bombones. Cortesía de Amazon

Kit romántico con corazones rojos

Sorprende a tu pareja decorando vuestro hogar con estos globos, pétalos y velas en forma de corazón. Puedes adornar la entrada, el salón o el pasillo de camino a la habitación. Todos los productos de este kit son seguros, ya que las velas no tienen humo y los pétalos están hechos de seda de poliéster, así que no son tóxicos. Es todo lo que necesitas para celebrar de forma especial el Día de los Enamorados.

Kit romántico con globos, velas y pétalos. Cortesía de Amazon

Pack de chocolate caliente con sabores

Para los amantes del chocolate. Durante estos meses de frío apetece tomarse un chocolate caliente a cualquier hora, por eso este pack con seis sabores distintos es un acierto seguro. Caramelo, vainilla francesa, malvavisco tostado, caramelo salado, doble y chocolate con leche, ¿Qué sabor será vuestro favorito?

Chocolates calientes con sabores. Cortesía de Amazon

Tarjeta graciosa

Si te apetece tener un detalle con tu pareja, seguro que esta tarjeta le pillará por sorpresa a la vez que conseguirá sacarle una sonrisa. Asimismo, también funciona para acompañar un regalo principal. Como se indica en la tarjeta, el amor debe estar presente los 365 días del año.

Tarjeta graciosa San Valentín. Cortesía de Amazon

Manta personalizada con fotos

Un regalo divertido y práctico disponible en ocho tamaños distintos. Con esta manta ya no pasaréis frío en el sofá o en la cama: es suave y cálida y está fabricada con franela antialérgica y anti-pilling de 300 gramos por m².

Utiliza tecnología de impresión HD para que las fotos se vean nítidas y puedes elegir entre diferentes diseños: una foto a gran tamaño, un calendario con diez fotos, un collage...

Manta personalizada con fotos. Cortesía de Amazon

Collares a juego con piezas de puzle

Una joya conjunta que simboliza vuestro amor. Las piezas de puzle de estos collares encajan una con la otra simulando vuestra unión. Incluye dos collares de acero inoxidable con una bolsa de regalo para guardarlos.

Collares piezas de puzle. Cortesía de Amazon

Caja de música

En una cita romántica, la música no puede faltar. Al girar el mango, su mecanismo interno se pone en movimiento y, con una melodía encantadora, empieza a reproducir la canción Can’t Help Falling in Love. Tiene un diseño vintage y es de pequeño tamaño para que puedas llevarla encima siempre convirtiendo un momento cualquiera en un recuero especial.

Caja de música pequeña. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre regalos baratos para San Valentín

¿Estos regalos se adaptan a cualquier presupuesto?

Sí, hemos hecho una selección de regalos románticos que cuestan menos de 25 euros y se ajustan a cualquier bolsillo.

