Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
El cesto para la ropa más vendido en Amazon, ahora a su precio mínimo histórico: hacer la colada nunca fue tan fácil

Sus dos compartimentos extraíbles te permiten ahorrar espacio y organizar de forma sencilla la ropa sucia

Cesto ropa sucia con tapa y dos compartimentos
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Hoy hablamos de un objeto básico en cualquier hogar, que no es imprescindible, pero sí de gran utilidad. Tener un cesto para la ropa sucia en casa no es realmente necesario ya que, al fin y al cabo, la ropa se puede acumular en cualquier rincón. Sin embargo, no sería higiénico, y la habitación -por no decir, la casa entera- acabaría oliendo mal: a ropa manchada y sudada.

Por tal razón, si te acabas de mudar, o necesitas cambiar tu cesta porque se ha quedada pequeña, sigue leyendo porque el cesto de ropa más vendido en Amazon está a su precio mínimo histórico y, desde EL PAÍS Escaparate, te contamos todos sus detalles. Con 4.5 estrellas sobre 5 y un 16% de descuento, tiene dos compartimentos para separar la colada, es plegable e incluye una tapa para prevenir los malos olores.

Cesto para la ropa sucia con tapa

Esta cesta con tapa se abre con una sola mano y tiene varias funciones. Por un lado, protege la intimidad y oculta el desorden. Asimismo, atrapa los olores de la ropa sucia para evitar que huela la habitación y actúa como barrera frente al polvo. Además, en la tapa cuenta con el logotipo de SONGMICS impreso en piel sintética que, a su vez, sirve como asa para poder abrirla fácilmente.

Cesto ropa sucia con tapa y dos compartimentos
Dos amplios compartimentos para separar la colada

Si en dos días ya tenéis el cesto tan lleno que la ropa sucia sobresale, necesitáis cambiarlo. Con una capacidad de 130L, este cesto es suficientemente amplio como para almacenar la colada de una familia de tres personas durante una semana, aproximadamente. Sus dimensiones son 52 x 38,5 x 70,5 cm y cuenta con dos compartimentos para poder separar la ropa sucia por colores y simplificar la rutina de lavado.

Forros extraíbles y aptos para lavar a máquina

Los forros de cada compartimento son extraíbles. Sujetos con cierres de ganchos y bucles, se quitan fácilmente y es muy sencillo colocarlos de nuevo en el cesto. Asimismo, tienen un cierre de cordón que evita que se pueda salir cualquier prenda y, además, sirven de asas para transportar cómodamente tu ropa de una habitación a otra.

Por otra parte, su diseño de malla sirve como bolsa de lavado, por lo que puedes meterlos también en la lavadora si deseas una colada más ordenada o, simplemente, necesitas mantener separada alguna de las prendas durante el lavado.

Cesto ropa sucia con tapa y dos compartimentos
Fácil de mover, estable y duradero

Diseñado con un borde liso de bambú, cuenta con dos espacios laterales que sirven como asas para que puedas moverlo fácilmente, incluso cuando está lleno. Por otro lado, su estructura, reforzada con varillas de fibra de vidrio, le da estabilidad. Fabricado con tejido Oxford 600D, está pensado para ser duradero: es resistente al agua y a los desgarros.

Montaje sencillo en menos de cinco minutos

Esta cesta de la ropa plegable se monta rápidamente y de forma sencilla, solo tienes que seguir estos cuatro pasos:

  1. Desplegar la cesta y las varillas de fibra de vidrio.
  2. Insertar cuatro varillas en los manguitos.
  3. Fijar todas las varillas al borde de bambú con cierres autoadherentes adhesivos.
  4. Fijar cada forro con cierres autoadherentes adhesivos.

Cesto ropa sucia con tapa y dos compartimentos
Preguntas frecuentes sobre esta cesta doble para la ropa sucia

¿Se puede plegar para guardarlo?

Sí, cuando no la necesitas, esta cesta de ropa sucia se puede plegar para ahorrar espacio en casa.

¿En qué tamaños está disponible?

Puedes elegir entre los cestos de 65 y 90 L con una única sección, de 130 L (el descrito en este artículo), o 150 L con tres compartimentos distintos.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

