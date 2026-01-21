Su interés no para de aumentar: estas son las gafas para ver el próximo eclipse solar más vendidas en Amazon

Aprovecha una oferta superior al 20% sobre el precio inicial: poseen talla única y un gran ángulo de visión. Están homologadas y registradas con el marcado de la CE

La cuenta atrás ya ha comenzado para disfrutar del primero de los tres eclipses que tendrán lugar en la Península Ibérica tanto en 2026, como en 2027 y 2028. En concreto, el primero de ellos, un eclipse total de sol, sucederá el próximo 12 de agosto. Un suceso que no es tan fácil de ver a lo largo de la historia y, menos todavía, que suceda en tres años consecutivos en una misma región geográfica. En EL PAÍS Escaparate vamos a saciar la curiosidad de muchos usuarios, que ya han empezado a buscar las gafas para el eclipse solar, y que deberán utilizar con el objetivo de disfrutar de estos preciados instantes sin dañarse la vista de manera irreversible. Nosotros proponemos la compra de un modelo de lentes homologadas que, además, son las más vendidas en la actualidad en Amazon.

Tanta es ya su popularidad, que no cesa de aumentar, cuyas ventas se han disparado solo en el mes pasado en la plataforma del gigante del comercio electrónico. En asuntos de esta índole, la anticipación es la mejor consejera. Su nota media elevada (4,5 sobre 5 estrellas) avala la satisfacción de los usuarios que las tienen en su poder. “Excelente servicio de entrega. Son de buena calidad; mi hijo disfrutará del eclipse”, afirma uno de ellos. Se venden en un set de dos unidades (por menos de 10 euros).

Gafas para usar en un eclipse solar: todos sus beneficios

Un eclipse solar es una experiencia inolvidable, tanto para los adultos como para los más pequeños, pero puede entrañar un peligro potencialmente oculto si no se protegen los ojos de manera adecuada. Para no sufrir daños graves en la rutina, lo ideal es hacernos con unas gafas de eclipse solar homologadas y cuyos beneficios repasamos a continuación:

Filtran el 100% de la radiación ultravioleta: así como la de tipo infrarroja y la mayor parte de la luz visible intensa.

Impiden deslumbramientos durante el visionado: este tipo de gafas especiales permiten disfrutar del disco solar con claridad y de la forma más cómoda posible.

Poseen un diseño ligero y fácil de colocar: permite su uso por cualquier franja de edad, aunque los niños deben contar una supervisión de un adulto.

Deben cumplir con la homologación principal: denominada ISO 12312-2, siendo garantía de que su uso es seguro en todo momento.

Se pueden adquirir a bajo precio: tanto en plataformas de venta de comercio electrónico como en tiendas especializadas o mediante distribuidores certificados.

Lote de gafas para el eclipse solar homologadas: marcado CE e ISO obligatorios

Estas gafas para ver el eclipse solar, vendidas en lotes de dos unidades, poseen un descuento muy atractivo (en la actualidad, es de casi el 25% con respecto a su precio original). Diseñadas para una observación solar directa, presentan un filtro de alta calidad bloqueando todo tipo de rayos UV y mostrando una imagen nítida y anaranjada del astro rey. Además, se han fabricado en una talla única idónea para todas las edades.

En el diseño de estas lentes especiales se ha cuidado hasta el más mínimo detalle: sus monturas, aunque sean de cartón, son muy estables y disponen de unas patillas anchas, que evitan cualquier daño al descansar sobre la parte superior de las orejas, además de un ajuste seguro. Por si fuera poco, cada unidad viene envuelta de manera individual. Por último, los vidrios con los que cuentan con una amplia zona de visión del sol con seguridad.

Preguntas frecuentes sobre gafas para eclipse solar

¿Hace mucho tiempo que no se divisaba un eclipse total en España?

Así es. Hacía más de 110 años que no ocurría un evento natural de estas características en los cielos de la Península Ibérica.

¿Las gafas para ver un eclipse solar están homologadas si llevan el marcado CE?

No solamente. Deben tener dicho marcado para cumplir con la legislación europea, pero es un mero símbolo (que ha de aparecer impreso y bien visible, legible y ser imborrable): también tiene que ir respaldado por pruebas elaboradas en laboratorio. La seguridad debe primar ante el visionado de un espectáculo de la naturaleza de estas características.

¿Con qué productos o materiales no se puede mirar el sol de manera directa?

Fabricar gafas para eclipse solar caseras por nosotros mismos supone una muy mala idea porque ninguno de los materiales empleados podría bloquear la radiación UV más peligrosa. Todo ello podría causar una retinopatía solar, una patología asociada a un daño irreversible en la vista. Por eso, ni las radiografías, ni los cristales ahumados ni unas gafas de sol normales, por citar tres ejemplos a vuelapluma, deben usarse para tal fin.

