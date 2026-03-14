El Gobierno de Sheinbaum subsidia el diésel en plena escalada global de los energéticos

En plena escalada global de los energéticos por el conflicto en Irán, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha ordenado subsidiar el diésel, el combustible que más se emplea en el transporte de mercancías. La Secretaría de Hacienda aplicará del 14 al 20 de marzo un estímulo fiscal del 35,2% sobre el diésel, equivalente a 2,59 pesos por litro. Las gasolinas regular y premium se mantendrán sin esta ayuda. Sin embargo, en el caso de la gasolina regular o magna, el Gobierno ha pactado un tope máximo de 24 pesos por litro. De acuerdo con portales de mercado de combustibles, el litro de gasolina magna se cotizó este viernes en 23,6 pesos; la gasolina premium tuvo un coste de 25,83 pesos; y el diésel se ubica en 27,95 pesos por litro.

Para evitar una escalada en los precios de las gasolinas y mayor riesgo inflacionario, la Secretaría de Hacienda renunciará a cobrar menos impuestos sobre el diésel. De esta manera, si esta semana el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en este combustible ascendió a 7,3 pesos por litro, a partir del próximo lunes bajará a 4,7 pesos. En el caso del resto de las gasolinas, el gravamen queda en el mismo nivel. La gasolina regular pagará 6,7 pesos por litro en impuestos, mientras que la premium deberá cubrir 5,6 pesos.

La política de estímulos fiscales sobre las gasolinas más consumidas en México se aplicó frecuentemente en el sexenio pasado y ahora se ha echado a andar en este Gobierno dado el riesgo inflacionario por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Cuando suben los precios del petróleo y combustibles a nivel global, Hacienda brinda un estímulo a la cuota del IEPS que les cobra a las gasolinas en México, para amortizar el alza en precios en el mercado interior, sin embargo, el fijar estos subsidios supone una menor recaudación para las arcas públicas.

El petróleo a nivel internacional está en una escalada de ascenso por el conflicto en Irán y el riesgo de una crisis en el suministro por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Este jueves, el crudo internacional cotizó por encima de los 100 dólares por barril, un nivel que no se veía desde 2022. Puertas adentro, en México, la mezcla mexicana para exportación de Pemex superó los 93 dólares por barril. La escalada de los energéticos ha llevado a EE UU a prometer que se liberará pronto el estrecho de Ormuz, vía a través de la que transitaba un 20% del petróleo del mundo.

Con este escenario de fondo, la presidenta también pactó un tope máximo con los gasolineros para no permitir que la gasolina regular exceda los 24 pesos por litro. El acuerdo tendrá vigencia por los próximos seis meses. “Si no aumenta la gasolina, no aumentan los otros precios, se contiene la inflación. Entonces este pacto voluntario es muy bueno para el país. Mientras Estados Unidos ahorita está sufriendo porque está aumentando el precio de la gasolina, aquí lo mantenemos”, declaró esta semana Sheinbaum.

No es la primera vez que México echa mano del IEPS para esquivar un alza en los combustibles, también conocidos como gasolinazos. En 2022, por el aumento del petróleo provocado por la guerra en Ucrania, el estímulo llegó a ser del 100% de la cuota. Durante varias semanas los consumidores no pagaron este impuesto. Un año más tarde, en 2023, el precio del petróleo empezó a estabilizarse, con lo que se redujo gradualmente el estímulo y desde abril de 2025 hasta ahora no se había aplicado.

El abogado Luis Pérez de Acha advierte que al momento en que se active el estímulo fiscal al IEPS en combustibles, se afectarán negativamente los ingresos tributarios del Gobierno federal por este impuesto. “Si el precio del crudo continúa su tendencia al alza y se reactiva el apoyo total al impuesto, el Gobierno enfrentará nuevamente un impacto negativo en sus ingresos tributarios, pudiendo afectar la tendencia de crecimiento en la recaudación federal y las proyecciones financieras para 2026”, comenta.