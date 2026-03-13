El petróleo mexicano supera los 90 dólares y alcanza su mayor precio en cuatro años

La mezcla mexicana de exportación cerró este jueves en 90,13 dólares por barril (dpb), su mayor nivel desde febrero de 2022, después del inicio de la invasión rusa en Ucrania. El repunte de esta semana revive aquel escenario, pues el conflicto en Irán ha disparado los precios globales del petróleo. Las ganancias representan para México un resultado ambiguo, porque aunque implican mayores ingresos por factura petrolera, también elevan las presiones inflacionarias sobre los hidrocarburos que el país importa.

México es un exportador neto de petróleo, aunque compra en el exterior tipos de crudo ligero para refinar. Sin embargo, importa también volúmenes importantes de combustibles refinados, especialmente gasolina. Las refinerías mexicanas procesaron en promedio 1,1 millones de barriles por día (bpd) en el cuarto trimestre de 2025, un 44% más que en el mismo periodo de 2024, elevando también la producción de destilados. De esos, el 65,5% fueron de alto valor, como gasolinas, diésel y turbosina, de acuerdo con los estados financieros de Pemex.

En episodios anteriores de precios altos del petróleo, el Gobierno ha contenido parte del impacto para los consumidores reduciendo el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan los combustibles, como la gasolina y el diésel. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta semana que el Ejecutivo está preparado para usar este mecanismo para amortiguar los incrementos, por lo que el mercado espera un anuncio fiscal este viernes.

En este entorno, la presidenta además renovó en la víspera el pacto con los empresarios gasolineros para poner un tope al precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro, acuerdo que excluye a la gasolina premium y al diésel. Por ello, para el sector será crucial conocer los detalles del anticipado estímulo fiscal vía ajuste del IEPS.

“El repunte en los precios de los energéticos, junto con la expectativa de que el conflicto bélico no se resolverá en el corto plazo, ha incrementado la probabilidad de que surjan nuevas presiones al alza sobre la inflación al consumidor a nivel global”, dijo en una nota al cierre del mercado el Banco Base. “Ante este escenario, los principales bancos centrales podrían verse obligados a mantener una postura monetaria más restrictiva por más tiempo”, agregaron, reflejando el temor de que el shock energético se traduzca en un shock de precios.

Goldman Sachs se hizo eco de esta proyección. “Revisamos al alza la inflación para 2026 en toda la región, aunque seguimos esperando que los gobiernos recurran a mecanismos para suavizar los precios”, dijo la división de análisis del banco. “En México, por ahora, mantenemos el recorte de 25 puntos base en marzo, pero descartamos el recorte consecutivo que preveíamos para mayo”, añadió en referencia a la tasa de referencia del Banco de México.

El alza internacional de los combustibles también afectó de rebote el desempeño de las acciones mexicanas. Volaris volvió a caer en la semana y encabezó las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con un retroceso de 7,7% en sus papeles. La aerolínea de bajo costo es especialmente sensible al aumento del precio del combustible. El IPC, índice de referencia de la BMV, retrocedió 1.474 puntos en la jornada, equivalentes a una caída de 2,2%, hasta 66.086 unidades.

El peso no logró vencer la volatilidad generada por las tensiones geopolíticas externas y se depreció frente al dólar estadounidense 1,48%, para cerrar en 17,85 unidades por dólar. La divisa estadounidense avanzó por segunda sesión consecutiva ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. A inicios de la semana, el dólar había mostrado una corrección a la baja ante la expectativa de que la guerra podría terminar pronto, alimentada por comentarios del presidente Donald Trump. Sin embargo, en los últimos días los constantes bombardeos y ataques a infraestructura —incluido el estrecho de Ormuz— han incrementado la demanda por activos considerados refugio.

Después de corregir las fuertes alzas registradas al inicio de la semana, el petróleo en el mercado internacional retomó su ascenso este jueves. Irán ha intensificado sus amenazas de mantener bajo presión el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, elevando las alertas de que el suministro global de crudo y derivados podría verse afectado. El WTI cerró la sesión en 96,39 dólares por barril, con un avance de 10,48%, mientras el Brent terminó en 100,89 dólares, con una subida de 9,69%, lo que anticipa nuevos aumentos para la mezcla mexicana.