El Banco de México pausa sus recortes de tasa de interés para evaluar el alza de los precios

La Junta de Gobierno ha mantenido la tasa de referencia en un 7% tras llegar a una decisión unánime para medir el comportamiento del aumento de impuestos en cigarrillos y refrescos y la apreciación del peso

El Banco de México ha mantenido sin cambios su tasa de referencia, tomando una pausa prudencial en su ciclo de recortes iniciado en 2024. La Junta de Gobierno ha decidido este jueves por unanimidad dejar la tasa en un 7%, citando presiones inflacionarias derivadas de recientes cambios fiscales introducidos por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la velocidad con la que aumentan los precios, se aceleró en la primera quincena de enero un 3,77% anual. El repunte respondió principalmente al encarecimiento de productos como cigarrillos y refrescos, cuyos precios se ajustaron el 1 de enero tras el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El banco central añadió que en sus próximas reuniones de política monetaria también tomará en cuenta la apreciación del peso y el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB).

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello, en congruencia, con la valoración del actual panorama inflacionario. Consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado”, detalló la entidad en su comunicado.

“Banco de México evalúa si estos shocks de inflación que vimos en el dato de la primera mitad de enero -tanto por el IEPS como por aranceles-, son transitorios o van a generar efectos de segundo orden”, explica Julio Ruíz, economista en jefe de Citi. A principios de año, México también empezó a aplicar aranceles de entre 5% y 50% a más de un millar de mercancías automotrices, textiles o de acero provenientes de países sin tratados comerciales, particularmente de China. El impacto de estos mayores costos se reflejará gradualmente en el indicador conforme importadores y comerciantes actualicen sus inventarios en los próximos meses.

“Si los impactos son transitorios, debería haber espacio para seguir recortando la tasa en algún momento hacia adelante”, añadió Ruíz- La encuesta de previsiones del banco mostró el miércoles que la mayoría de los 35 encuestados se inclina hacia un recorte de 25 puntos base en mayo.

El responsable de la política monetaria había venido abaratando el costo del crédito para estimular el consumo de hogares y empresas, en un contexto de debilidad económica e incertidumbre comercial, en la antesala de la revisión del acuerdo tripartito del TMEC. Sin embargo, su previsión de inflación para este año se incrementó respecto a su última reunión del 18 de diciembre. En particular, la entidad ahora espera que los precios se aceleren a una tasa de 4% en el primer trimestre, frente a la estimación previa de 3,7%.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto”, adelantó el banco central.